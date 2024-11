Lucca Comics & Games 2024, gli appuntamenti da non perdere di venerdì 1 novembre

Pubblicazione: 01 novembre alle 09:40

Venerdì 1° novembre è atteso un bagno di folla per il Sensei autore dei tre poster ufficiali di questa edizione di Lucca Comics & Games, protagonista di due appuntamenti: alle ore 13:00, in Auditorium San Francesco, Yoshitaka Amano incontra le Community, un incontro celebrativo in cui alcuni dei personaggi iconici creati dal maestro prenderanno vita grazie ai cosplayer che sfileranno sul palco di San Francesco. Attraverso le interpretazioni di Cloud, Terra, Kefka, Miss Dronio, Hurricane Polimar e tanti altri sarà possibile guardare le reazioni del maestro giapponese e ascoltare dalla sua viva voce aneddoti e pensieri su saghe iconiche da lui illustrate come Final Fantasy, Yattaman, Tekkaman, Vampire Hunter. Il pubblico potrà porre domande dando vita a un talk interattivo moderato da Fabio Viola e Cristina Scabbia. Dalle 14:00 alle 15:30 Yoshitaka Amano torna in Area Performance con una signing session assieme a Peach Momoko e Paolo Barbieri.

Anche nel terzo giorno di festival tanti gli appuntamenti comics da segnare in agenda, che raccontano in modo trasversale il mondo di oggi attingendo alla sensibilità di autori e autrici e alla loro capacità di interpretare il presente e le sfide del domani. Si comincia alle 11:30 in Chiesa di San Giovanni con Semplicemente Scott: universi epici e grandi artisti: Scott Snyder (Night of the Ghoul, Nocterra, Batman) si confronta con Tula Lotay (Barnstormers) e Giuseppe Camuncoli (Undiscovered Country), due tra i grandi artisti che hanno dato vita ai suoi sfaccettati universi narrativi. Un viaggio unico tra parole e immagini. Contemporaneamente, in Auditorium del Suffragio, Dario Bressanini e Luca Bertelè presentano ll Dottor Newtron, von Braun e la lotta contro la Poliomielite, un ritorno delle avventure di Doctor Newtron ambientate in momenti cruciali della storia della scienza e del suo rapporto con la società.

Alle 13:00, sempre in Auditorium del Suffragio, si celebra il cinquantesimo anniversario della nascita degli Humanoids Associés con: la community di Lucca Comics & Games avrà l’opportunità di incontrare chi ha scritto la storia del fumetto fantascientifico europeo (e non solo), dando vita alla rivista Métal Hurlant. All’incontro, moderato da Luca Raffaelli, prenderanno parte Jean-Pierre Dionnet, Simon Bisley e Cecilia Capuana.

Il Gigacirco è in città: umani grandi, umani piccoli, umani laser, umani strani, unicorni e cose spaziali, bruchi canterini, paperi, panda, rane e un sacco di cani e molte altre stranezze nel mega panel di GIGACIAO con un parterre di eccezionali ospiti: alle ore 14:00 l’Auditorium San Romano si prepara ad accogliere Dado, Fraffrog, Giacomo Keison Bevilacqua e Sio.

Contemporaneamente, in Auditorium del Suffragio, Non si può più dire niente: l'importanza delle parole nell’epoca delle censure con Fumettibrutti, Zainab Fasiki, Emiliano Pagani, Andrea Coccia, Gianluca Costantini, Elettra Stamboulis e Mara Famularo. Nell'epoca dei social e di una comunicazione sempre più aggressiva esiste ancora la censura? Come quest’ultima limita creatività e giornalismo? Una imprescindibile riflessione collettiva su macro-temi (il sesso, il giornalismo, i fumetti) con grandi firme del fumetto e del giornalismo internazionale.

Alle 16:00, in Auditorium di San Romano, Maxi Showcase: Kyoutarou Azuma: il Sensei autore di Versus e Tenkaichi, mostra al pubblico le sue tecniche di disegno e realizza tre shikishi (piccole illustrazioni) raffiguranti i personaggi delle sue serie manga. Alcuni fortunati tra il pubblico potranno ricevere in omaggio i tre disegni realizzati dal maestro. All’incontro parteciperanno anche Sadayoshi Horita (editor di Versus / Kodansha), Cristian Posocco (Publishing Manager Star Comics) con la moderazione della content creator Beatrice Lorenzi.

