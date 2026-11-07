L’Isola dei Famosi fuori stagione, arriva la possibile svolta natalizia: cosa teme davvero Mediaset
L’Isola dei Famosi potrebbe tornare a Natale con Selvaggia Lucarelli e Alvin: Mediaset valuta una nuova strategia per testare il reality fuori garanzia.
Il ritorno de L’Isola dei Famosi potrebbe riservare una sorpresa sul fronte della programmazione. La nuova edizione del reality, affidata a Selvaggia Lucarelli e Alvin, potrebbe infatti arrivare su Canale 5 proprio durante le festività natalizie. Un periodo insolito per uno dei programmi più conosciuti della televisione italiana. L'ipotesi sarebbe quella di una messa in onda tra la metà di dicembre e la metà di gennaio, lontano dai tradizionali periodi di garanzia. Dietro questa possibile decisione ci sarebbe una precisa valutazione editoriale e commerciale, sperimentare il nuovo format senza esporsi immediatamente alla pressione degli ascolti.
Per comprendere meglio la strategia bisogna chiarire che cosa si intende per periodo di garanzia. Nel linguaggio televisivo indica due finestre dell'anno particolarmente importanti per le emittenti, generalmente quella compresa tra metà gennaio e metà maggio e quella tra metà settembre e metà dicembre. In questi mesi Rai e Mediaset devono raggiungere determinati obiettivi di ascolto, fondamentali anche per valorizzare gli spazi pubblicitari e garantire risultati agli investitori. Le performance dei programmi incidono sulle medie delle reti e sulla loro capacità di rispettare gli impegni commerciali.
Una messa in onda natalizia consentirebbe di sperimentare la nuova edizione in un momento meno esposto alla pressione dei risultati. Questo non significa necessariamente che Mediaset non creda nel progetto. Naturalmente, una simile decisione potrebbe anche alimentare qualche dubbio sulla fiducia riposta nel reality, scegliere una finestra meno strategica potrebbe essere interpretato come un modo per limitare eventuali conseguenze di ascolti deludenti. Esiste anche un'altra lettura, trattandosi di un programma completamente ripensato, l'azienda potrebbe voler verificare la risposta del pubblico prima di inserirlo in una stagione televisiva più competitiva.
La rivoluzione riguarderà anche il modo di raccontare il programma. Non ci sarebbero più lo studio televisivo e gli opinionisti, Selvaggia Lucarelli e Alvin condurrebbero direttamente dalle Filippine, seguendo da vicino le dinamiche dei concorrenti. Un'impostazione che punta a rendere il reality diverso da quello conosciuto finora e che potrebbe rappresentare un nuovo esperimento per Canale 5. Per il momento la collocazione natalizia resta un'ipotesi e bisognerà attendere eventuali comunicazioni ufficiali per conoscere la programmazione definitiva.