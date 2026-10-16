Lanterns 2 prende forma, il futuro della serie DC dipende da una scelta che HBO deve ancora fare

Pubblicazione: 16 ottobre alle 12:07

La seconda stagione di Lanterns comincia a prendere forma e il futuro della serie DC si fa sempre più interessante. Dopo i risultati ottenuti con il primo capitolo, il progetto per nuovi episodi è entrato nelle fasi iniziali dello sviluppo, come confermato dal co-creatore Damon Lindelof. Questo non significa che HBO abbia già approvato ufficialmente il rinnovo. La produzione è ancora in attesa del via libera definitivo, mentre i vertici dei DC Studios valutano le prospettive per il seguito. A fare la differenza sarà soprattutto la possibilità di costruire una nuova storia capace di mantenere la qualità narrativa che ha contraddistinto la prima stagione.

La conferma dello sviluppo preliminare è arrivata da Damon Lindelof durante un'intervista a IGN, realizzata in occasione dell'uscita dell'episodio finale. Si tratta di un'indicazione importante, perché dimostra che la possibilità di. Occorre distinguere tra sviluppo e rinnovo,. Parallelamente, Peter Safran, co-presidente dei DC Studios, ha spiegato a Collider che la decisione dipenderà dalla capacità di individuare una storia all'altezza del primo capitolo. L'obiettivo non è replicare semplicemente il successo ottenuto, ma trovare nuove idee che giustifichino il ritorno della serie.

Anche il gruppo creativo potrebbe andare incontro a cambiamenti. Secondo le informazioni circolate, Tom King e Damon Lindelof potrebbero ridurre il proprio coinvolgimento nei nuovi episodi a causa di altri impegni professionali. Al loro fianco potrebbe arrivare Christopher Cantwell, sceneggiatore conosciuto per il lavoro su Paper Girls e per diversi fumetti, tra cui Thanos: Death Notes e Star Wars: Obi-Wan. Il suo possibile contributo rappresenterebbe un elemento da seguire per capire quale direzione narrativa potrebbe assumere il progetto.

A sostenere le prospettive di Lanterns sono anche i risultati registrati su HBO Max. Secondo i dati, il settimo episodio ha raggiunto circa 7 milioni di spettatori negli Stati Uniti nei primi tre giorni di distribuzione. La media sarebbe superiore ai 12 milioni di spettatori per episodio sul mercato americano e arriverebbe a circa 19 milioni includendo il pubblico internazionale. La serie ha attirato nuovi spettatori con il procedere della stagione, confermando un interesse che potrebbe favorire la prosecuzione del progetto. Accanto ai risultati commerciali, la produzione ha ricevuto apprezzamenti per il suo approccio più adulto, costruito attorno a un'indagine poliziesca e al rapporto tra Hal Jordan e John Stewart, sebbene una parte del pubblico abbia espresso perplessità sulla limitata presenza dello spettacolo cosmico e sull'utilizzo dei poteri delle Lanterne.

‘LANTERNS’ Season 2 is officially in early development. (Source: https://t.co/pFbzU2B83k) https://t.co/m92hS0usiu — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 5, 2026