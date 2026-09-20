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Leon S. Kennedy è nascosto nel nuovo Resident Evil: un dettaglio nel film scatena le teorie dei fan

Nel nuovo Resident Evil è stato scoperto un easter egg dedicato a Leon S. Kennedy. Il curioso dettaglio apparso a Raccoon City alimenta le teorie dei fan.

di Alberto Rossi
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Il nuovo Resident Evil di Zach Cregger ha scelto una strada piuttosto netta: raccontare una storia originale, senza mettere al centro Leon S. Kennedy, Jill Valentine, Claire Redfield o gli altri protagonisti storici dei videogiochi Capcom. Eppure, a pochi giorni dall'arrivo del film nelle sale, i fan hanno scoperto che almeno uno di loro potrebbe essere molto più vicino alla storia di quanto sembrasse. Attenzione: da questo momento ci saranno alcuni piccoli spoiler sul nuovo Resident Evil.

Il riferimento riguarda proprio Leon S. Kennedy e si nasconde durante la parte del film ambientata a Raccoon City. Bryan, il corriere medico interpretato da Austin Abrams, è ormai arrivato nel cuore dell'epidemia e deve raggiungere l'ospedale mentre la città viene travolta dagli zombie. È durante questa sequenza che, sullo sfondo, compare un'insegna decisamente difficile da ignorare una volta individuata: “Leon S. Kennedy Guns and Ammo”. Non è semplicemente il nome Leon, quindi, ma quello completo di uno dei personaggi più famosi dell'intera saga. Ed è proprio questo particolare ad aver acceso immediatamente le discussioni tra gli appassionati.

Difatti nei videogiochi Leon arriva a Raccoon City durante gli eventi di Resident Evil 2 per iniziare il suo primo giorno come agente del Raccoon Police Department. Ma il film di Cregger non sta ricostruendo quella stessa storia: segue Bryan durante il disastro di Raccoon City e utilizza personaggi originali, muovendosi ai margini degli eventi e della mitologia conosciuta dai giocatori. Il regista aveva chiarito già prima dell'uscita di non voler raccontare nuovamente le vicende dei protagonisti dei videogiochi.

Resident Evil, fonte: Sony Pictures

Ed è qui che l'insegna diventa interessante. Se fosse qualcosa di più di una semplice strizzata d'occhio, potrebbe suggerire l'esistenza di una versione alternativa di Leon all'interno dell'universo cinematografico, magari con una storia completamente diversa da quella conosciuta nei giochi. Un'ipotesi suggestiva, ma che al momento resta soltanto tale: non c'è alcuna conferma che il negozio appartenga davvero al personaggio o che Cregger stia preparando il suo ingresso in un eventuale sequel. Anzi, c'è un dettaglio che invita a non spingersi troppo oltre con le teorie.

Secondo GamesRadar, quando al regista è stato chiesto del riferimento, Cregger non avrebbe saputo spiegare con certezza come quell'insegna fosse finita nel film. Un elemento che rende possibile anche una spiegazione molto più semplice: potrebbe trattarsi soltanto di un easter egg inserito dalla produzione per i fan. Nonostante ciò, l'insegna potrebbe non essere l'unico omaggio a Leon. Alcuni spettatori sostengono infatti di aver riconosciuto anche la sua automobile nel parcheggio sotterraneo dell'ospedale raggiunto da Bryan.

In questo caso il riferimento è decisamente più difficile da verificare, ma la presenza di due possibili indizi nella stessa porzione del film ha inevitabilmente alimentato le speculazioni. Del resto, Cregger non ha mai nascosto quanto Leon sia importante per lui. In un'intervista pubblicata sul PlayStation Blog prima dell'uscita del film, alla domanda su quale personaggio della saga avrebbe voluto accanto se fosse rimasto intrappolato nel mondo di Resident Evil, il regista aveva scelto proprio Leon, scherzando sul fatto che gli sarebbe bastato aggrapparsi a lui e lasciarsi proteggere.

Resident Evil, fonte: Sony Pictures

Il riferimento si inserisce inoltre in un film pieno di piccoli omaggi ai videogiochi. Ci sono le erbe verdi e gli spray medici, una macchina da scrivere che richiama il classico sistema di salvataggio, armi e munizioni familiari ai giocatori, porte e chiavi che ricordano gli enigmi della serie e persino alcune inquadrature costruite per evocare direttamente il gameplay. Cregger aveva anticipato che gli easter egg sarebbero stati numerosi, spiegando di aver preferito riprodurre soprattutto le sensazioni e le meccaniche di Resident Evil invece di adattarne nuovamente la trama.

Per il momento, dunque, Leon S. Kennedy non compare realmente nel nuovo Resident Evil. L'insegna “Leon S. Kennedy Guns and Ammo” potrebbe essere soltanto uno dei tanti regali nascosti per chi conosce bene la saga, ma se Sony e Cregger decidessero di proseguire questo nuovo universo cinematografico, che ha già convinto la critica, adesso esiste almeno un piccolo dettaglio al quale tornare. E conoscendo il peso di Leon nella storia di Resident Evil, è inevitabile che i fan abbiano già iniziato a chiedersi se quel nome sullo sfondo sia davvero soltanto una coincidenza.

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