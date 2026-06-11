Le critiche a House of the Dragon 2 hanno cambiato la stagione 3? Ryan Condal risponde (e fa una promessa)

Pubblicazione: 11 giugno alle 07:10

La seconda stagione di House of the Dragon ha diviso il pubblico, nonostante la presenza di Draghi, fuoco, sangue e battaglie spettacolari. La percezione di una Rhaenyra troppo passiva, l'escalation lenta della guerra tra Verdi e Neri, e soprattutto un finale che sembrava più un antipasto alla nuova stagione hanno scatenato critiche accese tra i fan della saga targata HBO. Ma nonostante questo, a poche settimane dal debutto della terza stagione, lo showrunner Ryan Condal ha una risposta secca per chi sperava in correzioni di rotta: le lamentele non hanno cambiato nulla. Durante una conferenza stampa, Condal è stato diretto:

"No, voglio dire, abbiamo continuato con il nostro piano dall'inizio, e lo show è sempre stato questo: abbiamo un piano e non ci fermiamo ad ascoltare il rumore nel mezzo". - Ryan Condal

"Arrabbiarsi per qualcosa a metà strada è come non apprezzare la svolta che la storia prende nell'atto centrale di una commedia, quando sai che ci sono altri due atti in arrivo. Dopo che gli script sono scritti, ci vuole un anno, e poi servono sette mesi per realizzare i draghi. Fate i conti. Non è possibile uscire ogni anno. Mi dispiace molto, ma dovevate essere fan dello show chiamato House of the Dragon". - Ryan Condal

House of the Dragon, fonte: HBO

Condal ha aggiunto che House of the Dragon è pensato come un'unica grande storia distribuita su, e giudicare la seconda stagione isolatamente equivale quindi a criticare un atto centrale di un'opera teatrale senza aver visto il finale. Condal ha inoltre riconosciuto la frustrazione dei fan, con l'attesa di due anni tra una stagione e l'altra non aiuta, e la natura stessa della produzione rende impossibile accelerare i tempi:

Ma lo showrunner non si limita a difendere le scelte passate e lancia anche una promessa: "Abbiamo seguito il nostro piano, e credo che la pazienza di tutti sarà ricompensata tra un paio di settimane". Una frase che suona come un invito a sospendere il giudizio, aspettando i nuovi episodi. E in effetti, gli indizi suggeriscono che la terza stagione potrebbe rispondere a molte delle critiche ricevute.

Tra questi non possiamo non citare la Battaglia del Gullet, l'evento con cui si aprirà la stagione e che Condal l'ha già definita la versione di House of the Dragon del Fosso di Helm, lo scontro epico che ha segnato il climax de Il Signore degli Anelli: Le due torri. Uno scontro navale sanguinoso, pieno di draghi e fuoco, che promette di essere "probabilmente l'episodio di televisione più folle mai realizzato". Se la seconda stagione è stata costruzione, la terza sembra essere esplosione.

La terza stagione (con la quarta che dovrebbe essere esplosiva) arriverà il 21 giugno negli Stati Uniti su HBO Max, e il giorno seguente in Regno Unito su HBO Max, Sky e NOW. Quindi tra meno di un mese, i fan potranno verificare se la pazienza richiesta da Condal sarà davvero ricompensata... oppure se sarà disattesa.