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Bestemmia in diretta, ma non al Grande Fratello: video virale dell'ex ministro Martelli a Filorosso

Claudio Martelli bestemmia in diretta a Filorosso su Rai3 durante lo scontro con Di Pietro. La reazione di Monteleone e il video virale sui social.

di Andrea Palazzolo
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Momenti di gelo ieri sera negli studi di Rai3 durante la trasmissione Filorosso, il talk show del martedì sera condotto da Antonino Monteleone. Un episodio che ha immediatamente fatto il giro dei social, trasformandosi in pochi minuti in contenuto virale e alimentando un dibattito che va ben oltre l'imprecazione pronunciata in diretta.

Protagonista involontario della serata è stato Claudio Martelli, ex ministro della Giustizia e figura storica del Partito Socialista Italiano come delfino di Bettino Craxi. Durante un confronto particolarmente acceso con Antonio Di Pietro sulle stragi di mafia del 1992 e sui presunti depistaggi legati a Mani Pulite, Martelli ha perso la pazienza lasciandosi sfuggire una bestemmia in diretta nazionale.

La discussione era entrata nel vivo quando Martelli ha rivolto a Di Pietro, presente in collegamento, una domanda diretta e polemica: "Se c'era questa presenza mafiosa tra gli indagati, come mai non c'è stato un solo mafioso coinvolto nell'indagine di Mani Pulite". Nel momento in cui Filippo Facci, altro ospite presente in studio, ha tentato di intervenire suggerendo una possibile risposta all'ex magistrato, Martelli è sbottato con un secco "Non suggerirgli le risposte, porco D...".

L'imprecazione ha colto tutti di sorpresa. Le telecamere hanno catturato la reazione immediata degli altri protagonisti: Antonio Di Pietro, in collegamento video, ha reagito con un sorriso imbarazzato, mentre il conduttore Antonino Monteleone si è portato istintivamente la mano agli occhi in un gesto eloquente di incredulità mista a disappunto.

La prontezza di riflessi di Monteleone ha permesso di gestire l'imprevisto nel modo più professionale possibile. "No, no, no... qua non è il Grande Frateller", ha detto immediatamente il conduttore, con un riferimento esplicito al reality show di Canale 5 dove le bestemmie in diretta hanno portato Simone Annichiarico alla squalifica. "Facciamo rispondere Di Pietro, non verrà espulso però... mamma mia", ha aggiunto Monteleone con una battuta che cercava di sdrammatizzare, pur tradendo tutta la tensione del momento.

Lo spezzone del programma è stato immediatamente estrapolato e condiviso sui social, dove è diventato virale in pochi minuti. Tra i commenti più condivisi, quello del giornalista Massimo Falcioni che ha scritto: "Martelli bestemmia in diretta a Filorosso, di fronte ad un incolpevole Monteleone che gestisce al meglio l'imprevisto. Se domani gli addebiteranno pure questo fuori programma, si capirà dove finisce la sacrosanta critica al conduttore e dove comincia l'accanimento". Anche Giuseppe Candela ha commentato l'episodio sui social: "A Filorosso mancava solo la bestemmia in diretta. La ciliegina sulla torta".

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