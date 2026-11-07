L’Isola dei Famosi fuori stagione, arriva la possibile svolta natalizia: cosa teme davvero Mediaset

Pubblicazione: 07 novembre alle 14:24

Il ritorno de L’Isola dei Famosi potrebbe riservare una sorpresa sul fronte della programmazione. La nuova edizione del reality, affidata a Selvaggia Lucarelli e Alvin, potrebbe infatti arrivare su Canale 5 proprio durante le festività natalizie. Un periodo insolito per uno dei programmi più conosciuti della televisione italiana. L'ipotesi sarebbe quella di una messa in onda tra la metà di dicembre e la metà di gennaio, lontano dai tradizionali periodi di garanzia. Dietro questa possibile decisione ci sarebbe una precisa valutazione editoriale e commerciale, sperimentare il nuovo format senza esporsi immediatamente alla pressione degli ascolti.

In che senso L'isola dei famosi durante le vacanze natalizie https://t.co/yMjRLhaJiL — FD (@efdiegi_) November 6, 2026

La novità più interessante riguarda proprio il periodo scelto per il debutto. Secondo le indiscrezioni, Mediaset starebbe considerando una collocazione tra dicembre 2026 e gennaio 2027, quando la programmazione di Canale 5 tende a essere meno competitiva rispetto ai mesi centrali della stagione televisiva. Si tratterebbe di una scelta particolare, soprattutto considerando che L’Isola dei Famosi è storicamente associata alla programmazione primaverile.

Per comprendere meglio la strategia bisogna chiarire che cosa si intende per periodo di garanzia. Nel linguaggio televisivo indica due finestre dell'anno particolarmente importanti per le emittenti, generalmente quella compresa tra metà gennaio e metà maggio e quella tra metà settembre e metà dicembre. In questi mesi Rai e Mediaset devono raggiungere determinati obiettivi di ascolto, fondamentali anche per valorizzare gli spazi pubblicitari e garantire risultati agli investitori. Le performance dei programmi incidono sulle medie delle reti e sulla loro capacità di rispettare gli impegni commerciali.

Una messa in onda natalizia consentirebbe di sperimentare la nuova edizione in un momento meno esposto alla pressione dei risultati. Questo non significa necessariamente che Mediaset non creda nel progetto. Naturalmente, una simile decisione potrebbe anche alimentare qualche dubbio sulla fiducia riposta nel reality, scegliere una finestra meno strategica potrebbe essere interpretato come un modo per limitare eventuali conseguenze di ascolti deludenti. Esiste anche un'altra lettura, trattandosi di un programma completamente ripensato, l'azienda potrebbe voler verificare la risposta del pubblico prima di inserirlo in una stagione televisiva più competitiva.

a me l’ipotesi di mandare in onda l’isola nel periodo natalizio non dispiace, se gli ascolti dovessero rivelarsi discretamente buoni mediaset potrebbe pensare di trasformarla in un guilty pleasure festivo da riproporre anche l’anno prossimo!!🍀🍀🍀 #Isola #IsolaDeiFamosi — adoroivipponi✏️ (@adoroivipponi) November 6, 2026

A rendere comprensibile questa prudenza ci sarebbe anche il precedente de La Talpa, reality che Mediaset aveva riproposto in una veste rinnovata, ma che non aveva ottenuto i risultati sperati ed era stato interrotto prima del previsto. Anche. Una scelta che potrebbe spingere l'azienda a procedere con maggiore cautela, soprattutto considerando il cambiamento radicale rispetto alle edizioni precedenti.

La rivoluzione riguarderà anche il modo di raccontare il programma. Non ci sarebbero più lo studio televisivo e gli opinionisti, Selvaggia Lucarelli e Alvin condurrebbero direttamente dalle Filippine, seguendo da vicino le dinamiche dei concorrenti. Un'impostazione che punta a rendere il reality diverso da quello conosciuto finora e che potrebbe rappresentare un nuovo esperimento per Canale 5. Per il momento la collocazione natalizia resta un'ipotesi e bisognerà attendere eventuali comunicazioni ufficiali per conoscere la programmazione definitiva.