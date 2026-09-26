L'Estranea è il film italiano per gli Oscar 2027: tutto quello che c'è da sapere sulle location
L'Estranea, l'ultimo film del regista Paolo Strippoli è in corsa per gli Oscar 2027: ecco dove sono state girate le riprese della pellicola, destinata al successo internazionale.
Dopo il grande riscontro di pubblico e critica ottenuto alla Mostra del Cinema di Venezia, il cinema italiano guarda con ambizione ai prossimi Academy Awards. Il nuovo film L'estranea, diretto dal regista pugliese Paolo Strippoli, è stato infatti scelto per rappresentare l'Italia nella categoria International Feature Film Award degli Oscar 2027. Un traguardo prestigioso che unisce un impianto narrativo intenso a un cast d'eccezione, guidato da volti noti del cinema italiano come Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi.
Gran parte delle riprese si è concentrata a Bari, immortalando scorci iconici e luoghi simbolo del capoluogo. Tra questi spiccano il Molo San Nicola e il vicino Circolo Canottieri Barion, affacciati direttamente sul mare adriatico. Il set ha inoltre animato il quartiere popolare di San Paolo e le corsie del Policlinico Giovanni XXIII, teatro delle sequenze più cariche di tensione drammatica.
La troupe si è poi mossa verso sud, toccando la splendida Monopoli. Qui gli spazi urbani si alternano a cartoline paesaggistiche uniche, come la rinomata caletta di Porto Ghiacciolo e l'area del canile sanitario. Nell'entroterra, invece, la produzione ha fatto tappa a Gioia del Colle, trovando la cornice ideale negli spazi suggestivi di Villa Povia.
Con un mix così affascinante di territori e un trampolino di lancio d'eccezione come Venezia, L'estranea si candida a essere uno dei titoli più discussi della stagione cinematografica, puntando dritto al prestigioso red carpet di Hollywood.