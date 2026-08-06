Su Prime Video, il capolavoro dell'animazione DreamWorks ancora imbattibile dopo più di vent'anni

Pubblicazione: 06 agosto alle 15:00

Il 2026 non poteva iniziare in modo migliore per gli amanti dell'animazione: Shrek, l'iconico ogre verde che nel 2001 ha rivoluzionato il cinema d'animazione, è tornato prepotentemente alla ribalta conquistando la vetta della classifica di Prime Video. Un risultato straordinario per un film che ha più di 20 anni e che dimostra una vitalità e una rilevanza culturale che poche opere cinematografiche possono vantare. Quando DreamWorks ha scommesso su un progetto basato sul libro illustrato di William Steig, nessuno poteva immaginare che quello strano personaggio dalla pelle verde e dal carattere burbero avrebbe ridefinito i parametri dell'animazione per famiglie. Eppure è esattamente ciò che è accaduto. Shrek non si è limitato a intrattenere: ha decostruito, ribaltato e reinventato le convenzioni delle fiabe Disney che per decenni avevano dominato incontrastato il settore.



Diretto da Andrew Adamson e Vicky Jenson, con una sceneggiatura firmata da Ted Elliott, Terry Rossio, Joe Stillman e Roger S. H. Schulman, il film ha introdotto un protagonista profondamente anticonvenzionale. Shrek è un orco solitario che vive felice nella sua palude, terrorizzando chiunque osi invadere il suo territorio. La sua esistenza tranquilla viene però sconvolta dall'arrivo dell'irrefrenabile Ciuchino, doppiato da Eddie Murphy con un'energia contagiosa, e da una serie di creature fiabesche cacciate dalle loro terre dal malvagio Lord Farquaad. Per riconquistare la pace perduta, Shrek accetta un patto con Farquaad: andrà a salvare la principessa Fiona, intrappolata in una torre sorvegliata da un drago, in cambio della rimozione di tutti gli intrusi dalla sua palude. Ma come spesso accade nelle migliori storie, il viaggio si rivela molto più complesso del previsto.

Fiona, interpretata da Cameron Diaz, nasconde un segreto che cambierà radicalmente il destino dell'ogre e la sua percezione di sé stesso. Il successo del primo capitolo è stato dirompente: 492,5 milioni di dollari al box office mondiale, una cifra impressionante per l'epoca, che ha inaugurato la prima vera franchise di successo per DreamWorks. Ma è stato Shrek 2, uscito nel 2003, a consolidare definitivamente la formula vincente del brand, espandendo l'universo narrativo con nuovi personaggi provenienti dalle fiabe classiche e introducendo antagonisti memorabili come Principe Azzurro e la Fata Madrina. Ma cosa rende Shrek così speciale da continuare ad attirare pubblico a distanza di oltre 20 anni? La risposta risiede in una combinazione di fattori che vanno oltre la semplice qualità tecnica dell'animazione.

Shrek ha saputo parlare contemporaneamente a bambini e adulti, inserendo livelli multipli di lettura che permettono a ogni spettatore di trovare qualcosa di proprio nella storia. L'umorismo irriverente e i riferimenti alla cultura pop hanno creato un linguaggio nuovo per il cinema d'animazione, dimostrando che non era necessario rimanere ancorati ai cliché delle fiabe tradizionali per creare storie significative. La scelta di un protagonista brutto, scontroso e socialmente inadeguato ha aperto la strada a personaggi più complessi e realistici, che riflettevano meglio le insicurezze e le aspirazioni del pubblico contemporaneo. Il messaggio centrale del film, la bellezza sta negli occhi di chi guarda e l'accettazione di sé stessi è più importante della conformità agli standard estetici imposti dalla società, risuona ancora oggi con una forza straordinaria.



La colonna sonora ha contribuito in modo determinante al successo del film. Brani come I'm a Believer dei Monkees e Hallelujah di Leonard Cohen, reinterpretati per il film, sono diventati parte integrante dell'identità culturale di Shrek, trasformandosi in fenomeni musicali a sé stanti che continuano a essere associati al film anche a distanza di anni. L'industria dell'animazione deve molto a questo orco verde. Dopo Shrek, gli studios hanno capito che esisteva spazio per narrazioni più audaci, personaggi meno convenzionali e un umorismo più sofisticato. Film come quelli della Pixar, le produzioni Illumination e persino alcuni titoli Disney recenti portano tracce evidenti dell'eredità lasciata dal primo capitolo della saga.