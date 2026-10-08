Le Spose di Dracula escono dall’ombra: Ryan Murphy ribalta il mito del vampiro con una storia tutta al femminile

Pubblicazione: 08 ottobre alle 10:34

Il Conte Dracula si prepara a tornare sul piccolo schermo attraverso una prospettiva che potrebbe cambiare il modo di raccontare una delle figure più celebri dell'immaginario gotico. Ryan Murphy, la mente dietro American Horror Story e Monster, sta sviluppando Brides of Blood, un progetto televisivo ambientato nel mondo dei vampiri. La novità più interessante riguarda la direzione scelta per la storia, anziché concentrarsi esclusivamente sul Conte, la serie dovrebbe dare spazio alle misteriose donne che lo accompagnano. Intanto, un aggiornamento del creatore ha fornito un'indicazione concreta sui tempi di lavorazione, con l'avvio delle riprese previsto in Europa per dicembre 2026.

A raccontare qualcosa in più è stato lo stesso Murphy durante un'intervista.. Un ricordo familiare che ha contribuito a mantenere vivo il suo interesse per le storie di vampiri e che oggi sembra trovare una nuova espressione in Brides of Blood. Murphy aveva già anticipato a Bloody Disgusting la volontà di dedicarsi a questo progetto e di girarlo in Europa a dicembre. Le nuove dichiarazioni rafforzano le indicazioni sulla lavorazione, anche se restano da chiarire molti aspetti della produzione.

Il titolo suggerisce che le protagoniste potrebbero essere le tre Spose di Dracula, personaggi presenti nel romanzo pubblicato da Bram Stoker nel 1897. Nella storia originale, queste vampire vivono nel castello del Conte, in Transilvania, e contribuiscono a creare quell'atmosfera inquietante che ha reso il libro un classico della letteratura gotica. Nel corso degli anni, Dracula è stato interpretato da attori come Bela Lugosi, Christopher Lee e Gary Oldman, oltre a essere reinventato in produzioni televisive, cinematografiche e persino d'animazione. Le sue Spose, invece, hanno ricevuto molta meno attenzione. Una serie interamente dedicata a loro potrebbe esplorare personalità e dinamiche rimaste in secondo piano rispetto alla figura del vampiro più famoso di sempre.

Ryan Murphy will produce a TV series about Dracula's wives. https://t.co/3DvYEMhlHo https://t.co/HDswM82AlO — Nerdist (@nerdist) October 8, 2026

L'interesse del produttore per le creature soprannaturali non nasce oggi. In American Horror Story: Hotel, quinta stagione della serie antologica, comparivano gli Afflicted, esseri legati al sangue e alla Contessa interpretata da Lady Gaga. Nella prima parte della decima stagione, Red Tide, erano invece presenti i Flesh Phantoms, creature associate agli effetti di una misteriosa pillola nera chiamata Muse. In entrambi i casi, l'elemento vampiresco si intrecciava con altri temi e sottotrame. Brides of Blood potrebbe offrire a Murphy l'occasione di approfondire maggiormente questo immaginario, concentrandosi su figure femminili che finora non hanno avuto lo stesso spazio del Conte. Per ora, tuttavia, non sono stati diffusi dettagli sufficienti per stabilire quale sarà la trama precisa o quanto la serie resterà fedele al romanzo di Stoker.