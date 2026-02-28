Zack Snyder's Justice League 2 e 3 potrebbero arrivare: il regista torna a dare speranza ai fan

Pubblicazione: 28 febbraio alle 07:45

Lo Snyderverse potrebbe non essere un capitolo definitivamente chiuso nella storia del cinema dei supereroi. Dopo anni di speculazioni, petizioni e una delle campagne fan più appassionate della storia recente di Hollywood, Zack Snyder ha riacceso la speranza di chi sogna di vedere completata la sua visione per la Justice League. Durante un'intervista al podcast Happy Sad Confused, il regista ha affrontato direttamente la possibilità di realizzare Justice League 2 e 3, rivelando dettagli sorprendenti su conversazioni concrete in corso.



Quando l'intervistatore Josh Horowitz gli ha chiesto della possibilità di vedere i sequel sotto forma di serie a fumetti o film d'animazione, Snyder non ha esitato a mostrarsi ottimista. "Ne abbiamo assolutamente parlato parecchio", ha dichiarato il regista. "Viviamo in un mondo dove tutto questo è possibile, e qualunque forma possa prendere... sarebbe incredibile". Parole che suonano come musica per le orecchie dei fan che dal 2021, anno di uscita della Snyder Cut su HBO Max, continuano a chiedere il completamento della trilogia.



Il regista ha plasmato quello che sarebbe diventato il vecchio DCEU, ma i suoi film si sono rivelati divisivi fin dall'inizio. La situazione di Justice League del 2017 rappresenta uno dei casi più controversi della storia recente di Hollywood: dopo che Snyder dovette abbandonare il progetto per motivi personali, Joss Whedon prese le redini della produzione, girando sostanzialmente un film diverso con massicce riprese aggiuntive. Il risultato fu un prodotto ibrido che soddisfece pochi. Justice League uscì nelle sale il 17 novembre 2017 e raccolse 661,3 milioni di dollari al botteghino globale, decretando il flop.

Flash in Zack Snyder Justice League, fonte: Warner Bros.





Quattro anni dopo, però, arrivò la rivalsa. Zack Snyder's Justice League debuttò su HBO Max il 18 marzo 2021, un evento che rappresentò la vittoria di una campagna fan durata anni. Il film di quattro ore trasformò radicalmente la narrazione del 2017, dando finalmente spazio a Darkseid e alla visione originale del regista. Su Rotten Tomatoes, la Snyder Cut vanta un 71 percento di gradimento tra i critici e un impressionante 92 percento tra il pubblico, certificando che l'attesa era valsa ogni minuto.



Il successo della Snyder Cut ha naturalmente alimentato la richiesta per i sequel pianificati. Snyder non ha mai nascosto di avere una storia completa da raccontare, una trilogia che si sarebbe conclusa con Justice League 3. Da allora, il regista ha commentato più volte sulla possibilità di completare i suoi piani, mantenendo viva la fiamma della speranza. Il 5 dicembre 2025, celebrando il traguardo dei 500mila follower su Instagram, Snyder ha scritto un messaggio che molti hanno interpretato come un segnale: esprimendo il suo amore per i personaggi, ha aggiunto "Brindiamo a molte altre storie insieme".

L'idea di portare Justice League 2 e 3 nell'animazione o nel fumetto presenta diversi vantaggi strategici. Da un lato, azzererebbe i problemi logistici legati al radunare un cast stellare impegnato in mille altri progetti. Ben Affleck, Henry Cavill e gli altri attori del cast originale potrebbero prestare le loro voci senza le complessità delle riprese fisiche. Dall'altro, i costi di produzione sarebbero drasticamente inferiori rispetto a un blockbuster live-action da centinaia di milioni di dollari.



La questione rimane aperta: si tratta solo di chiacchiere o c'è qualcosa di concreto all'orizzonte? Le parole di Snyder suggeriscono che le conversazioni sono andate oltre la semplice speculazione. "Ne abbiamo assolutamente parlato parecchio" non è un'affermazione vaga. Indica discussioni multiple, probabilmente con partner di produzione e piattaforme di distribuzione. In un'epoca in cui il multiverso è diventato la norma nei cinecomics e le piattaforme streaming cercano costantemente contenuti capaci di attirare audience fedeli, l'idea non è affatto inverosimile.