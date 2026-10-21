L'Eredità, Marco Liorni sorprende la nuova Professoressa: il paragone con Brigitte Bardot conquista lo studio

Pubblicazione: 21 ottobre alle 17:16

Il ritorno de L'Eredità su Rai 1 continua a regalare sorprese, ma questa volta a catturare l'attenzione del pubblico non è stata soltanto la gara. Durante la puntata del 20 ottobre 2026, infatti, Marco Liorni ha scherzato con una delle nuove Professoresse del programma, facendo emergere una somiglianza decisamente particolare con una delle attrici più iconiche della storia del cinema. Un momento leggero che ha coinvolto anche l'altra Professoressa e che ha permesso ai telespettatori di conoscere meglio uno dei nuovi volti del quiz.

Protagonista del siparietto è stata, arrivata nel programma insieme aper questa nuova stagione. Le due hanno raccolto il testimone delle precedenti, portando una ventata di novità nello storico appuntamento del preserale. E proprioha deciso di fare un'osservazione sulla collega che non è passata inosservata, chiamando in causa nientemeno che. Tutto è cominciato quandoha chiesto alle due ragazze come fosse andata la notte dopo il debutto, evidentemente curioso di sapere se fossero riuscite a smaltire l'emozione della prima puntata.

Marta e Ofelia hanno spiegato di sentirsi già più tranquille rispetto al giorno precedente, mostrando una crescente familiarità con lo studio e con il conduttore. Poco dopo, durante una delle manche, Ofelia ha approfittato di un riferimento alla celebre attrice francese per sottolineare la somiglianza tra quest'ultima e Marta. La Professoressa ha scherzosamente paragonato la collega a Brigitte Bardot, attirando immediatamente l'attenzione di Liorni. Il presentatore ha raccolto la battuta e, quando è arrivato il momento di coinvolgere Marta nel gioco della Scossa, l'ha presentata come «la nostra Brigitte Bardot», chiedendole se qualcuno le avesse già fatto notare quella somiglianza.

La risposta di Marta non si è fatta attendere, ed ha ammesso di aver già ricevuto un paragone simile, pur mostrando una certa modestia davanti alle parole del conduttore e della collega. Per lei, essere accostata a un'icona del cinema internazionale rappresenta soprattutto un grande complimento. Un paragone che nasce anche da alcune caratteristiche fisiche, come i lunghi capelli biondi e i lineamenti del viso, che ricordano quelli dell'attrice francese. Un dettaglio che ha reso il siparietto ancora più curioso, contribuendo a mettere sotto i riflettori la nuova Professoressa. Ma la puntata del 20 ottobre non è stata caratterizzata soltanto da questo momento. Anche la gara ha riservato diversi colpi di scena, soprattutto nella fase conclusiva, quando il campione Victor ha dovuto cedere il posto a un nuovo protagonista.

Dopo aver superato le prime sfide della serata,, concorrente al suo debutto. Proprio quest'ultimo ha però avuto la meglio, conquistando l'accesso allae diventando il nuovo campione del programma.si è così ritrovato davanti alla, dopo che il montepremi iniziale di 180.000 euro era stato ridotto durante la scelta degli indizi. Le cinque parole proposte erano ora, valori, rosso, stella e alba. Dopo aver riflettuto sui possibili collegamenti, il concorrente ha deciso di puntare su "", ma. Nessuna vincita, dunque, per il nuovo campione, che ha comunque conquistato la possibilità di tornare nella puntata successiva.

Intanto, L'Eredità ha inaugurato una stagione particolarmente importante, visto che il programma festeggia il traguardo delle 25 edizioni. Marco Liorni è stato confermato alla conduzione, mentre il cast si è arricchito proprio con Marta Antonucci, modella romana, e Ofelia Passaponti, vincitrice dell'85ª edizione di Miss Italia. Tra le novità figurano anche il gioco Sbagliando s'impara, che mette alla prova le conoscenze linguistiche dei concorrenti, e la presenza dei ballerini professionisti Amedeo Monzo e Gabriele Riccio, chiamati ad affiancare le Professoresse nelle coreografie. La nuova stagione è quindi appena cominciata, ma Marta e Ofelia sembrano già aver trovato il modo di farsi conoscere dal pubblico, non soltanto attraverso il loro ruolo nelle manche, ma anche grazie alla spontaneità dei momenti condivisi con il conduttore. E chissà che, dopo il simpatico paragone con Brigitte Bardot, Marta Antonucci non si ritrovi con un nuovo soprannome destinato ad accompagnarla per il resto della stagione de L'Eredità.