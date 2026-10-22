Lea Michele, il reboot riapre una porta inaspettata: Rachel Berry potrebbe tornare in Glee
Lea Michele potrebbe tornare in Glee nei panni di Rachel Berry: le trattative per il reboot su Disney+ e Hulu riaccendono le speranze dei fan.
Il ritorno di Glee potrebbe riportare sullo schermo uno dei personaggi più amati della serie musicale. Lea Michele sarebbe in trattative per vestire nuovamente i panni di Rachel Berry nel reboot destinato a Disney+ e Hulu. L'indiscrezione arriva dopo l'annuncio del nuovo progetto, che segna il ritorno di Ryan Murphy al mondo che ha contribuito a lanciare. Per i fan si apre la possibilità di ritrovare uno dei volti simbolo dello show, anche se il suo coinvolgimento non è stato ancora confermato ufficialmente.
Nel frattempo, altri due interpreti hanno acceso le speranze del pubblico. Heather Morris, che interpretava Brittany, ha condiviso sui social un messaggio che suggerisce la possibilità di rivedere il suo personaggio. Chord Overstreet, volto di Sam, ha invece evocato l'emozione di una reunion. Le loro parole non costituiscono annunci ufficiali di partecipazione, ma mostrano l'interesse che il progetto sta suscitando tra alcuni membri del cast originale.
Il reboot nasce da una sceneggiatura sviluppata da Murphy insieme a Ian Brennan e Brad Falchuk, già suoi collaboratori nella creazione della serie. A fine settembre, Murphy aveva raccontato di aver contattato circa dieci attori del cast storico e di aver trovato entusiasmo e curiosità nei confronti della nuova idea. L'ordine di serie da parte di Disney+ e Hulu, attraverso 20th Television, rappresenta ora un passo concreto verso il ritorno di Glee, anche se restano da chiarire trama, produzione e composizione del cast.