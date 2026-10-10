Lino Banfi e Mogol commentano il totomorte di Elisa Isoardi: "Mi sto grattando da stamattina"

Pubblicazione: 10 ottobre alle 13:27

Una foto condivisa con leggerezza sui social si è trasformata in poche ore in un caso mediatico che ha fatto discutere tutta Italia. Elisa Isoardi, conduttrice di Bar Centrale, il programma del sabato pomeriggio di Rai1, ha pubblicato su Instagram alcune immagini del dietro le quinte della trasmissione, immortalando il gruppo di lavoro durante una riunione. Nulla di strano, se non fosse che sullo sfondo, ben visibile, compariva una lavagna con una lista di nomi in cui si pronostica quale personaggio famoso morirà per primo.





Nella redazione di Bar Centrale, il programma Rai di Elisa Isoardi, c'è spazio per il totomorte (dead pool). Daje a ride proprio. https://t.co/L02Lr3k0w7 — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) October 8, 2026

, icona della commedia italiana, seguito da altri personaggi di spicco come Renzo Arbore,, Tony Renis, Adriano Celentano e Johnny Dorelli. Nell'elenco figuravano anche nomi come la senatrice a vita Liliana Segre, il giornalista Vincenzo Mollica, il compositore Giovanni Allevi, Paolo Conte, Roberto Vecchioni, Massimo Boldi, Vittorio Sgarbi, Memo Remigi, Dino Zoff, Mina e persino Teddy Reno, ultracentenario.Interpellato da LaPresse,il momento in cui. "Inizialmente pensavo che fossi il primo della lista di chi dovevano intervistare, perché sto lavorando più adesso che quando avevo cinquant’anni. Dico, giustamente mi hanno messo in cima. Poi ho visto bene e ho detto (omissis) no, sono nella lista dei possibili morti! Mi sto grattando".

L'attore pugliese, a 90 anni compiuti, ha affrontato la vicenda con quella filosofia popolare che lo ha reso amato da generazioni di italiani. "È un fatto normale è giusto, serve come promemoria, per ricordarmi che ho una certa età. Anche se vedo che chi ha anche meno anni di me a volte non sta così bene, anzi, alcuni sulla sedia a rotelle. Comunque, come si dice: grattatio pallorum omnia mala fugat".



