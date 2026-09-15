La Torre Nera è ancora viva: Mike Flanagan svela a che punto è il suo gigantesco adattamento
Mike Flanagan aggiorna i fan su La Torre Nera di Stephen King: il progetto è ancora in sviluppo e il regista conferma che si stanno facendo progressi.
La Torre Nera continua a essere il progetto più gigantesco — e probabilmente più difficile — della carriera di Mike Flanagan. Dopo anni di sviluppo, rinvii e inevitabili dubbi sul destino dell'adattamento televisivo della saga di Stephen King, il regista è tornato a parlarne con un aggiornamento breve, ma decisamente importante: il progetto è ancora vivo e sta andando avanti.
“È la cosa più grande su cui abbia mai lavorato, ma stiamo facendo progressi.” - Mike Flanagan
Poche parole che acquistano un peso particolare considerando quanto sia ambizioso il progetto, dato che La Torre Nera non è pensata come una semplice miniserie o come un adattamento condensato dei romanzi di King. Flanagan parla da anni di un universo televisivo e cinematografico molto più vasto, capace di accompagnare Roland Deschain lungo un viaggio che sulla pagina si estende attraverso sette romanzi principali, oltre alle numerose connessioni con il resto dell'opera dello scrittore.
Il piano ideale raccontato in passato dal regista è enorme: cinque stagioni televisive e due film. Non significa che questa struttura sia già stata approvata o che verrà necessariamente realizzata nella sua interezza, ma restituisce bene la scala con cui Flanagan sta affrontando il materiale. Lo stesso autore aveva paragonato lo sviluppo della serie al tentativo di mettere in movimento una petroliera. E qualcosa, dietro le quinte, si è effettivamente mosso.
Conferma però che, nonostante la lunga gestazione, il regista continua a lavorarci e considera il progetto tutt'altro che accantonato. Il rapporto tra Flanagan e Stephen King, nel frattempo, continua a diventare sempre più stretto. Il filmmaker ha già portato sullo schermo Il gioco di Gerald, Doctor Sleep e The Life of Chuck, mentre il prossimo appuntamento sarà Carrie, nuova serie Prime Video composta da otto episodi e in arrivo il 7 ottobre. Flanagan ne è showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo, oltre ad aver diretto quattro episodi.
Ma La Torre Nera gioca evidentemente in un'altra categoria. Non soltanto per dimensioni, ma anche per il peso che l'opera occupa nella bibliografia di King. La saga attraversa fantasy, western, horror e fantascienza, costruendo contemporaneamente una rete di collegamenti con numerosi altri racconti e romanzi dello scrittore. Ed è proprio questa natura monumentale ad aver reso così complicati i precedenti tentativi di adattamento.
Ma Mike Flanagan, attualmente al lavoro su Carrie, continua a costruirla un pezzo alla volta. E quando un regista che ha già trasformato alcune delle opere più complesse di Stephen King definisce qualcosa “la cosa più grande” che abbia mai affrontato, è difficile non aspettarsi un viaggio decisamente lungo.