Lanterns ha già svelato cosa potrebbe accadere ad Hal Jordan dopo il clamoroso finale della première

Pubblicazione: 18 agosto alle 10:00

L'episodio di debutto di Lanterns su HBO Max non ha perso tempo e si è chiuso con un colpo di scena destinato inevitabilmente a far discutere i fan del DC Universe. Prima di proseguire, però, è necessaria una precisazione: da questo momento parleremo apertamente del finale del primo episodio di Lanterns, quindi attenzione agli spoiler se non avete ancora visto l'episodio.

Il motivo è presto detto: negli ultimi minuti della puntata,, interpretato da, muore, lasciando John Stewart improvvisamente senza il suo mentore. Una svolta enorme, soprattutto considerando l'importanza del personaggio nella mitologia DC, ma che potrebbe non rappresentare necessariamente la fine della sua storia. La première, infatti, sembra aver già disseminato alcuni indizi che potrebbero preparare il terreno per un possibile ritorno di

La nuova incarnazione del DC Universe firmata James Gunn e Peter Safran non ha paura di rischiare. Lanterns si presenta come un poliziesco True Detective in salsa supereroistica, dove due Lanterne Verdi terrestri con personalità opposte vengono costrette a collaborare su un caso di omicidio nella provincia americana. Kyle Chandler porta sullo schermo un Hal Jordan maturo, arrogante quanto basta, con quella sicurezza da pilota collaudatore che ha sempre definito il personaggio nei fumetti. Aaron Pierre, dall'altra parte, offre un John Stewart composto e disciplinato, ex marine che guarda con una miscela di ammirazione e fastidio alla leggenda che si trova davanti.

Lanterns, fonte: HBO

Il loro rapporto è il cuore pulsante dell'episodio. La serie rivela come John, da bambino, osservasse Hal con meraviglia, vedendolo come un modello da seguire. Ora che è diventato una Lanterna Verde a sua volta, quella venerazione si è trasformata in tolleranza forzata. Hal lo sta addestrando contro la sua volontà, perché cerca qualcuno che possa sostituirlo. La tensione tra i due personaggi costruisce un dinamismo narrativo che funziona alla perfezione, mescolando dialoghi taglienti con una chimica sullo schermo che promette sviluppi interessanti.

Ma proprio quando questa relazione inizia a decollare,nel finale dell'episodio 1 non è solo uno shock gratuito per generare buzz mediatico, con gli showrunner che hanno costruito con attenzione una serie di elementi che, seguendo la tradizione fumettistica dove i supereroi raramente rimangono morti a lungo. Partiamo dal dire che la mitologia delleL'è una tecnologia aliena avanzata creata dai Guardiani dell'Universo, capace di operazioni

Nel corso dei decenni di storie a fumetti, si sono visti anelli ricostruire corpi distrutti, preservare la coscienza dei portatori caduti, e persino fungere da ancora per il ritorno di eroi apparentemente perduti per sempre. La serie ha dedicato tempo a stabilire queste regole nel primo episodio, mostrando le capacità straordinarie degli anelli in azione. Chris Mundy, lo showrunner che ha lavorato su True Detective: Night Country, ha portato in Lanterns quella stessa sensibilità per i misteri stratificati e le rivelazioni dilazionate nel tempo. Se la serie segue davvero il modello True Detective come ha dichiarato Gunn, la morte di Hal potrebbe essere solo il primo tassello di un puzzle molto più ampio.

Lanterns, fonte: HBO

Un mistero che si dipana lentamente, episodio dopo episodio, dove nulla è esattamente come sembra in superficie. La scelta di Kyle Chandler per questo ruolo non è casuale. L'attore premio Emmy ha dimostrato in Friday Night Lights e Bloodline di saper portare profondità emotiva e gravitas a personaggi complessi. Ingaggiare un nome di questo calibro per poi eliminarlo definitivamente dopo un solo episodio sarebbe uno spreco di risorse narrative e attoriali che HBO difficilmente si permetterebbe. La presenza di Chandler suggerisce un arco narrativo più esteso, probabilmente costruito attraverso flashback, sequenze spirituali o, più probabilmente, un vero e proprio ritorno fisico del personaggio.

Il DC Universe di Gunn si sta costruendo come un universo condiviso dove tutto è connesso. Nathan Fillion interpreta Guy Gardner, un'altra Lanterna Verde terrestre, nel film Superman del 2025. L'esistenza di multiple Lanterne attive sullo stesso settore suggerisce che la morte non è necessariamente la fine per questi eroi cosmici. La struttura stessa del Corpo delle Lanterne Verdi, con i suoi 3600 settori e la supervisione dei Guardiani su Oa, offre infinite possibilità narrative per esplorare concetti come resurrezione, redenzione e sacrificio. La premiere di Lanterns ha fatto un lavoro ottimo nello stabilire le fondamenta di questo angolo del DCU, introducendo nuovi personaggi memorabili e costruendo dinamiche relazionali convincenti, lanciando un mistero centrale che promette di espandersi ben oltre il caso poliziesco iniziale.

La morte di Hal Jordan, lungi dall'essere un punto finale, sembra piuttosto l'innesco di qualcosa di più grande. Da questo momento, almeno temporaneamente, il peso della serie passa soprattutto sulle spalle di Aaron Pierre. Il suo John Stewart dovrà smettere rapidamente di essere l'apprendista e trovare la propria strada come Lanterna Verde, mentre il mistero al centro di Lanterns continuerà ad allargarsi. Ed è proprio qui che emerge la particolarità della serie: invece di puntare immediatamente su battaglie cosmiche e grandi sequenze spettacolari, HBO Max ha scelto un approccio molto più terreno, vicino alle atmosfere di True Detective, costruendo lentamente tensione e mistero.

La morte di Hal Jordan, che era stata anticipata da un leak nelle scorse settimane, diventa così molto più di un semplice colpo di scena. È l'evento che mette in moto la crescita di John Stewart e, allo stesso tempo, lascia aperto uno degli interrogativi più importanti della stagione. Considerando inoltre che Lanterns fa pienamente parte del nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran, sarà interessante capire se quanto accaduto resterà confinato alla serie oppure avrà conseguenze anche sugli altri progetti del franchise. Una cosa, dopo la première, sembra comunque chiara: la storia di Hal Jordan potrebbe essere tutt'altro che conclusa.