L’Eredità, Marco Liorni confonde Firenze e Siena: “Siena, Siena!”, Ofelia lo corregge in diretta

Pubblicazione: 26 ottobre alle 09:38

La puntata de L’Eredità del 25 ottobre 2026 ha regalato un momento particolarmente divertente, nato da una piccola distrazione di Marco Liorni. Il conduttore, nel rivolgersi a una delle professoresse del programma, ha confuso due città toscane legate da una rivalità che attraversa i secoli, Firenze e Siena. Una semplice battuta si è trasformata in un siparietto inatteso, risolto con un sorriso. Ma la serata ha riservato anche importanti cambiamenti nella gara, con l'eliminazione del campione in carica e una Ghigliottina dall'esito sorprendente.

La venticinquesima edizione de L’Eredità ha chiuso la sua prima settimana con una puntata ricca di colpi di scena. Il quiz di Rai 1, tornato nella tradizionale fascia preserale dopo la programmazione estiva e la pausa di settembre, ha visto sette concorrenti affrontarsi nelle diverse prove. A difendere il titolo c'era Giorgio, affiancato da Donata, Alberto, Laura, Victor, Silvia e Sofia. Tra domande di cultura generale, sfide a eliminazione e qualche risposta sbagliata, la competizione è rimasta aperta fino alle battute finali.

A catturare l'attenzione è stato soprattutto un episodio avvenuto durante la manche della Scossa. Marco Liorni si è rivolto a Ofelia, una delle nuove professoresse del programma insieme a Marta, convinto che fosse originaria di Firenze. "Sei di Firenze tu", ha osservato il presentatore, ricevendo una correzione immediata: "Siena, Siena!". Ofelia ha risposto sorridendo, senza nascondere del tutto un leggero imbarazzo. Nessuna vera tensione in studio ma un equivoco che per chi conosce la Toscana assume un significato particolare.

Firenze e Siena condividono una rivalità che affonda le radici nel Medioevo, quando le due città si contendevano influenza politica, economica e territoriale. Nel XIII secolo furono protagoniste anche delle contrapposizioni tra guelfi e ghibellini, culminate in episodi storici come la battaglia di Montaperti del 1260. Nel tempo quella competizione si è trasformata, mantenendo una forte componente identitaria e manifestandosi anche nello sport. È proprio questo passato a rendere più divertente lo scambio di città, per un senese, essere chiamato fiorentino non è necessariamente un dettaglio trascurabile. Liorni ha comunque proseguito la conduzione senza che il siparietto avesse conseguenze.

Sul fronte della gara, il percorso dei concorrenti è stato movimentato fin dalle prime prove. Victor ha rischiato l'eliminazione durante Sbagliando s'impara, riuscendo però a superare Silvia nello spareggio. Successivamente Giorgio ha dovuto difendere la propria permanenza contro Donata, mentre nella manche Le Date Laura ha avuto la meglio su Sofia, conquistando anche un bonus di 25mila euro. La svolta è arrivata con la Scossa, quando Alberto ha eliminato proprio Giorgio, interrompendo il percorso del campione in carica. Al Triello sono rimasti Laura, Alberto e Victor, ma soltanto i primi due hanno raggiunto i Cento Secondi. Qui Laura è riuscita a prevalere proprio sul finale, conquistando il titolo di nuova campionessa.

La concorrente si è presentata alla Ghigliottina con un montepremi iniziale di 225mila euro, ridotto a 28.125 euro dopo i dimezzamenti. Le cinque parole da collegare erano Servizio, Piano, Pomeridiano, Trasferta e Stress. Laura ha scelto Lavoro, rinunciando all'acquisto della sesta parola, ma la soluzione corretta era Rientro. La particolarità è che la parola aggiuntiva, svelata soltanto dopo la sua decisione, era proprio Lavoro, un dettaglio che ha reso ancora più amaro il mancato successo. Laura ha concluso la serata senza premio, ma con la possibilità di tornare nella puntata successiva per difendere il titolo.