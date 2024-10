Lucca Comics & Games 2024 ha inizio: gli appuntamenti da non perdere di mercoledì 30 ottobre

Pubblicazione: 30 ottobre alle 07:00

Comincia Lucca Comics & Games 2024, l’attesissimo terzo atto dell’opera lirica immaginaria attraverso cui, con la complicità dell’arte del Sensei Yoshitaka Amano, è stato raccontato il Festival di quest’anno, che prende ispirazione dall’universo pucciniano e dal tema Butterfly Effect. Dopo l'Ouverture di giugno e il Crescendo di settembre, si approda in pieno autunno al “Fantastico”, tempo conclusivo e apice spettacolare che vedrà ancora una volta Lucca al centro di un universo di fantasia e immaginazione, incontri a lungo attesi e sogni che prendono vita, in un’esplosione sinfonica che lascerà a bocca aperta.

La lunga attesa sarà finalmente ripagata da cinque, intensissime giornate con protagonisti fumetti, manga, giochi, videogiochi, cinema, serie TV, animazione, anime, cosplay, narrativa, fantasy, musica e grande spettacolo sia per chi sarà a Lucca che per quanti seguiranno il festival da casa, attraverso le numerose attività dei Campfire, le dirette Twitch, i podcast e le trasmissioni televisive e radiofoniche.

Un viaggio nell’arte che sarà circondato da una costellazione di grandi mostre a ingresso gratuito. Fa da apripista Gateway to Adventure: 50 Years of D&D Art, esposizione senza precedenti inaugurata lo scorso 26 ottobre alla Chiesa dei Servi e organizzata da Lucca Comics & Games per celebrare il 50° anniversario di Dungeons & Dragons, nel segno del quale il 30 ottobre, ore 10:00, il sotterraneo del baluardo San Paolino verrà intitolato a Gary Gygax e Dave Arneson, creatori di D&D. L’altro grande protagonista di quest’anno, Yoshitaka Amano, prima di approdare alla Fabbrica del Vapore di Milano dal 13 novembre 2024 al 1 marzo 2025 con la mostra Amano Corpus Animae, avrà a Palazzo Ducale un’esposizione a ingresso libero dedicata al periodo giovanile della sua produzione: Yoshitaka Amano: Press Animae To Play. Nella stessa location, altre sei mostre, tutte aperte al pubblico gratuitamente: Carmine di Giandomenico: Contrappunti; Jubilé Hurlant; Kalimatuna - Le nostre parole di libertà: Takoua Ben Mohamed, Zainab Fasiki, Deena Mohamed; Kazu Kibuishi: architetto di mondi fantastici; Francesca Ghermandi: Il Pianeta Intergalattico. Fumetti, Disegni e Oggetti; Lucca Project Contest: 20 anni di sogni diventati realtà.

LA CERIMONIA DI APERTURA E IL CONCERTO A DUE PER PUCCINI

A fare da guida attraverso i dedali del vastissimo programma 2024, l’App ufficiale di Lucca Comics & Games, LuccaCG24 Assistant, ricca di nuove funzionalità, aggiornata in tempo reale e disponibile per dispositivi Android e Apple. E per chi avesse necessità di un riferimento in loco, ci si potrà rivolgere ai sei welcome desk (punti di riferimento anche per il ritiro dei braccialetti), ubicati in corrispondenza delle biglietterie della manifestazione: baluardo San Regolo, baluardo Santa Croce, Piazzale Ricasoli (stazione), traversa II di via delle tagliate II (palazzetto), via Vincenzo Consani, Polo Fiere, aperti da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre, dalle ore 7:00 alle ore 18:30.

Il Terzo atto di LC&G 2024, “Fantastico”, sarà ufficialmente inaugurato dalla Cerimonia di Apertura di Lucca Comics & Games 2024, ore 11:00, Teatro del Giglio, durante la quale sarà svelato, alla presenza del suo autore, il Maestro Yoshitaka Amano, il terzo poster della trilogia dedicata a Giacomo Puccini. Dopo Tosca e Madama Butterfly, l’ultimo omaggio sarà a Turandot.