Sempre nel segno del Giappone un incontro con due “pesi massimi” del mecha design: Kawamori meets Japan Town vedrà sullo stesso palco Shoji Kawamori e Lorenzo LRNZ Ceccotti: il primo è il creatore di mecha design che hanno fatto la storia come Macross e Gundam 0083, il secondo uno dei maggiori autori italiani di fumetto, grande appassionato di robot. Appuntamento alle 16:30 in area palco Japan Town (Polo Fiere).

Alle ore 17:30 in Sala Tobino si terrà La Toscana delle Donne a Lucca Comics & Games, la Rassegna della Regione Toscana dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, arrivata alla sua III edizione. Alice Milani, Rita Petruccioli, Margherita Tramutoli e Cristina Manetti, capo di gabinetto della presidenza della Regione Toscana e ideatrice di questa rassegna, arricchiranno le iniziative dell’evento con una mostra collettiva di tre fumettiste che, con la loro arte delicata e incisiva, svilupperanno il tema dell’anno guidando l’intero progetto.

Puccini sarà il fulcro di due eventi molto speciali: alle 15:00, presso il Puccini Museum, un Maestro di pianoforte si esibirà in arie che condividono alcune sonorità con i brani più celebri di Star Wars, alla presenza di cosplayer della saga, del direttore di Puccini Museum e del Presidente della Fondazione Giacomo Puccini; alle 15:15, per i più piccoli, in sala incontri Junior Real Collegio Tra nuvole e note... PaperPuccini, laboratorio per famiglie con Leonardo Patrignani e Michela Frare.

L'area Movie

Il programma dell’Area Movie si tinge di magia con le prime immagini dell’attesissimo film Wicked – alla scoperta del magico mondo di Oz (ore 11:30, Cinema Astra), in sala dal 21 novembre con Universal Pictures Italia. Il mondo di Wicked è a Lucca anche con un padiglione dedicato, all’interno del quale sarà possibile vivere un’imperdibile esperienza con i costumi del film e altre imperdibili sorprese, nell’attesa di vedere presto sul grande schermo uno dei musical più amati e più longevi degli ultimi vent’anni, per un evento cinematografico spettacolare.

I fan di One Piece potranno assistere alla speciale anteprime degli episodi speciali dell’anime targato Toei che ha fatto la storia (ore 17.00, cinema Astra), introdotti dal regista Tatsuya Nagamine. In anteprima grazie a Crunchyroll anche l'anteprima dei primi episodi di To be hero x e I’m a Noble on the Brink of Ruin, so I Might as Well Try Mastering Magic (ore 13:00, Cinema Astra).

Si parlerà delle applicazioni dell’intelligenza artificiale nel cinema con Bertand Bonello, nel corso di un incontro con Lorenzo LRNZ Ceccotti che precederà la proiezione di The Beast (ore 13:30, Cinema Centrale).

Dal mondo della serialità, attesi Matilda De Angelis e Lorenzo Cervasio, protagonisti di un incontro moderato da Claudio Di Biagio (ore 14:30, Cinema Astra) sulla serie Prime Video Citadel: Diana.

Anche Rai Cultura e Rai4 festeggiano il 50° anniversario del più celebre dei giochi di ruolo, pietra miliare dell’immaginario fantasy, con una puntata speciale del magazine Wonderland: “Nella tana del drago - 50 anni di Dungeons & Dragons”. La puntata sarà presentata in anteprima alle 19:00 al Cinema Centrale, preceduta dall’intervento di Cecilia Valmarana (Vice Direttrice Cultura ed Educational), Giuseppe Bucchi (regista) e Andrea Fornasiero (autore).

Torna l’appuntamento con Le Notti horror di Lucca Comics & Games a cura di QMI, che per la giornata di venerdì 1 propone un cult assoluto: The Primevals del maestro David Allen, geniale animatore di modellini in stop motion scomparso nel 1999. Rimasto a lungo incompiuto, il film è stato recentemente completato dal produttore indipendente specializzato nell’horror Charles Band e l’effettista Chris Endicott. Da segnare in agenda: ore 21:00, Cinema Centrale.

Per i più piccoli sarà imperdibile Un’avventura spaziale - Un film dei Looney Tunes (ore 11:00, cinema Centrale), anteprima del nuovo film targato Lucky Red.

Games

Sul fronte games, il Grog Live Show si arricchisce della presenza di Barbascura X, divulgatore e content creator, che presenterà al pubblico del Carducci Tasso del Male e Granchio del Cocco, la nuovissima espansione di Evolversi Male, il divertentissimo e irriverente gioco da tavolo edito da MS Edizioni e creato da Alessandro Cuneo, con la partecipazione proprio di Barbascura X e le illustrazioni di Enrico Macchiavello. Il divulgatore sarà presente a Lucca Comics & Games dal 1 al 3 novembre, in collaborazione con MS Edizioni e Mondadori.

