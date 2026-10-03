Torna la serie sugli 883, ma Sydney Sibilia confessa: “Abbiamo avuto la stessa ansia di Max e Mauro”

Pubblicazione: 03 ottobre alle 16:23

Il successo può essere persino più difficile da gestire della strada necessaria per raggiungerlo, e lo hanno scoperto Max Pezzali e Mauro Repetto nel 1993, quando gli 883 erano ormai diventati un fenomeno nazionale, e quasi trent'anni dopo lo ha sperimentato anche Sydney Sibilia. Dopo l'enorme risposta ottenuta da Hanno ucciso l'Uomo Ragno, il regista si è infatti ritrovato davanti allo stesso problema dei protagonisti della sua serie: come si fa a essere all'altezza quando tutti si aspettano che il secondo capitolo sia ancora migliore del primo?

È proprio da questa curiosa coincidenza che nasce, seconda stagione della serie Sky Original dedicata a Max Pezzali e Mauro Repetto, in arrivo dal. Otto nuovi episodi che ripartiranno dal 1993 e dal momento in cui il sogno dei due ragazzi di Pavia è ormai diventato realtà. “Abbiamo avuto la stessa ansia da prestazione dei nostri protagonisti”,durante la presentazione della nuova stagione a Milano. Una sensazione che il regista e gli sceneggiatori hanno deciso di non combattere, ma di, portandola all'interno della serie.

Il parallelismo è evidente, visto che dopo Hanno ucciso l'Uomo Ragno, gli 883 dovevano dimostrare di non essere soltanto il fenomeno di una stagione e realizzare un secondo album capace di reggere aspettative diventate improvvisamente enormi. Sibilia e la sua squadra si sono trovati in una situazione sorprendentemente simile dopo che la prima stagione è diventata una delle produzioni Sky Original più viste di sempre. La nuova stagione racconterà proprio quella pressione, poiché Max e Mauro sono ormai famosi, le loro canzoni dominano le classifiche e il mondo che fino a poco tempo prima potevano soltanto immaginare si è spalancato davanti a loro. Ma il successo porta con sé anche qualcosa che nessuno dei due aveva previsto: la necessità di capire cosa vogliono davvero dalla propria vita.

Per Max significa crescere, diventare adulto e confrontarsi con le possibilità aperte dalla fama, mentre per Mauro il percorso diventa progressivamente più tormentato. Matteo Oscar Giuggioli, che torna a interpretare Repetto, ha spiegato come dietro al personaggio emergerà anche il dolore di chi comincia a sentirsi non abbastanza, fino alla domanda inevitabile: cosa può portare un ragazzo ad abbandonare tutto proprio quando ha raggiunto l'apice? Il punto d'arrivo è naturalmente uno dei passaggi più conosciuti della storia degli 883. Nord Sud Ovest Est fu il secondo e ultimo album realizzato insieme da Pezzali e Repetto, prima che le loro strade artistiche si separassero.

Il, mentre il rapporto tra i due stava entrando in una fase completamente nuova. Sibilia ha però voluto ribadire un concetto già fondamentale nella prima stagione: quella raccontata sullo schermo, visto che gli autori si sono concessi libertà narrative per trasformare le esperienze di Max e Mauro in una storia più universale sull'amicizia,senza perdere ciò che si era prima del successo.

Ed è anche per questo che Max Pezzali e Mauro Repetto hanno lasciato agli autori grande libertà nel raccontare le loro vite. Il produttore Matteo Rovere ha spiegato che i due non hanno imposto particolari paletti alla sceneggiatura, permettendo alla serie di mostrarne anche fragilità, contraddizioni e momenti meno celebrativi. A rendere ancora più particolare il ritorno della serie è stato ciò che è successo alla première. Max e Mauro si sono infatti ritrovati insieme sul palco, incontrando anche Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, i due attori che prestano loro il volto nella serie e, per qualche istante, gli 883 reali e quelli della fiction si sono quindi trovati uno accanto all'altro.

Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Ma Sibilia non vuole che Nord Sud Ovest Est venga interpretata come uno strumento per convincere Pezzali e Repetto a ricomporre realmente il duo. La reunion che gli interessa è un'altra: quella che avviene attraverso il racconto, riportando Max e Mauro insieme sullo schermo e immaginando nuovamente quel momento della loro vita. Nei nuovi episodi torneranno Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli insieme a Ludovica Barbarito, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Roberto Zibetti e Riccardo Armiento, mentre tra le new entry ci saranno Gaia Zampighi e Rosa Barbolini.

La musica resterà, il nuovo brano dinato proprio attorno all'universo della serie.partirà quindi da una situazione completamente opposta rispetto a Hanno ucciso, poiché non ci sono più due ragazzi di provincia che cercano disperatamente un'occasione, lasciando il posto a due ragazzi che quell'occasione l'hanno avuta e devono capire cosa farsene.

Un racconto che assume un significato ancora più particolare proprio mentre Max Pezzali e Mauro Repetto sono tornati a mostrarsi insieme a distanza di oltre trent'anni da quella separazione che segnò la fine degli 883 nella loro formazione originale. I due si sono infatti ritrovati in occasione della première di Nord Sud Ovest Est, regalando ai fan un incontro dal fortissimo sapore nostalgico e ritrovandosi faccia a faccia anche con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, i loro alter ego nella serie. Ed è curioso che, più di trent'anni dopo, Sydney Sibilia e la sua squadra abbiano dovuto affrontare praticamente la stessa paura: scoprire se, dopo un successo enorme, sia possibile riuscire a farlo di nuovo.