Marco Liorni perde il controllo a L'Eredità, la risposta sul kefir e la gaffe: "Non fatelo a casa"

Pubblicazione: 22 ottobre alle 10:02

Tre puntate sono bastate per riportare L'Eredità al centro dell'attenzione. Non solo per gli ascolti che sfiorano i quattro milioni di telespettatori, ma anche per quei momenti di spontaneità che hanno sempre caratterizzato il quiz di Rai 1. E mercoledì 21 ottobre il programma ha regalato una serata memorabile, tra gaffe esilaranti, risposte improbabili e un Marco Liorni costretto a lottare contro le proprie risate.





Marco Liorni, fonte: YouTube

: "Da cosa si ricava il kefir?"e reduce da prove convincenti,: "Dalla birra". Un silenzio surreale ha riempito lo studio per qualche istante, poi. Il conduttore ha provato più volte a recuperare la compostezza professionale, ma invano.Quando finalmente è riuscito a parlare,: "Non fatelo a casa".del concorrente e ha trasformato un semplice errore in uno dei momenti cult della serata. Perché in fondo è proprio questa capacità di alternare ironia ed eleganza, senza mai mettere davvero in difficoltà chi partecipa, che rende Marco Liorni uno dei conduttori più apprezzati del preserale italiano.

Ma la puntata non si è fermata lì. Durante una sfida eliminatoria, Maria Carmela ha regalato un'altra perla involontaria. La tensione del gioco e il countdown che scorreva inesorabile hanno trasformato Marco Mengoni in Marco Mangoni. Un lapsus che ha strappato un'altra risata al conduttore e che è rapidamente rimbalzato sui social, dove gli utenti hanno commentato con affetto e ironia. Del resto, la pressione del quiz può giocare brutti scherzi anche ai concorrenti più preparati.



