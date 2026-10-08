Tale e Quale Show, la coppia più improbabile conquista la serata nei panni di Totò e Chaplin

Pubblicazione: 08 ottobre alle 09:54

La terza puntata di Tale e Quale Show cambia ancora una volta gli equilibri della gara. A conquistare il primo posto sono stati Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, protagonisti di un duetto particolarmente atteso. La coppia si è cimentata con due icone completamente diverse dello spettacolo, portando sul palco Totò e Charlie Chaplin. Una performance che ha convinto sia la giuria sia il pubblico e che ha permesso ai due artisti di raggiungere 76 punti. Per Selma, invece, arriva una novità rispetto alle puntate precedenti, dopo aver conquistato le precedenti vittorie, questa volta deve accontentarsi del terzo posto.

La classifica della serata racconta una gara piuttosto combattuta. Dietro Insinna e Cirilli, con 76 punti, si è posizionata Roberta Morise, arrivata a quota 69 grazie alla sua interpretazione di Loredana Bertè. Terza Selma con 54 punti, seguita da Stefano Meloccaro con 49 e Andrea Perroni con 47. Paola Perego ha ottenuto 43 punti, mentre Anna Pettinelli e Vladimir Randazzo hanno chiuso a pari merito con 40. Più indietro Maddalena Corvaglia, con 31 punti, Jasmine Carrisi con 29 e Max Paiella, ultimo con 26 punti, dopo essersi esibito nei panni di Francesco Gabbani.

Al centro della puntata c'è stata soprattutto la particolare missione affidata a Insinna e Cirilli. I due hanno dovuto confrontarsi con due personaggi difficili da imitare, appartenenti a epoche e mondi artistici differenti, Flavio Insinna ha vestito i panni di Totò, mentre Gabriele Cirilli ha interpretato Charlie Chaplin. Il risultato è stato un numero costruito come un vero duetto, nel quale imitazione, recitazione e comicità si sono intrecciate. La prova ha convinto la giuria e ha permesso alla coppia di ottenere il punteggio più alto della serata, trasformando quella che sembrava una delle missioni impossibili del programma in uno dei momenti più apprezzati della puntata.

A valutare le esibizioni sono stati Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, affiancati questa settimana da un quarto giudice speciale, Massimo Ceccherini. L'attore toscano ha contribuito anche alla parte più ironica della serata, diventando protagonista di alcuni scambi divertenti con gli altri presenti in studio. Tra le battute che hanno animato la puntata c'è stata anche quella legata a Elettra Lamborghini, Ceccherini ha raccontato di averla sognata come compagna di banco, coinvolgendo nella conversazione anche Carlo Conti.