L'Estranea è il film italiano per gli Oscar 2027: tutto quello che c'è da sapere sulle location

Pubblicazione: 26 settembre alle 12:14

Dopo il grande riscontro di pubblico e critica ottenuto alla Mostra del Cinema di Venezia, il cinema italiano guarda con ambizione ai prossimi Academy Awards. Il nuovo film L'estranea, diretto dal regista pugliese Paolo Strippoli, è stato infatti scelto per rappresentare l'Italia nella categoria International Feature Film Award degli Oscar 2027. Un traguardo prestigioso che unisce un impianto narrativo intenso a un cast d'eccezione, guidato da volti noti del cinema italiano come Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi.

La pellicola, che mescola i toni del dramma familiare a sfumature profondamente inquietanti e di genere, deve molta della sua forza evocativa alle ambientazioni scelte. Ma dove è stato girato esattamente? Le location in Puglia: tra Bari e Monopoli Il cuore geografico ed emotivo della pellicola affondaLa Puglia è infatti la scenografia principale delle vicende della famiglia Colonna, fulcro della narrazione.

Gran parte delle riprese si è concentrata a Bari, immortalando scorci iconici e luoghi simbolo del capoluogo. Tra questi spiccano il Molo San Nicola e il vicino Circolo Canottieri Barion, affacciati direttamente sul mare adriatico. Il set ha inoltre animato il quartiere popolare di San Paolo e le corsie del Policlinico Giovanni XXIII, teatro delle sequenze più cariche di tensione drammatica.

La troupe si è poi mossa verso sud, toccando la splendida Monopoli. Qui gli spazi urbani si alternano a cartoline paesaggistiche uniche, come la rinomata caletta di Porto Ghiacciolo e l'area del canile sanitario. Nell'entroterra, invece, la produzione ha fatto tappa a Gioia del Colle, trovando la cornice ideale negli spazi suggestivi di Villa Povia.

Se la Puglia custodisce il nucleo più intimo e oscuro della storia,legate alla vita della giovane studentessa Alice. Le riprese nella Città Eterna hanno coinvolto alcune aree urbane molto caratteristiche, muovendosi tra le strade del popolare quartiereScorci metropolitani che offrono un contrappunto visivo perfetto alle atmosfere assolate e sospese del Sud.

Con un mix così affascinante di territori e un trampolino di lancio d'eccezione come Venezia, L'estranea si candida a essere uno dei titoli più discussi della stagione cinematografica, puntando dritto al prestigioso red carpet di Hollywood.