Alle ore 21:00, sempre al Teatro del Giglio, si terrà il Concerto a due per Puccini con Alessio Boni e Alessandro Quarta per la regia di Francesco Niccolini, una bio-pièce inedita sul leggendario compositore lucchese, prodotta dal Teatro del Giglio in collaborazione con Lucca Comics & Games, che restituirà un ritratto complesso dell’uomo e dell’artista attraverso l’interpretazione del grande attore Alessio Boni, insieme alle suggestive immagini del Maestro Yoshitaka Amano. Accanto ad Alessio Boni si esibirà Alessandro Quarta, virtuoso compositore e violinista. Il tutto curato dalla raffinata penna del drammaturgo toscano Francesco Niccolini. Una serata che mira ad avvicinare una figura come quella di Giacomo Puccini non solo alla platea del teatro ma soprattutto alla vasta community di LC&G. È possibile acquistare i biglietti sia in biglietteria che sui siti di TicketOne e Boxol.

AREA COMICS

Un vero e proprio viaggio intorno al mondo per scoprire il meglio del mondo del fumetto mondiale. La Nona Arte, rappresentata a LC&G2024 da 82 editori che portano a Lucca l’arte di autori e autrici provenienti da quattro continenti, si ingrandisce sia nella proposta, sempre più attenta a intercettare trasversalmente tutti i pubblici e le sensibilità, che nello spazio fisico: il padiglione Napoleone torna a includere l’intera piazza in un’enorme tensostruttura a campata unica. Quest’anno si amplia anche la proposta di editori stranier ospitata nel cuore del centro storicoi: in occasione dei 50 anni, dalla Francia arrivano Les Humanoides Associés, insieme al fondatore Jean-Pierre Dionnet; dagli Stati Uniti arriveranno anche Fantagraphics Books e Gary Grohl mentre dal Taiwan Dala Publishing. Ma l’area comics si amplia ulteriormente abbracciando le piazze e i baluardi delle mura cittadine con i padiglioni monografici delle case editrici e arriva fino al padiglione San Martino. Torna lo spazio più amato dai collezionisti e da chi cerca tavole originali, la Golden Alley nella rinnovata area di Piazza San Romano, mentre chi vuole scoprire le novità legate al fumetto underground e alle autoproduzioni deve assolutamente (ri)scoprire la Self Area presso la Biblioteca civica Agorà (queste ultime a ingresso libero e gratuito).

Ecco alcuni tra gli imperdibili appuntamenti di domani:

Alle ore 11:30, Sala Tobino, Francesco Barilli e Guido Ostanel dialogheranno con l’onorevole Valdo Spini che ha portato la storia di Matteotti tra gli studenti dei licei toscani nel corso dell’incontro I 100 anni dell’omicidio Matteotti; alle 12:00, Auditorium San Francesco, Dario Moccia, Enrico Ferraresi e Panini presentano Disney Anthology Trading Card Collection, set di carte collezionabili Panini che rende omaggio all'immenso patrimonio artistico della più antica casa di animazione al mondo. La mattinata si concluderà alle 13:00 con il Maxi Showcase di Giuseppe Camuncoli & Carmine Di Giandomenico (Auditorium San Romano).

Sempre nel segno di Panini, alle ore 14:00, Teatro del Giglio, si festeggiano I primi 30 anni di Panini Comics; Marco Rizzo, assieme a tanti ospiti (Giuseppe Camuncoli, Gabriele Dell’Otto, Leo Ortolani, Cristina Scabbia, Andrea Bellusci e molti altri ancora), conduce un incontro che ripercorre la storia della celebre casa editrice, che prese vita nel 1994 proprio al Palazzetto dello Sport di Lucca. Alle 14:30, Auditorium del Suffragio, Marco Ferrara (in arte Seoul Mafia), icona di YouTube Italia con oltre 600 mila follower, presenta assieme a Chiara Cecilia Santamaria (machedavvero) I diari della pannocchia (Edizioni BD & J-POP Manga), il fumetto sul suo primo anno in Corea, disegnato da Andrea Pacini. Alla stessa ora, la Sala Tobino ospita Radiant Raddoppia: showcase con Tony Valente e Naokuren mentre l’Auditorium San Romano accoglierà l’incontro di Craig Thompson. Si prosegue alle 15:30 con Max Forever, incontro con Max Pezzali e Roberto Recchioni moderato da Andrea Rock (Auditorium San Francesco). In contemporanea, nella Chiesetta dell’Agorà, il panel Attilio Micheluzzi. Un Maestro dell'Avventura, con Agnese e Giustina Micheluzzi, Giovanni Nahmias e Pierluca Impronta, nato dalla mostra che si tiene a Palazzo Guinigi e che approfondirà l’opera di uno dei massimi interpreti del fumetto italiano.

