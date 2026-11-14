La Volta Buona, Caterina Varzi difende Tinto Brass: "Mio marito più vicino a Dio di tanti moralisti"

Pubblicazione: 14 novembre alle 09:51

La morte di Tinto Brass, avvenuta il 4 novembre, continua a far discutere. Non per la sua eredità artistica o per i tributi al maestro del cinema erotico italiano, ma per una polemica che ha coinvolto la sua memoria proprio nei giorni del lutto. Al centro della vicenda ci sono le parole di don Gianni Antoniazzi, parroco di Carpenedo, alle quali ha risposto duramente Caterina Varzi, moglie del regista.

“Attaccata sui social per la nostra differenza d’età. Anche la mia famiglia e i figli di lui erano contrari al nostro matrimonio”. Caterina Varzi, la moglie di Tinto Brass, a #LVB https://t.co/zxYmwrnhdB — La Volta Buona (@voltabuonarai) March 30, 2026

Le dichiarazioni del sacerdote, pubblicate sul bollettino parrocchiale, hanno suscitato numerose reazioni.. Una presa di posizione che ha provocato la replica della vedova, intervenuta durante una puntata de La Volta Buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. L'inviato Fabrizio D'Alessio ha provato a ottenere un chiarimento dal parroco davanti alla chiesa di Carpenedo, senza riuscirci, mentre è riuscito a raggiungere telefonicamente Varzi.

La moglie del regista ha contestato soprattutto la mancanza di conoscenza dell'opera di Brass da parte del sacerdote. "In questi giorni avrei preferito il silenzio, perché è un tempo intimo che richiede rispetto", ha dichiarato, definendo le sue parole "il trionfo dell'ignoranza e del pregiudizio sulla conoscenza". Varzi ha poi respinto l'accusa di aver rappresentato le donne come figure subordinate: "Le donne sono sempre state figure libere, anticonformiste, iconiche. Padrone del proprio corpo e della propria intelligenza". Una difesa che ha richiamato la visione femminile presente nel cinema del marito.

Non è la prima volta che Caterina Varzi interviene sulla vicenda. Nei giorni precedenti aveva già rivolto un messaggio molto duro al parroco: "Si vergogni lui", aggiungendo di essere convinta che il marito fosse "più vicino a Dio di tanti moralisti". Anche in studio a La Volta Buona il dibattito ha coinvolto le ospiti del programma. Beatrice Luzzi ha contestato il giudizio del sacerdote, sottolineando che le attrici scelgono liberamente di recitare e il pubblico di guardare i film. Carmen Russo si è soffermata invece sul momento in cui sono arrivate le critiche, giudicando inopportuno attaccare il lavoro di una persona appena scomparsa.

Le reazioni non si sono limitate alla trasmissione televisiva.. Del resto, Tinto Brass è stato per decenni una figura divisiva del cinema italiano, apprezzato da alcuni per il suo modo di rompere i tabù sulla sessualità e criticato da altri per la rappresentazione esplicita del desiderio.

La polemica riporta al centro il rapporto tra arte, morale e libertà di espressione. Nei film di Brass, da La chiave a Così fan tutte, passando per Paprika e Monella, le protagoniste femminili erano spesso donne consapevoli, desideranti e capaci di rivendicare la propria autonomia. È proprio questa interpretazione del cinema del marito che Caterina Varzi ha voluto difendere, chiedendo rispetto per la sua memoria in un momento ancora segnato dal dolore della perdita.