Alle 16:10, sempre sul palco del Grog Live Show, gli appassionati di Pokémon potranno darsi battaglia partecipando al PokéQuiz con Pokémon Millennium, mentre alle 17:30, Francesco Lancia condurrà una elettrizzante sessione live di Lupi Mannari di Roccascura, il celebre gioco da tavolo pubblicato da Asmodee, replicando sul palco l'esperienza di Lupi Mannari di via Massena, il nuovo podcast condotto da Francesco Lancia e realizzato in collaborazione tra Asmodee e OnePodcast.

Il pomeriggio del 1 novembre, inoltre, riserverà tante sorprese per tutti gli appassionati del mondo del gioco di qualsiasi età.

Dungeons & Dragons celebrerà la memoria di Gary Gygax con il panel The game that changed the world: in memoria di Gary Gygax alle 16:15 in Sala Ingellis. Durante il panel, Luke Gygax, Ian Livingstone, Erol Otus e Jon Peterson condivideranno ricordi e racconti emozionanti sul mitologico padre di D&D.

Sempre dal 1 al 3 novembre sarà possibile partecipare a Demo esclusive della Beginner Box (Kit per Principianti) di Fondamenti di Magic: The Gathering, in un’anteprima europea esclusiva per Lucca Comics & Games, mentre tutti i giorni sarà possibile partecipare a tutta una serie di tornei di Magic.

Videogiochi

Giornata ricchissima di appuntamenti per la sezione videogames! Alle 14:00 al Teatro del Giglio un imperdibile panel: Tetris compie 40! Alexey L. Pajitnov e Henk B. Rogers saranno a LC&G per festeggiare questo importante compleanno e ripercorrere la storia del gioco, l'impatto che ha avuto nella cultura pop e annunciare alcune speciali anticipazionianticipazioni sul futuro dell’azienda.

In occasione dell'imminente ritorno di Broken Sword - Shadow of the Templars con la Reforged Collector’s Edition, Charles Cecil, mente creativa dietro all'intramontabile e amata serie, ripercorrerà la propria carriera in un panel alle ore 16:00, Cappella Guinigi.

Alle 17:00, stessa location, Jason Latino, il cinematic director di Larian Studio parlerà dell'arte di creare storie interattive e di come costruire un mondo in continua evoluzione condizionato dalle scelte dei giocatori.

Legata al mondo dei videogames è anche la grande Parata Fallout: abitanti del Vault, predoni, mercanti dei Crimson Caravan, Ghoul o membri della Confraternita d'acciaio sono invitati a unirsi alle 16.30 in Piazza San Michele.

Fantasy

Restando sempre nei territori del fantasy, almeno due gli appuntamenti da segnalare: Hazel Riley: Game of Chaos (ore 13:00, Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca), sulla serie romance che sta catturando migliaia di lettrici e lettori in Italia e che approda finalmente a Lucca con l’uscita di Game of Chaos, terza uscita della pentalogia di Hazel Riley su Heaven e i fratelli Lively (modera l'incontro Megi Bulla - La biblioteca di Daphne); Stuart Turton: L’ultimo omicidio alla fine del mondo (ore 16:30, Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca), sull’avvincente thriller che combina elementi di mistero, fantascienza e suspense, con protagonisti centododici superstiti ad un’apocalisse, confinati su un'isola paradisiaca circondata da una nebbia letale che ha distrutto il resto del pianeta.

Musica

Tra i dieci appuntamenti music del giorno, due le segnalazioni: alle 19:00, Music Main Stage, il Winx Live & Cosplay Show, che arriva a Lucca Comics & Games per portare al pubblico tutta la magia della celebre serie animata prodotta da Rainbow. Elisa Rosselli, storica voce e autrice dei successi Winx, canterà accompagnata da sei cosplayer che si esibiranno in coloratissime coreografie e divertenti sketch a tema. A seguire, ore 21:00, Giorgio Vanni & I Figli di Goku – Special Guest: Ammiraglio Max. Giorgio Vanni, che assieme a Max Longhi ha firmato tantissime sigle televisive prodotte come Pokemon, Dragonball e One Piece, diventate veri e propri inni di generazioni, presenta in collaborazione con Sony Music Italy il nuovo disco Uno di noi e torna a calcare il main stage insieme a I Figli di Goku e all’Ammiraglio Max special guest.

Infine, alle ore 16:00, appuntamento alla fontana in pietra sotto il Caffè delle Mura per una sorpresa che incoronerà LC&G 2024 capitale dei cosplay… innamorati!