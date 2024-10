Lucca Comics & Games: i costumi di Wicked arrivano in Italia, le foto e i video del padiglione

Redattore per badtaste.

Pubblicazione: 30 ottobre alle 15:42

La Universal Pictures ha deciso di riservare spazio esclusivo di Lucca Comics & Games 2024 tutto dedicato a uno dei titoli più attesi della stagione, Wicked.

All’interno di un apposito padiglione - che abbiamo visitato proprio oggi - è infatti possibile ammirare dal vivo i costumi indossati dalle due protagoniste del film, Elphaba e Glinda, interpretate da Cynthia Erivo e Ariana Grande.

Ma non è tutto: l'appuntamento proseguirà il 1 novembre al Cinema Astra alle 11:30 perché ci sarà una proiezione con alcune scene in anteprima dal film atteso per il 21 novembre.