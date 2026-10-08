Ludovica Barbarito è Silvia in Nord Sud Ovest Est: età, carriera e il legame con gli 883

Pubblicazione: 08 ottobre alle 10:05

Ludovica Barbarito torna a vestire i panni di Silvia in Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la seconda stagione della serie Sky Original dedicata alla storia di Max Pezzali e Mauro Repetto. Gli otto nuovi episodi arrivano dal 9 ottobre su Sky e in streaming su NOW, riportando sullo schermo i protagonisti di una delle vicende musicali più amate degli anni Novanta. Nata a Ravenna nel 2002, Barbarito interpreta Silvia, il primo grande amore di Max nella serie.

Il personaggio, però, non corrisponde a una persona realmente esistita: è una figura di finzione costruita prendendo spunto da diverse suggestioni femminili presentiPer Ludovica Barbarito, il ruolo di Silvia ha rappresentato una delle prime grandi occasioni professionali. Dopo il diploma in recitazione ottenuto nel 2022 all’Accademia TAM di Ravenna, l’attrice ha iniziato il suo percorso anche a teatro, prima di arrivare alla serie diretta da Sydney Sibilia.

L'incontro con Silvia è stato particolarmente importante per la giovane interprete, che ha raccontato di aver provato una forte emozione quando è stata scelta per il ruolo, vivendo quella possibilità come la sensazione di essere finalmente “nel posto giusto”. Nella seconda stagione, Silvia continua a essere una presenza significativa nella storia di Max, anche se il successo degli 883 apre nuovi scenari e introduce nella vita del cantante altre figure femminili.

Silvia è uno dei personaggi che hanno contribuito maggiormente alla crescita di Max nella prima stagione. Ragazza indipendente, sensibile e poco incline ad accettare le aspettative della provincia, rappresenta anche il desiderio di trovare una propria strada. Barbarito ha descritto il suo personaggio come una ragazza “matura e profonda”, sottolineando quanto sia centrale il bisogno di capire quale possa essere il proprio posto nel mondo. Un aspetto che rende Silvia particolarmente attuale anche per il pubblico più giovane.

L'attrice ha inoltre individuato alcune caratteristiche che sente vicine alla propria personalità, tra cui “la sua dolcezza, la schiettezza e l’impulsività”. A unirle a Silvia c'è anche il rapporto con la provincia: entrambe sono cresciute lontano dalle grandi città e conoscono quella sensazione di avere davanti un mondo più grande da scoprire.. Nella sua famiglia, infatti, le canzoni di Max Pezzali sono presenti da sempre. Tra i brani più importanti per lei c'è Come mai, legato anche a un ricordo familiare particolarmente significativo.

La seconda stagione di Nord Sud Ovest Est permette così a Barbarito di tornare in un universo musicale che conosce e apprezza da sempre, continuando a dare volto a un personaggio ormai riconoscibile dal pubblico. Con il successo ormai raggiunto, Max e Mauro si trovano davanti a una fase completamente nuova della loro vita. Il 1993 porta concerti, popolarità, nuovi amori e il sogno americano, ma anche le prime vere difficoltà nel loro rapporto.

In questo scenario torna Silvia, mentre nella vita di Max entra anche Michela Rossini, interpretata da Gaia Zampighi. La presenza di due figure femminili molto diverse promette quindi di aggiungere nuovi elementi alla storia del protagonista. Per Ludovica Barbarito si tratta di un nuovo capitolo importante, dopo il successo della prima stagione. Silvia resta una figura legata alla parte più intima e sentimentale del percorso di Max, mentre intorno a lei il mondo degli 883 continua a cambiare rapidamente.