Tale e Quale Show, Siani e Conti dedicano la puntata agli autotrasportatori: la frase che ha emozionato l'Italia
Carlo Conti risponde a Siani sugli scontri di Milano nella quinta puntata di Tale e Quale Show. Vince Max Paiella con l'imitazione di Aznavour. Tutti i dettagli.
La quinta puntata di Tale e Quale Show ha regalato spettacolo, risate e colpi di scena, ma non solo. Nella serata del 21 ottobre 2026, il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti ha aperto una finestra sull'attualità, portando sul palco del teatro temi che in questi giorni stanno scuotendo il Paese. Dalla protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante agli scontri e agli atti di vandalismo che hanno segnato Milano negli ultimi giorni, la trasmissione ha dimostrato che l'intrattenimento può e deve restare a stretto contatto con la realtà.
Un messaggio di solidarietà che ha sfruttato con intelligenza il titolo stesso del programma, trasformandolo in un invito all'empatia collettiva. Carlo Conti ha raccolto le parole di Siani, ma ha ritenuto necessario aggiungere una riflessione altrettanto importante. Il conduttore ha messo da parte per qualche istante il registro leggero del varietà per prendere posizione sui gravi episodi di violenza registrati negli ultimi giorni a Milano: "Invece non siamo tali e quali a chi ha vandalizzato le città negli scontri di questi giorni. Questa è una distinzione importante sempre da sottolineare".
Una risposta netta, che ha tracciato una linea di demarcazione tra le ragioni legittime di chi manifesta per il proprio lavoro e gli atti di violenza che hanno accompagnato alcune proteste. Il riferimento è agli scontri del fine settimana a Milano, dove manifestazioni contro il carovita sono degenerate in disordini con le forze dell'ordine, vetrine infrante e negozi saccheggiati. Conti ha voluto ricordare che non tutti i comportamenti possono essere giustificati o considerati uguali, richiamando il pubblico a casa a una responsabilità civile che va oltre l'intrattenimento televisivo.
La quinta puntata di Tale e Quale Show ha dimostrato che un varietà può essere al tempo stesso leggero e responsabile, capace di intrattenere senza dimenticare il contesto in cui si inserisce. Tra imitazioni riuscite, scontri ironici in giuria e momenti di riflessione sull'attualità, il programma di Carlo Conti continua a confermarsi uno degli appuntamenti più seguiti del venerdì sera italiano, capace di parlare a un pubblico trasversale con intelligenza e sensibilità.