Bestemmia in diretta, ma non al Grande Fratello: video virale dell'ex ministro Martelli a Filorosso
Claudio Martelli bestemmia in diretta a Filorosso su Rai3 durante lo scontro con Di Pietro. La reazione di Monteleone e il video virale sui social.
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Momenti di gelo ieri sera negli studi di Rai3 durante la trasmissione Filorosso, il talk show del martedì sera condotto da Antonino Monteleone. Un episodio che ha immediatamente fatto il giro dei social, trasformandosi in pochi minuti in contenuto virale e alimentando un dibattito che va ben oltre l'imprecazione pronunciata in diretta.
La discussione era entrata nel vivo quando Martelli ha rivolto a Di Pietro, presente in collegamento, una domanda diretta e polemica: "Se c'era questa presenza mafiosa tra gli indagati, come mai non c'è stato un solo mafioso coinvolto nell'indagine di Mani Pulite". Nel momento in cui Filippo Facci, altro ospite presente in studio, ha tentato di intervenire suggerendo una possibile risposta all'ex magistrato, Martelli è sbottato con un secco "Non suggerirgli le risposte, porco D...".
L'imprecazione ha colto tutti di sorpresa. Le telecamere hanno catturato la reazione immediata degli altri protagonisti: Antonio Di Pietro, in collegamento video, ha reagito con un sorriso imbarazzato, mentre il conduttore Antonino Monteleone si è portato istintivamente la mano agli occhi in un gesto eloquente di incredulità mista a disappunto.
Lo spezzone del programma è stato immediatamente estrapolato e condiviso sui social, dove è diventato virale in pochi minuti. Tra i commenti più condivisi, quello del giornalista Massimo Falcioni che ha scritto: "Martelli bestemmia in diretta a Filorosso, di fronte ad un incolpevole Monteleone che gestisce al meglio l'imprevisto. Se domani gli addebiteranno pure questo fuori programma, si capirà dove finisce la sacrosanta critica al conduttore e dove comincia l'accanimento". Anche Giuseppe Candela ha commentato l'episodio sui social: "A Filorosso mancava solo la bestemmia in diretta. La ciliegina sulla torta".