Dall’Italia si vola in un ideale viaggio che collega Francia e Giappone: alle ore 16:00, Chiesa di San Giovanni, Go Nagai e Goldrake: Architetti di un Ponte tra Giappone e Italia, viaggio alla scoperta del legame culturale tra Giappone e Italia attraverso gli occhi di Brice Cossu, Alexis Sentenac e Xavier Dorison, il team creativo dietro al nuovo capitolo della leggendaria saga di Goldrake. Gli appassionati di manga potranno scoprire l’annuncio Star Comics International che sarà svelato sempre alle 16:00 in Auditorium San Girolamo. Alla stessa ora, in Sala Tobino sarà possibile incontrare Francesca Ghermandi che racconterà la sua mostra nell’incontro Il Pianeta Intergalattico. Fumetti, Disegni e Oggetti mentre in Auditorium San Romano Kazu Kibuishi sarà protagonista di un talk sulla speciale mostra a lui dedicata: Kazu Kibuishi: Architetto di mondi fantastici.

Gli eventi continuano anche nel tardo pomeriggio: alle 17:30 si festeggiano i primi 20 anni del Lucca Project Contest, tra passato e presente (Auditorium San Girolamo). Alle 18:00 l’Auditorium San Girolamo ospiterà il reading-spettacolo Tutte le nostre favole, per immergersi nelle nuove graphic novel di Fumettibrutti (Tutte le mie cose belle sono rifatte) e Francesco Cattani (Favola).

AREA MOVIE

Debutta anche il programma di Area Movie, a cura di QMI, che per il primo giorno propone una serie di appuntamenti dal mondo del cinema e della serialità per tutti i gusti. Si parte alle ore 16.00 al Cinema Centrale con il primo appuntamento targato Toei e la proiezione di Digimon Adventure: Bokura No War Game alla presenza della produttrice Yu Kaminoki. Attesissimi anche gli ultimi due episodi di Agatha all along, miniserie televisiva statunitense spin-off di WandaVision ideata da Jac Schaeffer e basata sul personaggio di Agatha Harkness di Marvel Comics (ore 18.00, Cinema Astra).

Prende il via anche il nuovo appuntamento targato QMI con LE NOTTI HORROR DI LUCCA COMICS & GAMES. Nella giornata di apertura, due i film in programma: The Substance di Coralie Fargeat (ore 19.00, Cinema Centrale), un film potente che riflette sull’ossessione per la bellezza in sala con I Wonder Pictures, introdotto da Dario Moccia e Andrea Romeo; Longlegs di Oz Perkins (ore 20.00, Cinema Astra), introdotto da Roberto De Feo e seguito da un incontro con Gabriele Mainetti, uno degli horror più attesi dell’anno con un’incredibile caccia al serial killer, nei cinema italiani dal 31 ottobre per Be Water.

AREA VIDEOGAMES

Videogioco protagonista a Lucca Comics & Games, ecco le principali novità di quest’anno e gli appuntamenti del 30 ottobre!

Bethesda avrà una presenza diffusa, lungo le vie della città; nel Videogame District un'enorme statua del DOOM Slayer alta oltre 5 metri accoglierà i visitatori in tutta la sua imponenza per celebrare il lancio dell'attesissimo nuovo capitolo della saga, DOOM: The Dark Ages.

Preparatevi a partecipare a un'esclusiva presentazione del gameplay di Monster Hunter Wilds™ in cui Jonno Stanton, Senior Community Manager e Brand Ambassador del gioco, condividerà con i cacciatori italiani uno sguardo approfondito sul titolo di prossima uscita.

Bandai Namco e BANDAI SPIRITS saranno presenti presso la Palestra Ducale Maria Luisa, con oltre 400 mq dedicati all’intrattenimento. Bandai Namco porterà per la prima volta in Italia e in anteprima Little Nightmares III. L’altra grande area sarà dedicata a DRAGON BALL: Sparking! ZERO, che segna il ritorno della seria Budokai Tenkaichi dopo oltre 15 anni. Non mancheranno le aree Banpresto, Gunpla, Ichiban Kuji, Gashapon e gli store ufficiali dell’azienda.

