Bestemmia in diretta, ma non al Grande Fratello: video virale dell'ex ministro Martelli a Filorosso

Pubblicazione: 21 ottobre alle 13:11

Momenti di gelo ieri sera negli studi di Rai3 durante la trasmissione Filorosso, il talk show del martedì sera condotto da Antonino Monteleone. Un episodio che ha immediatamente fatto il giro dei social, trasformandosi in pochi minuti in contenuto virale e alimentando un dibattito che va ben oltre l'imprecazione pronunciata in diretta.





Martelli bestemmia in diretta a Filorosso, di fronte ad un incolpevole Monteleone che gestisce al meglio l'imprevisto. Se domani gli addebiteranno pure questo fuori programma, si capirà dove finisce la sacrosanta critica al conduttore e dove comincia l'accanimento. https://t.co/T01OsXcnFg — Massimo Falcioni (@falcions85) October 20, 2026

della Giustizia e figura storica del Partito Socialista Italiano come delfino di Bettino Craxi.con Antonio Di Pietro sulle stragi di mafia del 1992 e sui presunti depistaggi legati a Mani Pulite,in diretta nazionale.La discussione era entrata nel vivo quando Martelli, presente in collegamento,: "Se c'era questa presenza mafiosa tra gli indagati, come mai non c'è stato un solo mafioso coinvolto nell'indagine di Mani Pulite". Nel momento in cui, altro ospite presente in studio,suggerendo una possibile risposta all'ex magistrato,"Non suggerirgli le risposte, porco D...".

L'imprecazione ha colto tutti di sorpresa. Le telecamere hanno catturato la reazione immediata degli altri protagonisti: Antonio Di Pietro, in collegamento video, ha reagito con un sorriso imbarazzato, mentre il conduttore Antonino Monteleone si è portato istintivamente la mano agli occhi in un gesto eloquente di incredulità mista a disappunto.



