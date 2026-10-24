LOL, la Gialappa’s Band era l’ingrediente mancante: c’è un motivo se le risate funzionano di nuovo

Pubblicazione: 24 ottobre alle 13:31

LOL: Chi ride è fuori ritrova la sua forza comica con uno speciale dedicato ad Halloween, disponibile su Prime Video dal 23 ottobre. Dopo alcune edizioni in cui la comicità sembrava aver perso parte della propria spontaneità, il programma torna a puntare sull’assurdo, sulle improvvisazioni e sulle gag capaci di sorprendere. A fare la differenza non sono soltanto i concorrenti, ma anche una presenza storica della comicità televisiva italiana. Il ritorno della Gialappa’s Band sembra aver restituito al format quel ritmo imprevedibile che negli ultimi tempi era mancato.

Il nuovo speciale dimostra quanto sia importante rinnovare un format anche quando la sua idea di partenza funziona. In LOL, infatti, la regola fondamentale resta sempre la stessa, i partecipanti devono cercare di non ridere mentre tentano di far cedere gli avversari.. Il rischio era quello di trasformare una sfida nata per valorizzare la spontaneità in una successione di meccanismi prevedibili. Il cast, composto da comici già passati dal programma, ritrova spazio per esprimersi grazie a una formula che valorizza maggiormente l’improvvisazione.

La novità più significativa è rappresentata da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, che tornano a lavorare insieme nella control room nei panni della Gialappa’s Band. Il loro compito non consiste semplicemente nell’accompagnare le immagini, ma nel cogliere ogni occasione per aggiungere una battuta, sottolineare un dettaglio o trasformare una scena ordinaria in un momento comico. La rapidità delle osservazioni e la capacità di intervenire senza spezzare il ritmo della sfida rendono il loro contributo particolarmente efficace. A volte basta una frase pronunciata nel momento meno opportuno per mandare in crisi un concorrente e compromettere una strategia studiata fino a quel momento. È proprio questo gioco di incastri a restituire freschezza al programma.

Il confronto con la precedente stagione, affidata ad Alessandro Siani e Angelo Pintus, viene quasi naturale. Senza mettere in discussione le qualità dei due comici, il nuovo speciale propone un approccio differente, più legato alla rapidità dei commenti e alla capacità di destabilizzare i partecipanti. La Gialappa’s Band aggiunge un livello ulteriore alla competizione, mentre i concorrenti cercano di mantenere il controllo, le osservazioni provenienti dalla control room possono diventare un ostacolo inatteso. La sfida non si esaurisce più nelle battute dei protagonisti, ma si alimenta anche attraverso ciò che accade intorno a loro. Il risultato è un equilibrio più dinamico tra gag, reazioni e momenti di autentica sorpresa.