Presso la storica Casa del Boia, sulle mura di Lucca, Samsung presenterà un'area gaming innovativa e coinvolgente, pensata per offrire ai visitatori un'esperienza senza precedenti. Tornei, sfide a tema e meet & greet con i talent faranno parte dell’esclusivo programma di attività speciali ideato per offrire contenuti unici grazie anche alla collaborazione di partner leader del settore gaming come Call of Duty e Logitech. All’interno della Casa del Boia, i visitatori potranno provare in anteprima uno dei titoli più attesi dell’anno: Call of Duty: Black Ops 6, edito da Activision. La cinematografica campagna single player, l'esperienza multiplayer all'avanguardia e il ritorno dell’epica modalità zombie saranno disponibili in uno spazio interamente dedicato all'universo Call of Duty. Ad Halloween Samsung offrirà un'esperienza esclusiva e adrenalinica all'insegna di Call of Duty: una sessione speciale in modalità zombie con il noto streamer Xiuder.

Gioco dell’anno agli ultimi The Game Awards, osannato da entusiastiche recensioni a livello globale e in grado di superare 10 milioni di copie vendute in meno di un anno, Baldur’s Gate III di Larian Studios ha ridefinito i canoni del gioco di ruolo moderno. A Lucca le menti creative di Jason Latino, cinematic director, e Joachim Vleminckx, art director, ospiti del festival. Diversi i panel e le attività in programma.

Lucca Comics & Games celebrerà TETRIS al compimento dei primi 40 anni, uno dei videogiochi più iconici e amati di tutti i tempi, con centinaia di milioni di copie vendute su oltre 50 piattaforme. A Lucca saranno presenti Alexey L. Pajitnov , creatore di Tetris, e Henk B. Rogers , co-fondatore della The Tetris Company, che racconteranno la storia del gioco, del suo impatto nella cultura pop e condivideranno con i partecipanti di Lucca Comics & Games i propri pensieri sulla direzione che il brand sta prendendo.

Grande esordio a Lucca Comics & Games per il primo Nintendo Pop-Up Store italiano, uno spazio unico dove trovare gadget e accessori provenienti dai mondi più famosi di Nintendo, da The Legend of Zelda a Super Mario. Saranno ben due quindi i padiglioni dedicati al colosso dell'intrattenimento interattivo, in mappa come da tradizione in Piazza Bernardini. Sotto i riflettori le più recenti esclusive di Nintendo Switch, come Luigi's Mansion 2: HD, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom e Super Mario Party Jamboree, ma anche i grandi classici della console ibrida e le tante uscite che hanno reso il 2024 un anno davvero speciale per la grande N. Non mancheranno anche tanti appuntamenti che estenderanno il divertimento con Nintendo per tutta Lucca: dal treno dedicato a The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom che stazionerà presso la Stazione di Lucca il 30 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 14:00 all'area esclusiva dedicata a Pikmin con tante attività a tema, allestita presso il Giardino degli Osservanti.

MediaWorld torna a Lucca Comics & Games per il terzo anno consecutivo con il suo iconico Gaming Village in piazza della Caserma: uno spazio di oltre 600 mq, dedicato agli appassionati di videogiochi, tecnologia e innovazione. L’edizione 2024 promette di stupire, grazie anche a una nuova veste grafica realizzata, ancora una volta, dall’artista di fama internazionale Giovanni Timpano, che interpreterà il tema scelto per quest’anno dal Festival: "The Butterfly Effect" in chiave tech. Questo tema evoca il concetto di come piccole azioni possano avere enormi ripercussioni, un'idea che ben si sposa con l’innovazione tecnologica di MediaWorld, in continua evoluzione e sempre capace di sorprendere.I visitatori potranno ammirare la Maserati MC20 a guida autonoma all'ingresso del padiglione, partecipare ai panel, talk e giochi proposti nei cinque giorni.

Euronics Italia S.p.A., leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica, lancia il progetto Engagement 2024: iniziativa che si configura come una piattaforma di comunicazione omnicanale con eventi, attivazioni sulle principali piattaforme social, iniziative promozionali in store, e che rafforza la presenza di Euronics, già consolidata nel 2023, nel mondo dell’intrattenimento e del gaming. Euronics è sponsor ufficiale del Circuito Tormenta 2024, la più importante competizione amatoriale realizzata nel nostro territorio e aperta a giocatori di qualsiasi livello che ambiscono a diventare i futuri proplayer, nei tre giochi di Riot Games: “League of Legends”, “Valorant” e “League of Legends Wild Rift”.

