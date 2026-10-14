Le Cronache di Narnia, Greta Gerwig rivoluziona la saga e riparte da una storia mai raccontata al cinema

Pubblicazione: 14 ottobre alle 09:30

Le Cronache di Narnia stanno per tornare al cinema, ma questa volta non sarà necessario attraversare un armadio per entrare nel mondo immaginato da C.S. Lewis. Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Narnia: Il nipote del mago, il nuovo film scritto e diretto da Greta Gerwig, che dopo il successo mondiale di Barbie ha deciso di affrontare una delle saghe fantasy più amate di sempre. E le prime immagini chiariscono immediatamente che non si tratterà di un semplice rifacimento dei precedenti adattamenti: il film racconterà qualcosa che al cinema non abbiamo mai visto, ovvero la nascita stessa di Narnia.

Il trailer, presentato il 13 ottobre durante un evento speciale a New York, introduce un universo decisamente diverso da quello dei film usciti tra il 2005 e il 2010., interpretati rispettivamente da David McKenna e Beatrice Campbell, due bambini che scoprono l'esistenza di altri mondi grazie. Quello che inizialmente sembra un viaggio straordinario si trasforma presto in un'avventura destinata a cambiare per sempre il loro destino e quello di un intero universo.

Le prime immagini mostrano infatti i due protagonisti alle prese con luoghi misteriosi, creature fantastiche e un incontro destinato ad avere conseguenze enormi. Tra i personaggi più importanti compare Andrew Ketterley, interpretato da Daniel Craig, il mago che rende possibile il viaggio tra i mondi e che nel trailer rivela apertamente la propria identità. Ma è soprattutto Emma Mackey nei panni di Jadis, destinata a diventare la celebre Strega Bianca, ad attirare l'attenzione. Il personaggio appare in alcune sequenze particolarmente spettacolari, tra ambientazioni inquietanti e scene ambientate per le strade di Londra.

Una presenza che promette di avere un ruolo centrale nella storia, ben prima degli eventi raccontati ne Il leone, la strega e l'armadio. E poi c'è naturalmente Aslan, il leone simbolo dell'intera saga. Il trailer ne anticipa l'arrivo attraverso immagini cosmiche, mostrando la sua figura emergere nell'oscurità mentre il mondo di Narnia prende forma. A prestargli la voce sarà Meryl Streep, chiamata a raccogliere un'eredità particolarmente importante: nei precedenti film cinematografici, infatti, il personaggio era doppiato in originale da Liam Neeson. La scelta di partire da Il nipote del mago rappresenta una delle decisioni più interessanti del progetto, e sebbene il romanzo sia stato pubblicato nel 1955, dopo Il leone, la strega e l'armadio, gli eventi narrati si svolgono prima di quelli raccontati negli altri libri.

, mostrando come sia nato il mondo fantastico e spiegando alcuni elementi fondamentali della sua mitologia. La regista ha raccontato di aver letto il romanzo durante l'infanzia e di essere rimasta profondamente affascinata dall'idea. Un'immagine che, a distanza di anni, è diventata il punto di. “Un universo costruito attraverso la musica è un'idea che è sempre rimasta nel mio cuore”,, sottolineando quanto sia importante per lei poter portare sul grande schermo una storia che ha contribuito a formare il suo immaginario.

La regista ha inoltre definito un grande onore la possibilità di reinventare il mondo creato da Lewis, conservando quel senso di meraviglia che l'aveva conquistata da bambina. Un elemento particolarmente sorprendente del trailer è proprio la musica. Le immagini sono accompagnate da Stairway to Heaven dei Led Zeppelin, una scelta decisamente insolita per un fantasy di questo tipo, ma che contribuisce a dare al film un'identità riconoscibile. Il brano accompagna la scoperta dei mondi fantastici fino alle sequenze dedicate alla creazione di Narnia, sottolineando la dimensione epica e quasi spirituale della storia.

Il progetto, del resto, è uno dei più ambiziosi mai realizzati da Netflix. Secondo quanto riportato da Associated Press, il budget del film ammonterebbe a circa 280 milioni di dollari, una cifra che lo colloca tra le produzioni più costose della piattaforma. Una scelta che dimostra quanto l'azienda punti sul rilancio cinematografico delle opere di C.S. Lewis, con l'obiettivo di costruire un nuovo percorso per il franchise. Accanto ai giovani protagonisti, a Daniel Craig, Emma Mackey e Meryl Streep, il cast comprende anche Carey Mulligan, Ciarán Hinds, Denise Gough, Kobna Holdbrook-Smith e Susan Wokoma. La colonna sonora originale sarà invece firmata da Mark Ronson e Andrew Wyatt, che avevano già collaborato con Gerwig proprio per Barbie.

Un altro aspetto importante riguarda la distribuzione, e contrariamente, Narnia: The Magician's Nephew arriverà prima al cinema e soltanto successivamente in streaming. Il, con alcune anteprime IMAX previste già per il 10 febbraio, mentre sarà disponibile. Si tratta di una finestra cinematografica particolarmente significativa per la piattaforma, che ha accolto la volontà di Greta Gerwig di realizzare un film pensato innanzitutto per il grande schermo.

La regista ha infatti spiegato di aver chiarito fin dall'inizio a Netflix di voler creare un'esperienza cinematografica capace di valorizzare la spettacolarità delle immagini. Il nuovo Narnia rappresenta così molto più di un ritorno nostalgico. Dopo i tre film cinematografici realizzati tra il 2005 e il 2010, la saga ripartirà da un capitolo che non era mai stato adattato per il grande schermo, lasciandosi alle spalle la storia dei fratelli Pevensie per esplorare le origini dell'universo fantastico.

E il primo trailer suggerisce che Greta Gerwig voglia puntare proprio su ciò che rende particolare il romanzo di Lewis: non soltanto la scoperta di un mondo magico, ma la possibilità di assistere alla sua creazione. Un'avventura che prenderà il via grazie ad Andrew Ketterley, l'eccentrico mago interpretato da Daniel Craig, indimenticabile volto di James Bond, che attraverso alcuni anelli magici permetterà ai giovani protagonisti di viaggiare tra mondi sconosciuti. Perché questa volta il pubblico non entrerà semplicemente a Narnia: potrà vedere come tutto è cominciato.