Prima di Backrooms, qualcun altro aveva intuito il fascino degli spazi liminali (con un film clamoroso su Prime Video)

Pubblicazione: 16 giugno alle 09:00

Sette anni prima che Backrooms diventasse il fenomeno culturale che conosciamo oggi, un thriller psicologico diretto da Adam Robitel aveva già esplorato l'estetica degli spazi liminali con risultati clamorosi. Mentre il film di Kane Parsons ha infranto ogni record diventando il maggior incasso di sempre per A24 e consacrando il giovane regista come uno dei migliori talenti dell'horror contemporaneo, Escape Room del 2019 merita di essere riscoperto come un predecessore sottovalutato che aveva intuito la potenza narrativa di questi ambienti inquietanti.



Il film racconta la storia di sei persone che ricevono un invito per partecipare a una escape room con in palio diecimila dollari. Tra loro ci sono la studentessa universitaria Zoey, interpretata da Taylor Russell, il commesso di supermercato Ben di Logan Miller, e la veterana di guerra Amanda Harper, ruolo affidato a Deborah Ann Woll, star di Daredevil. Quello che sembra un innocente gioco si trasforma rapidamente in una lotta per la sopravvivenza quando i partecipanti scoprono che le stanze sono progettate per ucciderli e che dietro tutto c'è Minos, un'organizzazione misteriosa e apparentemente onnipotente.



Le stanze attraversate dai protagonisti sono un catalogo di ambienti impossibili e claustrofobici: un forno gigante che si riscalda progressivamente, una baita invernale che conduce a un bosco innevato e un lago ghiacciato, un bar completamente capovolto, un reparto ospedaliero, fino all'intero edificio Minos stesso. Questa sequenza di spazi interni apparentemente infiniti e architettonicamente assurdi definisce perfettamente l'estetica degli spazi liminali, quella stessa che ha reso Backrooms un fenomeno globale.

Nonostante il successo commerciale, con un incasso mondiale di 156 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 9 milioni, Escape Room ricevette recensioni tiepide al momento dell'uscita nel gennaio del 2019. Su Rotten Tomatoes detiene un modesto 51 percento di approvazione dalla critica, un dato che non rende giustizia alla qualità complessiva dell'opera. Nel panorama horror contemporaneo, il film si inserisce perfettamente accanto a titoli come Obsession, Weapons e naturalmente Backrooms (il cui regista ha già parlato del prossimo progetto che ha in mente), condividendo con loro un approccio più cerebrale e psicologico al genere.



Ciò che distingue Escape Room da molti altri horror basati su arene mortali è l'attenzione riservata ai personaggi. Non sono semplici pedine sacrificabili per scene splatter sempre più creative, ma individui con background complessi, motivazioni credibili e archi narrativi ben definiti. Taylor Russell e Logan Miller offrono interpretazioni convincenti nei ruoli principali, ma è Deborah Ann Woll a rubare la scena con la sua Amanda Harper, veterana dell'Iraq affetta da disturbo post-traumatico da stress. La sua performance aggiunge strati di profondità emotiva a un film che avrebbe potuto accontentarsi di essere solo un thriller ad alta tensione.



Adam Robitel, il regista, costruisce la tensione attraverso la risoluzione di enigmi, il design scenografico elaborato e una fotografia che enfatizza la natura artificiale e perturbante degli ambienti. A differenza di molti horror moderni che puntano sul gore esplicito, Escape Room privilegia la suspense genuina e l'adrenalina derivante dalla corsa contro il tempo. Gli effetti visivi sono utilizzati con intelligenza per rendere credibili ambienti impossibili, e la regia sa quando accelerare e quando lasciare che l'atmosfera lavori da sola.

Le somiglianze con Backrooms vanno oltre la semplice estetica visiva. Entrambi i film seguono personaggi che esplorano spazi interni impossibilmente vasti, sovrintesi da organizzazioni segrete e potenti. In Backrooms, il proprietario di un negozio di mobili, Clark, interpretato da Chiwetel Ejiofor, scopre un accesso alle Backrooms nel seminterrato del suo negozio. Questo labirinto di stanze interconnesse e architettonicamente anomale è controllato dall'Async Research Institute. Clark condivide la scoperta con la sua terapeuta Mary Kline, interpretata da Renate Reinsve, e con i suoi dipendenti Bobby e Kat, ma l'esplorazione ha conseguenze tragiche per quasi tutti tranne Mary, che riesce a sopravvivere.



Proprio come in Escape Room, lo spazio innaturale mette alla prova i limiti psicologici dei personaggi e contiene minacce che vanno ben oltre il semplice perdersi o rimanere intrappolati. Entrambi i film utilizzano l'architettura come strumento narrativo, trasformando ambienti banali in paesaggi onirici e mortali. La sensazione di trovarsi in un luogo che non dovrebbe esistere, dove le normali leggi dello spazio sembrano non applicarsi, è il cuore pulsante di entrambe le opere.



Limitarsi a considerare Escape Room come un semplice precursore di qualcosa di meglio sarebbe riduttivo. Il film ha un valore proprio come esperienza autonoma, un thriller ben congegnato che merita di essere riscoperto sette anni dopo la sua uscita. In un'epoca in cui l'horror sta abbracciando sempre più l'aspetto psicologico e atmosferico rispetto allo shock visivo fine a se stesso, Escape Room si rivela essere stato in anticipo sui tempi.