Con Euronics saranno presenti anche Acer Predator e Lenovo Legion con i loro ultimi device, Trust e Logitech che metteranno a disposizione le loro periferiche, De’Longhi che offrirà caffè con macchine Rivelia, nutribullet con i suoi frullati, LG che mostrerà i suoi schermi di ultima generazione, Xiaomi con i più recenti e innovativi smartphone ed Epson con le sue stampanti: una galassia di top player dell’industria Tech che hanno deciso di seguire con entusiasmo la visione di un’esperienza dedicata ad un pubblico sempre più vasto.

La FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) sarà presente a Lucca Comics & Games 2024 con un’area dedicata al mondo del calcio virtuale, dove appassionati e curiosi potranno sfidarsi in tornei giornalieri sui più famosi videogiochi calcistici. La presenza della Federazione a Lucca rappresenta la tappa conclusiva di un percorso competitivo ed emozionante, che ha preso il via con un torneo itinerante strutturato in tre tappe denominato "eNazionale Community Kickoff", ognuna delle quali ha visto giocatori di qualsiasi livello competere per premi esclusivi. Un’occasione imperdibile per vivere il calcio, reale e virtuale, in un evento che unisce sport, intrattenimento e community.

Nasce a Lucca Comics & Games il Videogames Indie Vault, un intero padiglione dedicato allo sviluppo di videogiochi italiani indipendenti. Da tempo l'industria videoludica nostrana si è evoluta a livello internazionale e la produzione di videogiochi italiani non ha nulla da invidiare a quella degli altri paesi. Molte aziende, tra cui Trinity Team (autori del videogioco ufficiale di Bud Spencer "Slaps & Beans") e Operaludica (autori del videogioco di Dragonero in collaborazione con Sergio Bonelli Editore) saranno presenti con i loro titoli e con novità che saranno annunciate proprio durante la manifestazione.

Power Up Publishing, nuova realtà di produzione e pubblicazione, sarà presente con il proprio stand e i tanti videogiochi in lavorazione (molti dei quali non annunciati e giocabili in anteprima a Lucca C&G), organizzando anche la presenza degli sviluppatori più piccoli che avranno la possibilità di esporre gratuitamente le loro produzioni. Sarà possibile provare tutti i videogiochi e confrontarsi direttamente con gli sviluppatori. Ivan Venturi, figura storica del Game Development italiano, condurrà ogni pomeriggio lo spazio dei talk indie-videogame nella Cappella Guinigi.

AREA GAMES

Tante anteprime, annunci e moltissimi tavoli su cui giocare per un’area games ancora più grande ed attrezzata. Un vero paradiso per ogni appassionato di giochi da tavolo, di ruolo e di carte collezionabili.

A Lucca Comics & Games si celebreranno i 50 anni di Dungeons & Dragons , l’incontro tra la fantasia di David Lance “Dave” Arneson e il pensiero sistematico di Gary Gygax, che ha portato alla pubblicazione di Dungeons & Dragons nel gennaio del 1974, un gioco che ha segnato il mondo del Games così nel profondo.

Guest of Honor nel 2007 di Lucca Games, torna a incontrare il pubblico della manifestazione Troy Denning , uno degli scrittori di D&D più prolifici e famosi, nonché l’autore che ha dato vita e consistenza all’ambientazione “Dark Sun” per AD&D. Tra gli altri ospiti del festival legati a D&D Jeremy Crawford, lead rules designer di Dungeons & Dragons e lead designer del nuovo 2024 Player's Handbook, e l’eccezionale artista Katerina Ladon.

TRADING CARD GAMES: DAL COLLEZIONISMO AI TORNEI - Anche quest’anno, grande spazio ai giochi di carte collezionabili. Il Padiglione Carducci si farà meta, infatti, di giocatori pronti a sfidarsi all’ultima strategia nei tornei che animeranno i tavoli da gioco di Lucca Games.

