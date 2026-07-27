“L'ho sentito nell'anima”: Black Panther 3, Kevin Feige svela come Ryan Coogler ha scelto il nuovo T'Challa
Kevin Feige racconta il retroscena della scelta di David Jonsson come nuovo T'Challa in Black Panther 3: decisivo un incontro segreto voluto da Ryan Coogler.
Il Comic-Con di San Diego ha regalato quest'anno uno dei momenti più emozionanti della sua storia recente, e curiosamente non è stato l'annuncio dell'intero cast di Avengers: Doomsday con il ritorno di Robert Downey Jr. nel ruolo di Dottor Destino. Kevin Feige ha riservato il culmine del panel Marvel Studios per qualcosa di ancora più significativo: la conferma ufficiale di Black Panther 3, con una data di uscita fissata al 15 dicembre 2028 e, soprattutto, la rivelazione del nuovo protagonista.Davanti a una platea in delirio, Ryan Coogler è salito sul palco per annunciare che David Jonsson vestirà i panni del nuovo T'Challa, la versione adulta del figlio di Chadwick Boseman e Lupita Nyong'o che abbiamo conosciuto bambino in Black Panther: Wakanda Forever. Un annuncio che porta con sé una storia affascinante, fatta di intuizioni fulminee e incontri clandestini. In un'intervista esclusiva rilasciata a Empire, Feige ha svelato i retroscena di una scelta che ha dell'incredibile.
Non c'è stata nessuna lunga ricerca tra centinaia di candidati, nessun casting tradizionale. La verità è che Ryan Coogler aveva già trovato il suo Black Panther prima ancora che il processo di selezione ufficiale potesse iniziare. Difatti il regista era completamente immerso nella produzione de I Peccatori, il suo ultimo progetto, e la Marvel aveva pianificato di incontrarlo solo dopo la campagna per gli Academy Awards.
Ma Coogler ha una visione che non aspetta calendari prestabiliti. Un mese e mezzo prima del periodo concordato, ha chiamato Feige con una certezza disarmante: "L'ho trovato". David Jonsson, attore britannico che ha conquistato critica e pubblico con interpretazioni straordinarie in Rye Lane, Alien Romulus, The Long Walk e Industry, era il nome che Coogler aveva in mente. Ma il produttore non si è fermato a un'intuizione: ha organizzato un incontro segreto, avvolto nel massimo riserbo, in un hotel di cui nessuno conosce l'ubicazione. Al termine di quell'incontro, la telefonata a Feige è arrivata immediata:
Quelle parole hanno fatto venire i brividi a Feige, che ha confessato di essersi commosso. La risposta è stata semplice e definitiva: "Facciamolo". Da quel momento, Marvel Studios ha custodito questo segreto per cinque o sei mesi, fino alla grande rivelazione al Comic-Con, dove Jonsson è stato accolto da un'ovazione che ha fatto tremare la Hall H. Ora però le domande si moltiplicano. Come farà T'Challa a raggiungere l'età adulta in così poco tempo rispetto alla timeline dell'MCU?
"È lui, è lui. L'ho sentito nell'anima. È un brav'uomo ed è il prossimo Black Panther". - Ryan Coogler
La risposta quasi certamente risiede negli eventi di Avengers: Secret Wars, previsto per il 2027, che promette di rimodellare l'intero universo cinematografico Marvel. Gli sconvolgimenti temporali, le realtà alternative, le linee temporali riconfigurate: tutto lascia spazio a infinite possibilità narrative. E poi c'è la questione di Shuri, interpretata da Letitia Wright, che attualmente indossa il mantello della Black Panther.
La sua presenza sul palco al Comic-Con, accanto a Winston Duke (M'Baku), suggerisce che il suo personaggio continuerà a essere parte integrante della storia. Ma quale sarà il suo ruolo una volta che il figlio di suo fratello diventerà il nuovo protettore del Wakanda? Il rapporto tra zia e nipote, la dinamica tra due Black Panther, le tensioni o le alleanze che potrebbero nascere: sono tutti elementi che arricchiscono le premesse narrative del film. M'Baku stesso, diventato una figura sempre più centrale nell'universo del Wakanda, avrà sicuramente molto da dire riguardo a questo nuovo T'Challa.
E che dire di Nakia, la madre, interpretata da Lupita Nyong'o, il cui destino dopo Wakanda Forever resta avvolto nel mistero? Il legame tra madre e figlio, cresciuto lontano dal Wakanda, potrebbe essere uno degli assi portanti emotivi del film. Ryan Coogler ha dimostrato con i primi due capitoli di saper bilanciare azione spettacolare, profondità tematica e risonanza culturale. Black Panther 3 arriva dopo Secret Wars, il che significa che avrà la libertà di ridefinire il Wakanda in un contesto potenzialmente trasformato, con nuove regole e nuove sfide. Dicembre 2028 sembra lontano, ma la macchina Marvel è già in moto, e questo annuncio rappresenta solo l'inizio.
Dopo l'annuncio ufficiale, David Jonsson ha davanti a sé una responsabilità immensa, ma anche un'opportunità straordinaria. Raccogliere il testimone da Chadwick Boseman significa portare avanti non solo un personaggio, ma un simbolo di rappresentazione, orgoglio e speranza che ha significato moltissimo per milioni di persone in tutto il mondo. Se Ryan Coogler ha sentito nell'anima che lui è la persona giusta, c'è ogni motivo per credergli. Dopotutto, ha già dimostrato due volte di sapere esattamente cosa sta facendo quando si tratta del Wakanda.