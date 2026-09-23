Da Venezia agli Oscar: ecco il film italiano scelto per rappresentare l'Italia (ed è un horror)

Pubblicazione: 23 settembre alle 13:16

Sarà L'Estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards, nella corsa per la categoria International Feature Film Award. Un thriller familiare con venature horror, il film ha conquistato la commissione di selezione italiana e ora punta dritto verso Los Angeles, dove la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà il 14 marzo 2027.





La notizia arriva dopo un percorso internazionale di tutto rispetto per il film:, L'Estranea ha poi attraversato l'Atlantico per approdare al prestigioso festival di Toronto, raccogliendo consensi sia dal pubblico che dalla critica. Un risultato significativo per un regista trentatreenne che, dopo i successi di Piove e La valle dei sorrisi, conferma il suo talento nel mescolare generi e atmosfere.era composta da Giorgio Carlo Brugnoni, Cristina Comencini, Federica Lucisano, Francesco Melzi D'Eril e Niccolò Vivarelli.è chiara e punta su elementi precisi: "Perché è un film nuovo, di genere, di un giovane autore, che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale".

Una scelta che sottolinea la volontà di presentare agli Oscar un cinema italiano contemporaneo, capace di parlare il linguaggio dei generi cinematografici internazionali senza perdere identità e originalità. L'horror, o meglio il thriller con contaminazioni horror, non è certo una novità nel panorama mondiale, ma resta un territorio relativamente poco battuto dal cinema italiano nelle selezioni per gli Academy Awards.





Il cast di L'Estranea vanta nomi di primo piano:. Quattro interpreti che garantiscono peso recitativo e riconoscibilità, sia in Italia che all'estero.: una donna si presenta improvvisamente a casa della propria figlia per raccontarle una verità a lungo nascosta sulla loro famiglia, segnata da un patto stretto molti anni prima con un'estranea. Un segreto custodito per anni che ora torna a reclamare il suo prezzo.r, creando un'atmosfera claustrofobica dove il passato irrompe nel presente con violenza.: qui il terrore nasce dai legami familiari, dai segreti non detti, dalle conseguenze delle scelte compiute da altri prima di noi. Un approccio che ricorda certo cinema di genere autoriale, capace di usare gli strumenti del thriller per raccontare qualcosa di più profondo.

Il film arriverà nelle sale italiane l'8 ottobre, in anticipo rispetto al lungo percorso che lo attende verso gli Oscar. Il calendario è serrato: la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall'Academy sarà resa nota il 15 dicembre 2026. Poi toccherà aspettare fino al 21 gennaio 2027 per l'annuncio delle nomination, la cinquina finale dei film che si contenderanno effettivamente la statuetta.