Dopo i grandi festeggiamenti del 2023 per i 30 anni di Magic: the Gathering, torna nel Padiglione sotto le Mura la Magic Alley che ospiterà ben 10 artisti di fama internazionale: Richard Kane Ferguson, Mila Pesic, Martina Fackova, Marta Nael, Karl Kopinski, Justine Jones, Jesper Ejsing, Jeff Laubenstein, Gaboleps e Igor Kieryluk. Le occasioni per incontrare gli artisti di Magic non mancheranno. Infatti, alcuni degli stessi saranno anche protagonisti allo stand del TCC della Wizards of the Coast, insieme ad alcuni dei più amati content creator del gioco, da Il Delmo e Zoltar a Caffeine Lily.

Disney Lorcana TCG, invece, sarà protagonista all’interno dell’enorme stand di Ravensburger Italia, dove sarà possibile ammirare un Illuminarium a grandezza naturale e provare il gioco.

IL NUOVO PADIGLIONE CARDUCCI E IL GROG LIVE SHOW - Posizionato sotto le Mura, il Padiglione Carducci si presenterà al pubblico di Lucca Comics & Games con un design rinnovato, mantenendo sempre il suo ruolo di cuore pulsante di Lucca Games. E anche quest’anno, posizionato al centro del padiglione, accanto alla segreteria e alle spalle dell’iconica Area Performance del festival, torna il Grog Live Show. Un programma di eventi e un ricco parterre di conduttori si alterneranno sul palco del Games per presentare nuove uscite, intervistare i personaggi più iconici e più pop del mondo del gioco e dare spazio alle nuove voci del settore.

UNA NUOVA AREA DI GIOCO ORGANIZZATO: NASCE IL LUCCA GAMES CAFÈ - A rinnovarsi non è solo l’area della mostra mercato all’interno del Padiglione Carducci, ma anche lo spazio circostante. Accanto alla sala Ingellis, infatti, troverà luogo la nuova area dedicata al gioco organizzato, dai tavoli demo alla torneistica: il Lucca Games Cafè. La nuova struttura è stata pensata appositamente per i giocatori e ospiterà oltre 70 tavoli di gioco, che quindi non si troveranno più dentro il padiglione, permettendo ai giocatori migliori interazioni e un’acustica migliorata.

Novità di quest’anno allo stand Legacy, Legacy Collectibles è la galleria d'arte che celebra la passione per l'arte fantasy e i "collectibles", un'area espositiva dedicata nel prestigioso Padiglione Carducci. Durante i cinque giorni della kermesse lucchese, gli appassionati avranno l'opportunità di incontrare quattro illustratori di fama internazionale, protagonisti indiscussi nel mondo dei giochi e dell'illustrazione fantasy: Gaboleps, Igor Kieryluk, Jesper Ejsing e Karl Kopinski.

Il Gruppo LEGO partecipa per la quarta volta a Lucca Comics & Games, quest’anno inaugurando il primo pop-up LEGO® Certified Store in partnership con Percassi. Il negozio si troverà in Piazza San Romano e avrà una dimensione di 90 mq con a disposizione un assortimento completo, incluse le novità, i set LEGO dedicati al mondo gaming e le esclusive dei LEGO Certified Store.

Allo stand Hasbro Games e Avalon Hill il pubblico di Lucca Comics & Games potrà provare con mano i migliori giochi da tavolo della casa editrice, in compagnia di tutta un serie di talent e content creator. Andrea Rossi “MasterofMasters” e Dr. Morgan e i D20 Nation faranno giocare gli interventi al sempre apprezzatissimo Hero Quest e all’ultima novità uscita in casa Avalon Hill: la 5a edizione del celeberrimo gioco da tavolo fantasy Talisman.

AREA FANTASY

Sarà l’Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca il cuore degli incontri dell’area fantasy, ricco di appuntamenti. Dopo il successo dei primi libri, Cornelia Funke presenta Vendetta d’inchiostro, il quarto volume che si aggiunge alla trilogia del Mondo d’inchiostro, considerata ormai un classico del fantasy (ore 14:15). Nel pomeriggio la maestra dell'horror Paola Barbato racconta Horror Game il suo nuovo libro ad alto tasso di brivido (ore 15:30). Per chiudere in bellezza gli appuntamenti della giornata, Paolo Barbieri presenta la sua Odissea (ore 18:00).

