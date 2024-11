Longlegs: il regista commenta il finale del film!

Pubblicazione: 04 novembre alle 12:00

In un'intervista con Den of Geek, Oz Perkins, regista di Longlegs, ha commentato il finale del film ora nelle sale italiane. Non proseguite la lettura se non lo avete ancora visto e non volete incappare in pesanti SPOILER.

Alla fine della storia, la detective Lee Harker (Maika Monroe) riesce a identificare e a rintracciare Longlegs (Nicolas Cage), scoprendo che l'uomo ha un complice: la sua stessa madre, Ruth Harker (Alicia Witt). Questa rivelazione costringe Lee a uccidere il proprio genitore.

Spiega il regista:

Penso che il finale per Lee sia il peggiore possibile. Sparare in testa a sua madre, per esempio, è il giorno più brutto che una persona possa avere. Alla fine si potrebbe dire che l'intero movimento del film - o l'intero movimento di tutti i crimini di Longlegs, a partire dal primo fino alla famiglia Carter - è tutto incentrato sul portare questa povera ragazza a un punto in cui spara a sua madre in testa. È una sorta di progressione che [porta al] “Sì, l'ho fatto” del Diavolo.

Longlegs è uscito nelle sale italiane lo scorso 31 ottobre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.