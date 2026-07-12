Lanterns, trapela un enorme spoiler su Hal Jordan: il leak dei primi episodi divide già i fan

Pubblicazione: 12 luglio alle 08:30

HBO ha iniziato a distribuire i primi quattro episodi della serie DCU Lanterns agli sceneggiatori e critici, e quello che è emerso dalle prime visioni ha letteralmente scioccato la community dei fan DC. Un leak verificato dai moderatori di Reddit e confermato dai takedown immediati su diversi account X rivela uno spoiler di portata enorme, che ha immediatamente sconvolto i fan del DC Universe. Da questo momento l'articolo contiene quelli che potrebbero essere importanti spoiler su Lanterns: proseguite nella lettura solo se non temete anticipazioni sulla serie.

Detto questo, stando ai rumor di cui sopra, interpretato da Kyle Chandler,. E senza troppe sorprese, la notizia ha scatenato reazioni contrastanti e, diciamolo pure, molta rabbia tra gli appassionati della. Nessuno si sarebbe aspettato che uno dei personaggi più iconici dell'universo DC, proprio nell'episodio di debutto della serie che avrebbe dovuto consacrare il ritorno dei Green Lantern sul piccolo schermo.

La struttura narrativa della serie, stando alle informazioni trapelate, si sviluppa su due timeline parallele: il 2016 e il 2026. La trama principale segue le Lanterne mentre cercano i Manhunters, e proprio alla fine del primo episodio arriva il momento che cambierà tutto. Se il leak fosse autentico, la morte di Hal Jordan non sarebbe un semplice espediente narrativo temporaneo: secondo le fonti, questa versione live-action del personaggio non tornerà, contrariamente a quanto accaduto numerose volte nei fumetti dove Jordan è morto e risorto più volte.

Lanterns, fonte: HBO

Il suo anello passerebbe a John Stewart, interpretato da Aaron Pierre, che è già stato confermato per il debutto sul grande schermo in Man of Tomorrow di James Gunn. Questo passaggio di testimone sembra essere parte integrante del piano narrativo più ampio del nuovo DCU, ma la tempistica ha colto tutti di sorpresa. Naturalmente, la morte nel primo episodio non significa che vedremo Kyle Chandler solo per una manciata di scene. La timeline ambientata nel 2016 garantirà che Hal Jordan rimanga una presenza costante nella serie, permettendo di esplorare il suo passato, le sue missioni e probabilmente gli eventi che porteranno alla sua fine tragica nel 2026.

"Il vecchio lassù ha detto: 'Ehi, ti faccio un regalo'. Mi ha lanciato un osso e l'ho rosicchiato fino in fondo. Prima di entrare in scena, ho deciso che mi sarei divertito. Al diavolo i siluri". - Kyle Chandler

, che ha avuto accesso a feedback da chi ha visionato i primi episodi, ha condiviso impressioni generalmente positive sulla qualità della serie. Il commento più negativo raccolto si limitava a definire lo show semplicemente "", il che lascia intendere che,, l'esecuzione narrativa potrebbe essere solida. Kyle Chandler stesso ha parlato con entusiasmo del suo coinvolgimento in un progetto supereroico a 60 anni, dichiarando a Men's Journal:

La serie Lanterns è creata dal trio composto da Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King, con Mundy che ricopre il ruolo di showrunner. James Hawes dirige i primi due episodi, mentre Stephen Williams, Geeta Vasant Patel e Alik Sakharov si occupano delle puntate successive. Il cast include, oltre a Chandler e Pierre, nomi come Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, Nathan Fillion, J. Alphonse Nicholson e Jasmine Cephas Jones.

Lanterns, fonte: HBO

La premessa ufficiale descrive la serie come la storia della nuova recluta John Stewart e della leggenda Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell'America. James Gunn, presentando il progetto, l'aveva definita "quasi come True Detective con un paio di Lanterne Verdi che sono poliziotti spaziali che sorvegliano il Distretto Terra, dove scoprono un mistero terrificante legato alla storia più grande del DCU".

La scelta di uccidere Hal Jordan così presto (ovviamente ammesso che sia tutto vero) rappresenta una mossa narrativa audace e rischiosa, dimostrando che i creatori non hanno paura di sovvertire le aspettative e di raccontare una storia davvero imprevedibile. Il tutto anche a costo di rischiare di alienare una fetta di pubblico affezionato al personaggio che sperava di vederlo protagonista per l'intera durata della serie.

Alright so the leak is real. Hal Jordan dies episode 1 in lanterns. @damiebi10 account got struck by WB for posting a meme image that doesn’t use any imaging from the show. He posted a fan made meme that describes how Hal Jordan is being treated by DC, aka the humiliation factory https://t.co/tdKP8lbudS pic.twitter.com/y8yilteiNI — Green Lantern (@G_O_A_T_Lantern) July 10, 2026

In attesa di vedere l'evolversi della faccenda, la discussione online è già incandescente. Alcuni fan apprezzano il coraggio di questa scelta, vedendola come un segnale che il nuovo DCU non avrà paura di prendere decisioni coraggiose e definitive. Altri invece si sentono traditi, convinti che la morte prematura di un personaggio così amato sia uno spreco di potenziale narrativo e un errore strategico che potrebbe compromettere l'interesse verso la serie.

Ricordiamo che Lanterns arriverà su HBO Max il 17 agosto 2026, e dopo questo spoiler bomba l'attesa si è caricata di aspettative altissime. Del resto, già il primo trailer aveva conquistato molti fan grazie alle sue atmosfere cupe e investigative, lasciando intravedere una serie molto diversa da qualsiasi precedente adattamento delle Lanterne Verdi. Ora resta da vedere se questa scelta narrativa si rivelerà un colpo di genio o un autogol clamoroso. Una cosa è certa: quando Lanterns debutterà, milioni di occhi saranno puntati sullo schermo, pronti a scoprire se questo controverso (e probabile) colpo di scena diventerà uno dei momenti più audaci della storia del DCU.