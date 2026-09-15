La Torre Nera è ancora viva: Mike Flanagan svela a che punto è il suo gigantesco adattamento

Pubblicazione: 15 settembre alle 08:45

La Torre Nera continua a essere il progetto più gigantesco — e probabilmente più difficile — della carriera di Mike Flanagan. Dopo anni di sviluppo, rinvii e inevitabili dubbi sul destino dell'adattamento televisivo della saga di Stephen King, il regista è tornato a parlarne con un aggiornamento breve, ma decisamente importante: il progetto è ancora vivo e sta andando avanti.

“È la cosa più grande su cui abbia mai lavorato, ma stiamo facendo progressi.” - Mike Flanagan

ha risposto direttamente ad alcuni fan su Bluesky, proprio mentre è impegnato nella promozione della nuova serie di Carrie. Quando gli è stato chiesto che fine avesse fatto, il filmmaker non ha lasciato spazio a interpretazioni particolarmente pessimistiche.

Poche parole che acquistano un peso particolare considerando quanto sia ambizioso il progetto, dato che La Torre Nera non è pensata come una semplice miniserie o come un adattamento condensato dei romanzi di King. Flanagan parla da anni di un universo televisivo e cinematografico molto più vasto, capace di accompagnare Roland Deschain lungo un viaggio che sulla pagina si estende attraverso sette romanzi principali, oltre alle numerose connessioni con il resto dell'opera dello scrittore.

Carrie, fonte: Amazon MGM

Il piano ideale raccontato in passato dal regista è enorme: cinque stagioni televisive e due film. Non significa che questa struttura sia già stata approvata o che verrà necessariamente realizzata nella sua interezza, ma restituisce bene la scala con cui Flanagan sta affrontando il materiale. Lo stesso autore aveva paragonato lo sviluppo della serie al tentativo di mettere in movimento una petroliera. E qualcosa, dietro le quinte, si è effettivamente mosso.

aveva rivelato che erano già state completate numerose sceneggiature e aveva definitola sua “prima priorità”., inoltre, ha già avuto modo di leggere parte del materiale preparato per l'adattamento e in passato si è mostrato particolarmente soddisfatto dell'approccio scelto dal filmmaker. C'è però una distinzione importante da fare:rimane un progetto in sviluppo e non risulta ancora arrivato un vero. Il nuovo aggiornamento dinon equivale quindi all'annuncio dell'inizio delle riprese, né anticipa una possibile data di uscita.

Conferma però che, nonostante la lunga gestazione, il regista continua a lavorarci e considera il progetto tutt'altro che accantonato. Il rapporto tra Flanagan e Stephen King, nel frattempo, continua a diventare sempre più stretto. Il filmmaker ha già portato sullo schermo Il gioco di Gerald, Doctor Sleep e The Life of Chuck, mentre il prossimo appuntamento sarà Carrie, nuova serie Prime Video composta da otto episodi e in arrivo il 7 ottobre. Flanagan ne è showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo, oltre ad aver diretto quattro episodi.

Doctor Sleep, fonte: Warner Bros.

Ma La Torre Nera gioca evidentemente in un'altra categoria. Non soltanto per dimensioni, ma anche per il peso che l'opera occupa nella bibliografia di King. La saga attraversa fantasy, western, horror e fantascienza, costruendo contemporaneamente una rete di collegamenti con numerosi altri racconti e romanzi dello scrittore. Ed è proprio questa natura monumentale ad aver reso così complicati i precedenti tentativi di adattamento.

L'ultimo arrivato davvero sul grande schermo r, con Idris Elba nei panni di Roland e Matthew McConaughey in quelli dell'Uomo in Nero. Un esperimento che non riuscì a dare origine al franchise sperato e sul quale Flanagan è stato molto chiaro: non vuole che quella versione rappresenti “l'ultima parola” cinematografica sulla saga. A questo punto, quasi dieci anni dopo quel tentativopotrebbe avere finalmente un'altra possibilità. Bisognerà ancora aspettare prima di capire quando — e soprattutto in quale forma definitiva —riuscirà ad arrivare sullo schermo.

Ma Mike Flanagan, attualmente al lavoro su Carrie, continua a costruirla un pezzo alla volta. E quando un regista che ha già trasformato alcune delle opere più complesse di Stephen King definisce qualcosa “la cosa più grande” che abbia mai affrontato, è difficile non aspettarsi un viaggio decisamente lungo.