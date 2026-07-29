Lino Banfi propone una sceneggiatura a Kevin Spacey: il film si farà in Calabria

Pubblicazione: 29 luglio alle 13:33

Ci sono incontri che sembrano appartenere a dimensioni parallele del cinema, crocevia improbabili che solo un festival con la giusta alchimia può generare. L'edizione 2026 del Magna Graecia Film Festival di Soverato ha regalato proprio uno di questi momenti: Lino Banfi e Kevin Spacey, seduti allo stesso tavolo, cappellini da baseball in testa, abbigliamento estivo informale, sorrisi complici davanti a un caffè calabrese. Da una parte l'icona indiscussa della commedia all'italiana, dall'altra il due volte premio Oscar di Hollywood.



Ma quello che poteva sembrare un semplice incontro di cortesia tra stelle del cinema si è trasformato in qualcosa di molto più concreto. Durante la quarta serata del festival, Lino Banfi ha lasciato il pubblico a bocca aperta con un annuncio inaspettato: ha proposto una sceneggiatura a Kevin Spacey e il progetto si farà proprio in Calabria.

"Per ora sta tutta nella mia testa", ha scherzato l'attore pugliese dal palco dell'Arena di Soverato, strappando risate e applausi scroscianti. Kevin Spacey, arrivato sulla costa jonica come ospite d'onore della kermesse giunta alla sua ventitreesima edizione, ha trovato in Calabria un pubblico caloroso e un'atmosfera lontana dai riflettori più aggressivi.

"Sapevo di avere una bella accoglienza, ma non mi aspettavo una cosa così bella come quella di stasera. Vuol dire che sto raccogliendo adesso i frutti di quello che ho seminato per 65 anni, lavorando sempre con garbo, misura e buoni sentimenti". - Lino Banfi

che ha compiuto da poco 90 anni (festeggiati il 9 luglio), è stato invececon una lunga conversazione d'autore condotta dal giornalista Antonio Capellupo. Sul palco di Soverato,. "Io in Calabria mi sto trovando benissimo", ha esordito davanti a una platea in delirio.

"Quando lessi il format spagnolo capii che si poteva creare una storia per tutte le età, ma quel nonno originale non mi piaceva, era un po' volgare. Ho voluto cambiarlo e farlo diventare un pilastro della famiglia. Nonno Libero mi ha regalato il pubblico dei ragazzini e delle nuove generazioni, completando il Banfi che conoscete". - Lino Banfi

Immancabile il passaggio sui personaggi che lo hanno reso un'icona pop:dall'allenatore svedese Nils Liedholm, e soprattutto, il ruolo che ha completato il suo percorso conquistando anche le generazioni più giovani.

Il progetto cinematografico annunciato dall'attore pugliese è ancora in fase embrionale, come lui stesso ha ammesso con autoironia. Ma l'idea di vedere Lino Banfi e Kevin Spacey recitare insieme in una produzione ambientata in Calabria non è più pura fantasia. Bisognerà capire quale sarà la natura di questa sceneggiatura partorita dalla mente di Banfi. Commedia all'italiana con innesti hollywoodiani? Dramma con tocchi ironici? Qualunque sia la direzione, l'accoppiata promette scintille creative. E la Calabria, sempre più protagonista come location cinematografica di livello internazionale.