Tale e Quale Show, Siani e Conti dedicano la puntata agli autotrasportatori: la frase che ha emozionato l'Italia

Pubblicazione: 22 ottobre alle 09:45

La quinta puntata di Tale e Quale Show ha regalato spettacolo, risate e colpi di scena, ma non solo. Nella serata del 21 ottobre 2026, il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti ha aperto una finestra sull'attualità, portando sul palco del teatro temi che in questi giorni stanno scuotendo il Paese. Dalla protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante agli scontri e agli atti di vandalismo che hanno segnato Milano negli ultimi giorni, la trasmissione ha dimostrato che l'intrattenimento può e deve restare a stretto contatto con la realtà.





"Onorevole buonasera, Alessandro siani un grandissimo. Carlo Conti invece vergognoso mettendo sullo stesso piano autotrasportatori e i vandali protagonisti delle vetrine rotte a Milano" https://t.co/ZiPK9GkzsC — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) October 21, 2026

, che prima di entrare nel vivo della gara ha voluto, una categoria in forte difficoltà a causa dell'aumento dei costi del carburante. Il comico napoletano, pur mantenendo il suo stile brillante, ha scelto un registro più serio per: "Il tuo è un programma in cui si vedono sempre delle persone che si devono mettere nei panni degli altri. In questo momento sarebbe bello anche se tutti noi ci mettessimo nei panni degli autotrasportatori, perché stiamo vivendo un momento difficile e proprio in questo momento dobbiamo dimostrare di essere tutti tali e quali"., trasformandolo in un invito all'empatia collettiva., ma ha ritenuto necessarioaltrettanto importante. Il conduttore ha messo da parte per qualche istante il registro leggero del varietà perregistrati negli ultimi giorni a Milano: "Invece non siamo tali e quali a chi ha vandalizzato le città negli scontri di questi giorni. Questa è una distinzione importante sempre da sottolineare".

Una risposta netta, che ha tracciato una linea di demarcazione tra le ragioni legittime di chi manifesta per il proprio lavoro e gli atti di violenza che hanno accompagnato alcune proteste. Il riferimento è agli scontri del fine settimana a Milano, dove manifestazioni contro il carovita sono degenerate in disordini con le forze dell'ordine, vetrine infrante e negozi saccheggiati. Conti ha voluto ricordare che non tutti i comportamenti possono essere giustificati o considerati uguali, richiamando il pubblico a casa a una responsabilità civile che va oltre l'intrattenimento televisivo.



