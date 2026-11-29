Pubblicazione: 29 novembre alle 19:15

L'immortale è un adrenalinico action movie con Jean Reno, che interpreta un criminale malinconico e spietato. Diretto da Frédéric Schoendoerffer, il film alterna sparatorie, inseguimenti e vendette, ma nasconde anche un legame con la storia della criminalità francese. La vicenda prende ispirazione da un mondo realmente esistito, quello dei killer professionisti attivi nella Corsica degli anni Settanta.

che sopravvive miracolosamente a un tentativo di omicidio. Dopo essere stato dato per morto, torna per vendicarsi di chi ha cercato di eliminarlo, innescando una spirale di violenza. Il personaggio interpretato da Reno richiama la figura di un sicario legato alla criminalità organizzata corsa e francese, al quale vengono attribuiti oltre 500 omicidi nel corso della sua carriera.

L'identità precisa di quest'uomo resta avvolta nel mistero e non è possibile ricostruirne con certezza la storia. Le ricostruzioni lo collocano in un contesto criminale caratterizzato da faide familiari, vendette e regolamenti di conti. La Corsica degli anni Settanta era attraversata da sanguinose rivalità tra clan, impegnati nella conquista del territorio e nel controllo dei traffici illeciti. In quell'ambiente i sicari professionisti erano figure temute, capaci di muoversi nell'ombra e sfuggire a lungo alla giustizia.

Anche il numero delle presunte vittime, superiore a 500, contribuisce ad alimentare la leggenda intorno a questo personaggio, ma non rappresenta un dato storicamente verificato. Le informazioni disponibili si intrecciano con racconti e ricostruzioni difficili da confermare. La violenza delle faide e delle esecuzioni ha segnato profondamente la storia criminale francese e corsa, offrendo alla sceneggiatura uno scenario particolarmente oscuro.

Jean Reno si rivela particolarmente adatto al ruolo di Charly Mattei. Con la sua presenza imponente e la capacità di interpretare personaggi taciturni e minacciosi, l'attore restituisce un protagonista diviso tra spietatezza e umanità. La sceneggiatura mescola riferimenti alla criminalità reale e invenzioni narrative, trasformando le vicende di quel mondo in un racconto cinematografico fatto di vendetta, tradimenti e sopravvivenza.

L'immortale non è la ricostruzione fedele della vita di un singolo criminale, ma un'opera di finzione che attinge a un contesto storico realmente segnato dalla violenza. Il legame con le cronache francesi aggiunge un elemento di inquietudine alla storia di Charly Mattei e rende il film ancora più interessante per gli appassionati di thriller e action movie.