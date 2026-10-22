Marco Liorni perde il controllo a L'Eredità, la risposta sul kefir e la gaffe: "Non fatelo a casa"
Marco Liorni e la risposta sul kefir a L'Eredità. La gaffe di Andrea diventa virale: "Non fatelo a casa". Ascolti record e nuove professoresse.
Tre puntate sono bastate per riportare L'Eredità al centro dell'attenzione. Non solo per gli ascolti che sfiorano i quattro milioni di telespettatori, ma anche per quei momenti di spontaneità che hanno sempre caratterizzato il quiz di Rai 1. E mercoledì 21 ottobre il programma ha regalato una serata memorabile, tra gaffe esilaranti, risposte improbabili e un Marco Liorni costretto a lottare contro le proprie risate.
Quando finalmente è riuscito a parlare, Liorni ha lanciato l'avvertimento che ha fatto il giro del web: "Non fatelo a casa". Una battuta che ha sdrammatizzato l'imbarazzo del concorrente e ha trasformato un semplice errore in uno dei momenti cult della serata. Perché in fondo è proprio questa capacità di alternare ironia ed eleganza, senza mai mettere davvero in difficoltà chi partecipa, che rende Marco Liorni uno dei conduttori più apprezzati del preserale italiano.
Ma la puntata non si è fermata lì. Durante una sfida eliminatoria, Maria Carmela ha regalato un'altra perla involontaria. La tensione del gioco e il countdown che scorreva inesorabile hanno trasformato Marco Mengoni in Marco Mangoni. Un lapsus che ha strappato un'altra risata al conduttore e che è rapidamente rimbalzato sui social, dove gli utenti hanno commentato con affetto e ironia. Del resto, la pressione del quiz può giocare brutti scherzi anche ai concorrenti più preparati.
Il ritorno in grande stile nel palinsesto autunnale dimostra quanto il pubblico italiano sia affezionato a questo format e al suo conduttore. La combinazione tra sfide di cultura generale, suspense della ghigliottina finale e momenti di pura leggerezza continua a funzionare. E quando i concorrenti regalano risposte memorabili come quella sul kefir ricavato dalla birra, lo spettacolo diventa ancora più autentico e coinvolgente. Tra nuove professoresse che devono ancora conquistare pienamente il pubblico, scivoloni linguistici e momenti di ilarità incontrollata, Marco Liorni conferma di essere il padrone di casa perfetto per L'Eredità.