L'immortale è tratto da una storia vera? La verità sul film con Jean Reno e il killer della Corsica
Scopri se L'immortale con Jean Reno è tratto da una storia vera e quale vicenda criminale della Corsica degli anni Settanta ha ispirato il film.
L'immortale è un adrenalinico action movie con Jean Reno, che interpreta un criminale malinconico e spietato. Diretto da Frédéric Schoendoerffer, il film alterna sparatorie, inseguimenti e vendette, ma nasconde anche un legame con la storia della criminalità francese. La vicenda prende ispirazione da un mondo realmente esistito, quello dei killer professionisti attivi nella Corsica degli anni Settanta.
L'identità precisa di quest'uomo resta avvolta nel mistero e non è possibile ricostruirne con certezza la storia. Le ricostruzioni lo collocano in un contesto criminale caratterizzato da faide familiari, vendette e regolamenti di conti. La Corsica degli anni Settanta era attraversata da sanguinose rivalità tra clan, impegnati nella conquista del territorio e nel controllo dei traffici illeciti. In quell'ambiente i sicari professionisti erano figure temute, capaci di muoversi nell'ombra e sfuggire a lungo alla giustizia.
Anche il numero delle presunte vittime, superiore a 500, contribuisce ad alimentare la leggenda intorno a questo personaggio, ma non rappresenta un dato storicamente verificato. Le informazioni disponibili si intrecciano con racconti e ricostruzioni difficili da confermare. La violenza delle faide e delle esecuzioni ha segnato profondamente la storia criminale francese e corsa, offrendo alla sceneggiatura uno scenario particolarmente oscuro.
L'immortale non è la ricostruzione fedele della vita di un singolo criminale, ma un'opera di finzione che attinge a un contesto storico realmente segnato dalla violenza. Il legame con le cronache francesi aggiunge un elemento di inquietudine alla storia di Charly Mattei e rende il film ancora più interessante per gli appassionati di thriller e action movie.