AREA COSPLAY

Oltre 80 eventi in 5 giorni di festival tra raduni, parate, flash mob, quiz, teatro di strada, street band e molto altro ancora! Il Community Village e il Lucca Cosplay Garden tornano a essere per cinque giorni la casa di tantissimi cosplayer provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo. Decine di espositori, tra cui diverse associazioni italiane quali Harry Potter Revelio, Avengers Infinity, Terra di Mezzo Cosplayers, GOT Winds of Winter, Steampunk e Star Wars Florence Knights, daranno vita a spettacoli e live show, con tante parate che sfileranno per le vie del centro storico. Al di fuori del giardino degli osservanti si animeranno anche altre zone come Via Bacchettoni, gli spalti delle mura urbane e la sortita del Baluardo San Salvatore grazie alla presenza di alcune delle più importanti realtà del settore: 501° Italica Garrison, Rebel Legion, Umbrella Italian Division e Gotham Shadows.

Il 30 ottobre si parte con il primo workshop della terza edizione di Lucca Cosplay Academy, la scuola per diventare Cosplayer professionisti imparando i trucchi del mestiere grazie alle lezioni tenute da professori d’eccezione come Gaia Giselle, rinomata cosplayer italiana che produce tutti i suoi costumi rigorosamente in maniera artigianale. Ogni mattina dalle ore 10:00 fino alle 12:30 presso la Cappella Guinigi del complesso San Francesco, si potrà accedere liberamente per seguire il modulo preferito, fare domande ai docenti, vedere esempi pratici di costruzione dei costumi e confrontarsi con tanti appassionati che vogliono imparare divertendosi.

Da non perdere la mostra They Don’t Look Like Me, nata dal progetto del fotografo Niccolò Rastrelli che indaga il fenomeno Cosplay viaggiando in Italia, Kenya e Giappone per ritrarre i cosplayer insieme alle loro famiglie (Auditorium San Francesco e Padiglione isybank, ingresso libero).

AREA JUNIOR

Il Family Palace (Real Collegio) anche quest’anno sarà ad ingresso libero; l’intero festival inoltre è gratuito per tutti i bambini sotto i 10 anni (chi è nato dal 01/01/2015 potrà accedere senza biglietto e braccialetto).

Super appuntamenti inaugurano il programma dedicato al pubblico più giovane di LC&G 2024! Alle ore 11:30, l’Auditorium San Romano accoglierà lo straordinario Paperino 90 Party, una grande festa – dedicata ai bambini fino a 12 anni di età – con la redazione di Topolino, durante la quale il direttore Alex Bertani svelerà i segreti delle avventure di Topolino e amici, accompagnato dall'art director Andrea Freccero e da Davide Cesarello, autori storici del giornale.

Alle 11:45, la Sala Incontri Junior al Family Palace ospiterà l’appuntamento con ARNOLD 4rnol4 (Arnold Cardaropoli), protagonista di Mamma stai calma!: il celebre tiktoker da milioni di views parlerà con ironia e autorevolezza su come superare i pregiudizi e sfatare falsi miti su adozione, integrazione e affido.

AREA MUSIC

Non solo Puccini! Due eventi musicali imperdibili infiammeranno il Music Main Stage già nella prima giornata di festival: alle ore 18:30 l’atteso Guerrieri in Timoria. Viaggio Senza Vento, show multimediale in cui lo storico concept album Viaggio Senza Vento, primo disco d’oro dell’indie rock italiano, sarà raccontato in musica e immagini per la prima volta in 30 anni; alle 21:00, calcheranno la scena i Galactic Empire, la più importante cosplay heavy metal tribute band di John Williams della galassia (e dintorni).

JAPAN TOWN (E NON SOLO)

Apre le sue porte agli appassionati di tecnologia e design applicati al settore del giocattolo la mostra Chōgokin 50th Year - Shōji Kawamori: Ingegnere degli Anime, che omaggia il Maestro Shōji Kawamori concentrandosi sulla sua influenza nel mondo del mecha design, con una esposizione unica dei modelli giocattolo dei suoi concept più noti, resa possibile grazie all’opera di ricerca e conservazione di tre collezionisti italiani, Piero Delrivo, Marco Olivotto e Fabrizio Modina, in collaborazione con Bandai e Cosmic Group. Il Sensei incontrerà il pubblico nell’incontro Dynit incontra Kawamori.