Lanterns: il primo trailer della serie rivela la rivalità tra Hal Jordan e John Stewart (e alcuni dettagli significativi)

Pubblicazione: 06 marzo alle 10:00

Warner Bros ha anticipato di un giorno il rilascio del primo trailer ufficiale di Lanterns, la nuova serie HBO ambientata nel DC Universe. La decisione è arrivata dopo che il filmato promozionale era trapelato online, costringendo lo studio a modificare la strategia di marketing inizialmente pianificata per il 4 marzo, come annunciato dal co-CEO di DC Studios James Gunn.



Si tratta del primo vero sguardo alla serie che segna il ritorno dei Green Lantern in live-action dopo il film del 2011 con Ryan Reynolds, un capitolo che i fan DC hanno cercato di dimenticare per oltre un decennio. Lanterns rappresenta invece il primo progetto televisivo dedicato al Corpo delle Lanterne Verdi nel contesto del rinnovato universo condiviso orchestrato da James Gunn e Peter Safran.



Il trailer si apre con una scena che stabilisce immediatamente il rapporto tra i due protagonisti. John Stewart, interpretato da Aaron Pierre, e Hal Jordan, con il volto di Kyle Chandler, percorrono una strada di montagna a bordo di un'auto. Stewart rivela di allenarsi da circa due mesi con Jordan per diventare una Lanterna Verde, ma non ha ancora indossato l'anello del potere. In un gesto che definisce perfettamente il suo approccio alla formazione, Jordan lancia Stewart nel fuoco dell'azione: salta fuori dall'auto dopo aver lasciato l'anello sul cruscotto, costringendo la nuova recluta a cavarsela da sola in quello che si rivela essere un test di sopravvivenza estremo.





La narrazione si sposta poi in una piccola cittadina del Nebraska, dove i due investigatori cosmici si imbattono in una sceriffa locale che chiarisce subito le regole del gioco: devono stare alla larga dal suo territorio. L'ambientazione richiama deliberatamente l'estetica western e lo stile narrativo di serie come True Detective, come promesso sin dall'annuncio iniziale del progetto. Non a caso, il trailer evoca anche il lavoro di Taylor Sheridan in produzioni come Yellowstone e Landman, con un'atmosfera cupa e grezza che porta il DC Universe in un territorio inesplorato.



La rivalità tra Stewart e Jordan emerge con forza nelle scene successive. Mentre Stewart dichiara con sicurezza di essere più bravo a proteggere le persone, Jordan gli risponde senza mezzi termini: non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua posizione all'interno del Corpo delle Lanterne Verdi. Questo conflitto generazionale e caratteriale tra il veterano e la nuova guardia costituisce evidentemente uno degli assi portanti della serie, promettendo tensioni che andranno ben oltre la semplice indagine che li ha portati in Nebraska.



Le sequenze d'azione nel trailer sono numerose: sparatorie, esplosioni e inseguimenti si alternano a ritmo serrato, mentre Stewart pronuncia una frase che suona come una minaccia o un ultimatum verso un interlocutore non identificato, forse lo stesso Jordan: "Il tuo tempo è finito". Il materiale strettamente legato ai superpoteri delle Lanterne Verdi viene invece mantenuto al minimo, una scelta che sottolinea l'approccio procedurale e investigativo della serie.



I fan più attenti hanno individuato alcuni dettagli significativi. Compare brevemente una vecchia uniforme da Green Lantern, consumata e di colore marrone chiaro, che lascia intuire connessioni con il passato del Corpo. In un'altra scena, Hal Jordan solleva l'anello durante un interrogatorio, pronto a utilizzarlo contro l'uomo che sta investigando, mentre una delle poche sequenze in cui si vede Jordan in volo conferma che l'elemento supereroistico non sarà del tutto assente.



Tuttavia, il trailer riserva sorprese minime sul fronte dei poteri: non c'è traccia di John Stewart che utilizza le sue nuove abilità, e il costume iconico dei Green Lantern viene mostrato solo per un attimo. Una strategia di marketing calibrata, che mantiene alto il livello di mistero in vista del debutto previsto su HBO Max per agosto 2026, anche se una data precisa non è stata ancora comunicata.



La serie Lanterns si compone di otto episodi ed è stata sviluppata da Chris Mundy e Damon Lindelof, con la regia di James Hawes. Il progetto fa parte di Chapter 1: Gods and Monsters, la prima fase del DC Universe rilanciato da James Gunn, e rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione di questo nuovo mondo condiviso. Il cast vede Kyle Chandler nei panni di Hal Jordan e Aaron Pierre in quelli di John Stewart, due delle Lanterne Verdi più iconiche della storia DC Comics.



Con cinque mesi ancora da attendere prima della premiere, Warner Bros e HBO Max hanno tutto il tempo per dosare il rilascio di nuovo materiale promozionale. I fan sperano di vedere presto sequenze più estese che mostrino i poteri spettacolari delle Lanterne, le costruzioni di luce verde generate dagli anelli e, soprattutto, John Stewart finalmente in azione con il suo costume completo. Nel frattempo, questo primo trailer ha raggiunto il suo obiettivo: riaccendere l'interesse per un angolo del DC Universe che il cinema aveva quasi fatto dimenticare.