La Volta Buona, chi è la Principessa Pallavicini ospite di Balivo: a 100 anni racconta la sua vita da favola
La Principessa Luciana Pallavicini festeggia 100 anni a La Volta Buona e racconta la sua vita straordinaria, dal matrimonio con un principe afghano ai viaggi nel mondo.
La Principessa Luciana Pallavicini ha festeggiato un traguardo straordinario, 100 anni vissuti, come raccontato da lei stessa, con grande felicità. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, nella puntata del 27 novembre, ha ripercorso alcuni momenti della sua vita, dal matrimonio con un principe afghano ai viaggi in giro per il mondo. Elegante e sorridente, è arrivata in studio indossando i tacchi e mostrando l'anello di fidanzamento ricevuto dal marito. Durante l'intervista non sono mancati momenti divertenti, soprattutto quando Giancarlo Magalli è intervenuto per commentare una domanda della conduttrice.
Tra i momenti più divertenti della conversazione c'è stato quello dedicato alle sue abitudini quotidiane. Alla domanda di Balivo sull'attività fisica, la centenaria ha spiegato di fare movimento tutti i giorni, concedendosi almeno una passeggiata. Quando la conduttrice ha voluto sapere dove andasse, Giancarlo Magalli è intervenuto con una battuta: "Ma che t'importa? Sarà libera di andare dove le pare". La presentatrice ha accolto il commento con ironia e si è scusata con l'ospite, chiarendo che la sua era soltanto curiosità.
Pallavicini ha raccontato anche il proprio rapporto con il cibo, spiegando di andare personalmente a fare la spesa ogni mattina nel paese in cui vive. Preferisce scegliere gli ingredienti in base a quello che desidera mangiare, acquistando ciò che le piace e decidendo se consumarlo subito oppure il giorno successivo. Non è lei a occuparsi della cucina, questo compito spetta alla figlia, perché, come ha ammesso sorridendo, non ha mai amato stare ai fornelli e ha sempre avuto delle cuoche. Le sue risposte hanno suscitato un caloroso applauso da parte del pubblico in studio.
Dopo il matrimonio, Luciana ha seguito il marito nei suoi numerosi viaggi, vivendo anche per dieci anni in Libia, un Paese che ricorda con particolare affetto: "Un Paese splendido allora, ero veramente felice". Il principe, medico chirurgo, aveva trascorso anche un periodo negli Stati Uniti. Il nome con cui Luciana compare in alcune occasioni ufficiali è Principessa Luciana Pallavicini Hassan d'Afghanistan, titolo con il quale ha partecipato, tra gli altri appuntamenti, alla messa per i Re d'Italia celebrata al Pantheon nel 2018. La sua conclusione, pronunciata con la consueta ironia, ha strappato un altro applauso: "Che sono tutte queste feste per 100 anni? Ma che volete che siano 100 anni?".