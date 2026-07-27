“L'ho sentito nell'anima”: Black Panther 3, Kevin Feige svela come Ryan Coogler ha scelto il nuovo T'Challa

Pubblicazione: 27 luglio alle 09:15

Il Comic-Con di San Diego ha regalato quest'anno uno dei momenti più emozionanti della sua storia recente, e curiosamente non è stato l'annuncio dell'intero cast di Avengers: Doomsday con il ritorno di Robert Downey Jr. nel ruolo di Dottor Destino. Kevin Feige ha riservato il culmine del panel Marvel Studios per qualcosa di ancora più significativo: la conferma ufficiale di Black Panther 3, con una data di uscita fissata al 15 dicembre 2028 e, soprattutto, la rivelazione del nuovo protagonista.

Davanti a una platea in delirio,è salito sul palco per annunciare chevestirà i panni del nuovo T'Challa, la versione adulta delche abbiamo conosciuto bambino in Black Panther: Wakanda Forever. Un annuncio che porta con sé una storia affascinante, fatta di intuizioni fulminee e incontri clandestini. In un'intervista esclusiva rilasciata a Empire,ha svelato i retroscena di una scelta che ha dell'incredibile.

Non c'è stata nessuna lunga ricerca tra centinaia di candidati, nessun casting tradizionale. La verità è che Ryan Coogler aveva già trovato il suo Black Panther prima ancora che il processo di selezione ufficiale potesse iniziare. Difatti il regista era completamente immerso nella produzione de I Peccatori, il suo ultimo progetto, e la Marvel aveva pianificato di incontrarlo solo dopo la campagna per gli Academy Awards.

David Jonsson is your new Black Panther.



Black Panther 3, directed by Ryan Coogler, arrives in theaters December 15, 2028. pic.twitter.com/39FVl9fwbz — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

Ma Coogler ha una visione che non aspetta calendari prestabiliti. Un mese e mezzo prima del periodo concordato, ha chiamato Feige con una certezza disarmante: "L'ho trovato". David Jonsson, attore britannico che ha conquistato critica e pubblico con interpretazioni straordinarie in Rye Lane, Alien Romulus, The Long Walk e Industry, era il nome che Coogler aveva in mente. Ma il produttore non si è fermato a un'intuizione: ha organizzato un incontro segreto, avvolto nel massimo riserbo, in un hotel di cui nessuno conosce l'ubicazione. Al termine di quell'incontro, la telefonata a Feige è arrivata immediata:

"È lui, è lui. L'ho sentito nell'anima. È un brav'uomo ed è il prossimo Black Panther". - Ryan Coogler

, che. La risposta è stata semplice e definitiva: "Facciamolo". Da quel momento,, fino alla grande rivelazione al Comic-Con, doveè stato accolto da un'ovazione che ha fatto tremare la Hall H. Ora però le domande si moltiplicano. Comein così poco tempo rispetto alla timeline dell'MCU?

La risposta quasi certamente risiede negli eventi di Avengers: Secret Wars, previsto per il 2027, che promette di rimodellare l'intero universo cinematografico Marvel. Gli sconvolgimenti temporali, le realtà alternative, le linee temporali riconfigurate: tutto lascia spazio a infinite possibilità narrative. E poi c'è la questione di Shuri, interpretata da Letitia Wright, che attualmente indossa il mantello della Black Panther.

The Industry crowd knew what was up long before everyone else. pic.twitter.com/BcLFaKct2c — BUCKbuzz (@buckbuzz_) July 26, 2026

La sua presenza sul palco al Comic-Con, accanto a Winston Duke (M'Baku), suggerisce che il suo personaggio continuerà a essere parte integrante della storia. Ma quale sarà il suo ruolo una volta che il figlio di suo fratello diventerà il nuovo protettore del Wakanda? Il rapporto tra zia e nipote, la dinamica tra due Black Panther, le tensioni o le alleanze che potrebbero nascere: sono tutti elementi che arricchiscono le premesse narrative del film. M'Baku stesso, diventato una figura sempre più centrale nell'universo del Wakanda, avrà sicuramente molto da dire riguardo a questo nuovo T'Challa.

E che dire di Nakia, la madre, interpretata da Lupita Nyong'o, il cui destino dopo Wakanda Forever resta avvolto nel mistero? Il legame tra madre e figlio, cresciuto lontano dal Wakanda, potrebbe essere uno degli assi portanti emotivi del film. Ryan Coogler ha dimostrato con i primi due capitoli di saper bilanciare azione spettacolare, profondità tematica e risonanza culturale. Black Panther 3 arriva dopo Secret Wars, il che significa che avrà la libertà di ridefinire il Wakanda in un contesto potenzialmente trasformato, con nuove regole e nuove sfide. Dicembre 2028 sembra lontano, ma la macchina Marvel è già in moto, e questo annuncio rappresenta solo l'inizio.

Dopo l'annuncio ufficiale, David Jonsson ha davanti a sé una responsabilità immensa, ma anche un'opportunità straordinaria. Raccogliere il testimone da Chadwick Boseman significa portare avanti non solo un personaggio, ma un simbolo di rappresentazione, orgoglio e speranza che ha significato moltissimo per milioni di persone in tutto il mondo. Se Ryan Coogler ha sentito nell'anima che lui è la persona giusta, c'è ogni motivo per credergli. Dopotutto, ha già dimostrato due volte di sapere esattamente cosa sta facendo quando si tratta del Wakanda.