Le Tre di Cuori, chi sono le nuove campionesse di Reazione a Catena: quel dettaglio che ricorda Le Pappardelle

Pubblicazione: 13 ottobre alle 15:40

A Reazione a Catena è arrivato un nuovo trio che promette di conquistare il pubblico di Rai 1. Dopo il lungo successo delle Pappardelle, a farsi notare nel programma condotto da Pino Insegno sono Le Tre di Cuori, tre concorrenti che condividono molto più della passione per i giochi di parole. Il loro debutto ha portato una ventata di allegria nello studio televisivo, grazie a una sintonia che nasce da un legame familiare speciale. In pochi giorni sono riuscite a difendere il titolo e a ottenere le prime vincite, attirando l'attenzione dei telespettatori. Ma chi sono davvero le nuove campionesse e quanto hanno guadagnato finora?

, con Luigia nel ruolo di capitana. Le concorrenti hanno raccontato di essere cresciute in una famiglia numerosa e molto unita, abituata a condividere pranzi, incontri e momenti di festa. Una familiarità che sembra rappresentare il loro punto di forza anche davanti alle telecamere, soprattutto durante l'Intesa Vincente, dove la capacità di comprendersi rapidamente può determinare l'esito della gara. Le loro età precise non sono state rese pubbliche, ma il rapporto che le unisce è già diventato uno degli elementi più riconoscibili della squadra. Anche il nome scelto per partecipare al programma richiama proprio l'affetto e la complicità tra le tre sorelle.

Il loro percorso televisivo è cominciato venerdì 9 ottobre 2026, quando hanno eliminato I Mici Amici, conquistando il diritto di tornare nella puntata successiva. L'esordio non si è concluso con una vincita. Dopo essere arrivate all'Ultima Catena con un montepremi iniziale di 155mila euro, le concorrenti sono riuscite a conservare 36.500 euro prima di acquistare il Terzo Elemento, che ha dimezzato la cifra disponibile. Al momento decisivo hanno proposto la parola Circondato, mentre la soluzione richiesta era Cieco. Nonostante la delusione, il conduttore le ha incoraggiate, riconoscendo la qualità della loro prestazione. La loro spontaneità ha inoltre dato vita a momenti divertenti, come il ballo improvvisato tra Pino Insegno e Luigia sulle note di Una rosa blu di Michele Zarrillo.

La prima soddisfazione economica è arrivata il 10 ottobre, durante una sfida particolarmente equilibrata contro Le Spiaggine, superate per una manciata di secondi. Questa volta Rosa, Luigia e Franca sono riuscite a individuare la soluzione dell'Ultima Catena, aggiudicandosi 13.650 euro. Il giorno seguente hanno affrontato una squadra proveniente da Qualiano, in provincia di Napoli, in un confronto risolto soltanto nelle battute conclusive. A risultare decisivo è stato un collegamento legato alle celebri tagliatelle di Nonna Pina, che ha permesso alle campionesse di mantenere il proprio posto. Partite da un montepremi di 142mila euro, sono arrivate all'ultima parola con 17.750 euro e hanno trovato la risposta Profilo, collegata all'indizio Social. La vincita della serata è stata di 8.875 euro, portando il totale accumulato nelle due puntate a 22.525 euro.

, il trio di amiche fiorentine che aveva conquistato gli spettatori con 48 puntate consecutive. Le precedenti beniamine del programma avevano costruito la propria popolarità grazie a una notevole capacità di coordinarsi durante l'Intesa Vincente, caratteristica che ora viene riconosciuta anche alle concorrenti casertane. La loro esperienza televisiva era stata segnata anche da episodi spiacevoli, dopo aver ricevuto attacchi sui social, le Pappardelle avevano deciso di rivolgersi alle autorità. Per, invece,, orgoglioso di vedere tre concorrenti della propria provincia protagoniste di uno dei quiz più seguiti del preserale.

Rosa, Luigia e Franca hanno iniziato la loro avventura con risultati incoraggianti, dimostrando che il legame tra sorelle può trasformarsi in una risorsa preziosa anche in una competizione televisiva. Pino Insegno ha contribuito a valorizzare la loro personalità, accogliendole con entusiasmo e lasciando spazio alla loro ironia. Resta da capire se riusciranno a costruire un percorso duraturo come quello delle Pappardelle, ma le prime puntate hanno già mostrato una squadra capace di combinare preparazione, velocità e naturalezza. La curiosità degli spettatori riguarda ora le prossime sfide e la possibilità che il trio casertano continui ad arricchire il proprio montepremi.