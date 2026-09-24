Law & Order: era dato per spacciato, ma per l'episodio 600 un amato personaggio farà il suo ritorno

Pubblicazione: 24 settembre alle 18:24

Un traguardo monumentale sta per trasformarsi nella reunion perfetta che la community dei polizieschi televisivi invocava da mesi. Con l'arrivo della ventottesima stagione di Law & Order: Unità Speciale, il pubblico si appresta ad assistere al ritorno in scena di Christopher Meloni nei panni dell'indimenticabile Elliot Stabler. L'evento coinciderà con la trasmissione dell'episodio numero 600, un momento di celebrazione che vedrà il detective riaffiancare la storica partner Olivia Benson per la gioia degli spettatori di vecchia data.

La conferma di questa apparizione spazza via le incertezze maturate nei mesi scorsi attorno all'universo narrativo creato da Dick Wolf.prima di, ha visto concludersi quell'esperienza lo scorso aprile con l'annuncio dell'ultima stagione. In quell'occasione l'attore si era rivolto alla platea virtuale con un filmato carico di commozione, ringraziando il pubblico per avergli regalato una carriera straordinaria. Quell'addio aveva sollevato parecchi interrogativi sulle reali chance di rivedere il poliziotto di nuovo in azione.

A rompere il silenzio ci ha pensato Mariska Hargitay il 22 settembre 2026 con una doppia pubblicazione sul proprio canale Instagram. Il primo contenuto, mostrava l'interprete di Olivia Benson intenta a indicare una figura misteriosa girata di spalle, i cui tratti corrispondevano inequivocabilmente a quelli del collega. A stretto giro è arrivata la certezza matematica con una foto che li ritraeva insieme e sorridenti dietro le quinte, scortata dalla didascalia “Happy 600”. Il riscontro degli utenti è stato immediato ed entusiasta: migliaia di persone si sono scatenate tra urla di gioia nei commenti, battute affettuose sull'aspetto dell'attore e messaggi celebrativi dedicati al ricongiungimento della coppia televisiva più famosa del piccolo schermo.

La presenza di Meloni si concretizzerà proprio nell'episodio simbolo numero 600. Questo ritrovo sul set non nasce per caso, ma concretizza una speranza espressa a più riprese dalla dirigenza e dai diretti interessati. La responsabile dello show Michele Fazekas aveva manifestato a più riprese l'intenzione di riaccogliere il personaggio non appena l'agenda dell'attore lo avesse permesso. Allo stesso tempo, Hargitay ha sempre ribadito il valore umano e professionale del legame con Meloni, spiegando quanto l'alchimia tra Benson e Stabler rimanga una colonna portante della serie, favorita anche dalla profonda amicizia che lega i due interpreti al di fuori delle riprese.

L'ultima comparsa di Stabler risaliva al debutto della stagione 27, quando i due ex colleghi si erano incontrati al termine della commemorazione per la scomparsa del Capitano Donald Cragen. In quel breve ed intenso confronto, dopo anni trascorsi su un confine ambiguo tra profondo affetto e latente romanticismo, Stabler aveva confessato a Benson di provar dell'amore per lei, prima di sparire nuovamente dai radar.

Nonostante la produzione mantenga il massimo riserbo sulle dinamiche d'indagine che riporteranno Stabler nella squadra, la sua presenza nel 600° capitolo attesta la centralità del personaggio all'interno della serie. L'interrogativo principale rimane ora uno solo, capire se questo passaggio rappresenti una parentesi festiva isolata o il punto di partenza per una partecipazione più continuativa nelle vicende della Sezione Unità Speciali di Law & Order