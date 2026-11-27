Pubblicazione: 27 novembre alle 15:59

La Principessa Luciana Pallavicini ha festeggiato un traguardo straordinario, 100 anni vissuti, come raccontato da lei stessa, con grande felicità. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, nella puntata del 27 novembre, ha ripercorso alcuni momenti della sua vita, dal matrimonio con un principe afghano ai viaggi in giro per il mondo. Elegante e sorridente, è arrivata in studio indossando i tacchi e mostrando l'anello di fidanzamento ricevuto dal marito. Durante l'intervista non sono mancati momenti divertenti, soprattutto quando Giancarlo Magalli è intervenuto per commentare una domanda della conduttrice.

«Il segreto per arrivare a 100 anni? Non pensare mai "domani muoio"» — La Principessa Pallavicini #LVB https://t.co/Uu2ZtMS369 — La Volta Buona (@voltabuonarai) November 27, 2026

Durante l'intervista con Caterina Balivo, la Principessa ha raccontato con entusiasmo il secolo appena raggiunto, senza nascondere la soddisfazione per il percorso vissuto: "Sono stati bellissimi, devo dire che ho avuto una vita splendida". Un'esistenza ricca di esperienze, incontri e spostamenti, che l'ha portata a conoscere realtà molto diverse. Anche l'ingresso in studio ha attirato l'attenzione,

Tra i momenti più divertenti della conversazione c'è stato quello dedicato alle sue abitudini quotidiane. Alla domanda di Balivo sull'attività fisica, la centenaria ha spiegato di fare movimento tutti i giorni, concedendosi almeno una passeggiata. Quando la conduttrice ha voluto sapere dove andasse, Giancarlo Magalli è intervenuto con una battuta: "Ma che t'importa? Sarà libera di andare dove le pare". La presentatrice ha accolto il commento con ironia e si è scusata con l'ospite, chiarendo che la sua era soltanto curiosità.

Pallavicini ha raccontato anche il proprio rapporto con il cibo, spiegando di andare personalmente a fare la spesa ogni mattina nel paese in cui vive. Preferisce scegliere gli ingredienti in base a quello che desidera mangiare, acquistando ciò che le piace e decidendo se consumarlo subito oppure il giorno successivo. Non è lei a occuparsi della cucina, questo compito spetta alla figlia, perché, come ha ammesso sorridendo, non ha mai amato stare ai fornelli e ha sempre avuto delle cuoche. Le sue risposte hanno suscitato un caloroso applauso da parte del pubblico in studio.

. Luciana ha raccontato di aver conosciuto il futuro marito all'università, lei studiava chimica, mentre lui frequentava medicina. Il principe, di nome Abdullah secondo i repertori genealogici, era nato a Herat nel 1929, apparteneva alla famiglia reale ed era nipote dell'emiro Habibullah. La famiglia si trovava in esilio in Italia dopo l'abdicazione di Re Amanullah nel 1929.. Tra i componenti della famiglia c'era la principessa India d'Afghanistan, figlia di Amanullah, il cui nome ricordava il primo Paese che aveva accolto la famiglia in esilio.

Dopo il matrimonio, Luciana ha seguito il marito nei suoi numerosi viaggi, vivendo anche per dieci anni in Libia, un Paese che ricorda con particolare affetto: "Un Paese splendido allora, ero veramente felice". Il principe, medico chirurgo, aveva trascorso anche un periodo negli Stati Uniti. Il nome con cui Luciana compare in alcune occasioni ufficiali è Principessa Luciana Pallavicini Hassan d'Afghanistan, titolo con il quale ha partecipato, tra gli altri appuntamenti, alla messa per i Re d'Italia celebrata al Pantheon nel 2018. La sua conclusione, pronunciata con la consueta ironia, ha strappato un altro applauso: "Che sono tutte queste feste per 100 anni? Ma che volete che siano 100 anni?".