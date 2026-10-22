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Lea Michele, il reboot riapre una porta inaspettata: Rachel Berry potrebbe tornare in Glee

Lea Michele potrebbe tornare in Glee nei panni di Rachel Berry: le trattative per il reboot su Disney+ e Hulu riaccendono le speranze dei fan.

di Federica Verdoliva
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Il ritorno di Glee potrebbe riportare sullo schermo uno dei personaggi più amati della serie musicale. Lea Michele sarebbe in trattative per vestire nuovamente i panni di Rachel Berry nel reboot destinato a Disney+ e Hulu. L'indiscrezione arriva dopo l'annuncio del nuovo progetto, che segna il ritorno di Ryan Murphy al mondo che ha contribuito a lanciare. Per i fan si apre la possibilità di ritrovare uno dei volti simbolo dello show, anche se il suo coinvolgimento non è stato ancora confermato ufficialmente.

Il nome di Michele è particolarmente significativo per il legame tra Rachel Berry e la storia della serie. Non è ancora noto quale spazio potrebbe avere il personaggio nella nuova versione, né se la trama ripartirà dalle vicende dei protagonisti storici o seguirà una nuova generazione di studenti. La notizia non è stata commentata dai rappresentanti dell'attrice e di Disney, al momento le trattative non possono essere considerate un accordo concluso.

Nel frattempo, altri due interpreti hanno acceso le speranze del pubblico. Heather Morris, che interpretava Brittany, ha condiviso sui social un messaggio che suggerisce la possibilità di rivedere il suo personaggio. Chord Overstreet, volto di Sam, ha invece evocato l'emozione di una reunion. Le loro parole non costituiscono annunci ufficiali di partecipazione, ma mostrano l'interesse che il progetto sta suscitando tra alcuni membri del cast originale.

Il reboot nasce da una sceneggiatura sviluppata da Murphy insieme a Ian Brennan e Brad Falchuk, già suoi collaboratori nella creazione della serie. A fine settembre, Murphy aveva raccontato di aver contattato circa dieci attori del cast storico e di aver trovato entusiasmo e curiosità nei confronti della nuova idea. L'ordine di serie da parte di Disney+ e Hulu, attraverso 20th Television, rappresenta ora un passo concreto verso il ritorno di Glee, anche se restano da chiarire trama, produzione e composizione del cast.

Dopo la fine della serie, Lea Michele ha proseguito la propria carriera tra televisione e teatro, partecipando a titoli come Scream Queens e The Mayor e tornando a Broadway con produzioni come Funny Girl e Chess. Un eventuale ritorno nei panni di Rachel Berry la ricongiungerebbe al ruolo che l'ha resa celebre con il grande pubblico. Per ora bisogna attendere comunicazioni ufficiali, il reboot è stato avviato, ma il ritorno di Michele e degli altri interpreti resta ancora da definire.

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