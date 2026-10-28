L’Eredità, Marta racconta un dettaglio intimo e Liorni non si trattiene: la battuta conquista lo studio

Pubblicazione: 28 ottobre alle 11:45

Una confessione inaspettata e una battuta pronta a strappare un sorriso al pubblico. Nella puntata de L’Eredità di martedì 27 ottobre 2026, la professoressa Marta ha raccontato un dettaglio curioso della propria vita privata, attirando l’attenzione di Marco Liorni. Il conduttore non ha perso l’occasione per punzecchiarla davanti alle telecamere. Il momento è nato durante la Scossa, uno dei giochi del quiz di Rai 1, e ha regalato un siparietto lontano dalle domande e dalla competizione. La serata è proseguita poi con la sfida di Alberto, ancora una volta protagonista alla Ghigliottina.

Durante la Scossa, i concorrenti si sono confrontati con una classifica dedicata alle abitudini più irritanti quando si dorme in coppia. Il russare occupava il primo posto, mentre il gioco chiedeva di individuare le altre risposte più citate. Nel corso della lettura delle possibilità,. Un’autocritica pronunciata con leggerezza, che ha immediatamente offerto a Liorni l’occasione per intervenire: "Bella pubblicità ti stai facendo!".

Il botta e risposta è proseguito quando è comparsa la voce relativa a chi parla nel sonno, classificata al settimo posto. Marta ha osservato che questa abitudine può risultare fastidiosa, ma che talvolta permette anche di ascoltare cose interessanti. Alla domanda diretta di Liorni, che voleva sapere se fosse lei stessa a parlare mentre dorme, la professoressa ha chiarito di non avere questa abitudine. Ha però aggiunto di aver sentito delle cosette che le hanno fatto nascere qualche dubbio. Una frase volutamente allusiva, che ha lasciato spazio alla curiosità senza trasformarsi in un racconto dettagliato, il conduttore non ha insistito sull'argomento. Il risultato è stato un breve scambio che ha mostrato un lato più personale e ironico di Marta, al di là del suo ruolo nel programma.

Sul fronte della gara, Alberto è riuscito a conservare il titolo di campione dopo una sfida serrata con Daniela, superata per pochi secondi. Il percorso è continuato attraverso le prove previste dal gioco, tra domande, modi di dire e riferimenti a date, fino al Triello, nel quale si è confrontato con Luigia e Chiara. Dopo l’eliminazione di Luigia, Alberto ha affrontato Chiara nella prova dei 100 secondi, conquistando così il posto alla Ghigliottina. Qui ha dovuto collegare cinque parole: capo, storia, errore, corrente e personale. Dopo i tagli al montepremi, la cifra in palio era di 50mila euro. Il campione ha scelto banda, ma la soluzione prevista era pagina, un tentativo che non gli ha permesso di aggiudicarsi il premio finale.

La risata di Marco Liorni. Mi ha fatto venire un mezzo infarto, aiuto ma che è? #leredità https://t.co/jd7uRJ8IxN — LALLERO (@see_lallero) January 3, 2026