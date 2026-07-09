L'ex Ron di Harry Potter è ipnotico nel trailer del nuovo horror Nightborn

Pubblicazione: 09 luglio alle 11:37

C'è un filone specifico del cinema dell'orrore che scava nei traumi biologici più intimi, smontando pezzo dopo pezzo la retorica zuccherosa della felicità domestica. Se pensavate che il panorama dell'horror contemporaneo avesse già esaurito le cartucce sul tema dei "bambini difficili", il primo trailer ufficiale di Nightborn è qui per sradicare ogni vostra certezza.

Diretto dalla visionaria(già applaudita dalla critica internazionale per la sua capacità di manipolare le fobie familiari), il film, distribuito dalla piattaforma specializzataa partire dalpromette di trasformare la più naturale delle gioie umane in un incubo claustrofobico e ancestrale.

La premessa drammatica gioca su un contrasto visivo e psicologico violentissimo. Saga (interpretata da una magnetica Seidi Haarla) e suo marito Jon (un Rupert Grint ormai completamente sdoganato dal passato fantasy e straordinariamente a suo agio nei territori del dramma psicologico) decidono di abbandonare il caos cittadino.

Il folklore dei troll e il corpo come prigione

La meta scelta per coronare il sogno di una famiglia perfetta è una dimora isolata, avvolta dal silenzio monumentale e opprimente delle foreste finlandesi. Ma la quiete boschiva si rivela ben presto un catalizzatore di paranoie: non appena il loro neonato viene alla luce,Le urla feroci e innaturali della creatura non sono i semplici capricci di un infante, ma le vibrazioni di qualcosa di profondamente sbagliato.

La vera intuizione della regista, che firma la sceneggiatura insieme a Ilja Rautsi, sta nell'innesto della mitologia scandinava all'interno di un tesissimo chamber drama (genere che sta avendo un grosso successo in questo periodo). Lontanissimo dalle classiche possessioni demoniache di stampo hollywoodiano, Nightborn attinge a piene mani dalle leggende nordiche sui troll e sui "bambini scambiati".

La foresta millenaria che circonda l'abitazione diventa un'estensione fisica della psiche dei protagonisti, uno specchio deformante che riflette il lato più animalesco, primitivo e incontrollabile dell'essere umano.

Mentre Jon si rifugia nel pragmatismo e tenta disperatamente di normalizzare la situazione per salvare un matrimonio che scricchiola, Saga sprofonda nella solitudine del sospetto. La macchina da presa della Bergholm indugia sui primi piani opprimenti, esaltando l'isolamento geografico per amplificare una domanda destabilizzante: il male è penetrato dall'esterno o era già nascosto nei geni della famiglia?

A sostenere un'operazione così teorica e viscerale c'è un cast europeo di altissimo profilo, che oltre alla coppia Haarla-Grint vede la partecipazione di Pamela Tola e Pirkko Saisio. La forza del trailer sta proprio nel rifiuto del jump scare gratuito, preferendo una progressione geometrica dell'angoscia che culmina nelle spaventose manifestazioni sonore del neonato.

Con una data d'uscita fissata per la fine di luglio, Shudder lancia la sua sfida più affascinante dell'estate 2026, Nightborn interroga lo spettatore sulle zone d'ombra della genitorialità e sulla fragilità dei legami di coppia di fronte all'ignoto.