La Volta Buona, Todaro si rivolge a Ornella Muti: "Ti prego, ritirati", Mariotto risponde in diretta

Pubblicazione: 09 novembre alle 17:00

La puntata di lunedì 9 novembre 2026 de La Volta Buona ha acceso i riflettori su quanto accaduto a Ballando con le Stelle, con particolare attenzione all'infortunio di Ornella Muti. In studio, il dibattito si è trasformato rapidamente in un momento di televisione particolarmente movimentato. A sorprendere tutti è stato soprattutto Raimondo Todaro, che si è lasciato andare a un intervento decisamente acceso nei confronti dell'attrice. A rendere ancora più interessante la scena è stata la presenza di Guillermo Mariotto, chiamato indirettamente in causa da una promessa fatta durante il dancing show.

Io sono Todaro 😂😂😂😂😂 #BallandoConLeStelle #lavoltabuona https://t.co/ZSInG6AdEA — S4brin4 🌓🔮 (@Sabrina97196114) November 9, 2026

Tutto è cominciato quando Caterina Balivo ha riportato l'attenzione su una dichiarazione pronunciata da Guillermo Mariotto durante una precedente puntata di Ballando con le Stelle. Il giudice aveva assicurato che,. Una frase che, ripresa nel salotto di Rai 1, ha immediatamente riacceso il confronto e offerto a Todaro l'occasione per intervenire.

L'ex ballerino del programma di Milly Carlucci non ha nascosto il proprio divertimento e si è alzato dal divano rivolgendosi direttamente all'attrice. "Ornella ritirati, molla tutto, Ornella abbandona, ti prego, basta", ha esclamato, accompagnando le parole con un tono volutamente esagerato. Un intervento provocatorio e ironico, che ha riportato alla memoria anche i precedenti screzi tra Todaro e Mariotto, protagonisti in passato di momenti di tensione.

A inserirsi nella conversazione è stata anche Rossella Erra, presenza fissa e ormai riconoscibile nel dibattito intorno a Ballando con le Stelle. La tribuna del popolo ha preso la palla al balzo per rivolgersi direttamente allo stilista, ricordandogli la promessa fatta davanti al pubblico: "Ha fatto una promessa, Mariotto le promesse si mantengono". Un'ulteriore provocazione che ha reso il confronto ancora più divertente e ha riportato al centro della discussione il possibile ritiro del giudice.

Todaro palesemente voce del popolo del sabato sera…obbligato ad una pausa pipi di 25 minuti ogni puntata! #BallandoConLeStelle https://t.co/AYaRslKxPx — Ele (@EleFerrari_) November 9, 2026

Guillermo Mariotto, presente in studio, non si è però lasciato mettere alle strette. Il giudice di Ballando con le Stelle ha risposto con una battuta sarcastica: "Quanto vi piacerebbe, sai che sogni vi fate là dentro". Una replica che ha mostrato la sua intenzione di non assecondare le aspettative degli altri ospiti e di non lasciarsi trascinare nella provocazione.

La scena raccontata a La Volta Buona ha riportato l'attenzione sul rapporto tra i protagonisti di Ballando con le Stelle e sulle dichiarazioni che, una volta pronunciate in diretta, possono diventare argomento di discussione anche nei programmi successivi. Al momento, la battuta di Todaro e la replica di Mariotto restano al centro del confronto televisivo, mentre la situazione di Ornella Muti continua a essere il punto di partenza della vicenda.