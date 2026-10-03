A X Factor basta “Cambiare” di Alex Baroni per emozionare Giorgia, ma il momento più intenso arriva dopo

Pubblicazione: 03 ottobre alle 09:30

Ci sono canzoni che, anche dopo molti anni, riescono a riportare improvvisamente a galla ricordi che sembravano rimasti lontani. È quello che è successo a Giorgia durante i Bootcamp di X Factor 2026, quando sul palco è salito un concorrente di appena 18 anni e ha scelto di confrontarsi con uno dei brani più importanti di Alex Baroni.

Il protagonista del momento è, giovane cantante di, in provincia di Savona, che davanti a Paola Iezzi,ha deciso di, canzone portata da. Una scelta particolarmente delicata considerando il legame che ha unito per anni Giorgia al cantante, scomparso nel 2002. Mentre, Giorgia si trovava, dove in questa fase del programma accompagna i concorrenti prima e dopo le loro esibizioni.

È bastato ascoltare le prime note perché le telecamere iniziassero a soffermarsi anche su di lei: la cantante ha seguito la performance in silenzio, con un sorriso ma gli occhi visibilmente lucidi. Anche i giudici, durante l'esibizione, hanno cercato con lo sguardo la conduttrice nel backstage. D'altronde per Giorgia, Cambiare non è semplicemente una canzone del repertorio italiano, visto che lei e Alex Baroni hanno avuto una relazione durata circa quattro anni, terminata prima dell'incidente stradale che nel 2002 portò alla morte del cantante a soli 35 anni.

Un legame sul quale Giorgia è tornata negli anni con grande discrezione, senza nascondere quanto quella perdita abbia segnato la sua vita. La performance di Stefano, però, ha creato una situazione quasi paradossale, e se Giorgia è rimasta profondamente colpita, i giudici non hanno avuto la stessa reazione. Al ragazzo è stata riconosciuta una notevole preparazione tecnica, ma Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno evidenziato soprattutto una mancanza di interpretazione e di trasporto emotivo.

ha spiegato di non essere riuscito a individuare una componente artistica sufficientemente definita, pur riconoscendo le capacità musicali del diciottenne, mentreè stato ancora più netto: tecnicamentegli è sembrato molto forte, ma l'esibizione non gli avrebbe trasmesso abbastanza emozione. Ancheha sottolineato quanto il concorrente fosse preparato, aggiungendo però che sul piano interpretativo

Irama è stato quello che ha intravisto qualcosa in più nel ragazzo, raccontando di essersi in parte rivisto in lui da giovane, nella cura dei dettagli e nella voglia di dimostrare il proprio valore. Anche lui ha ammesso che in alcuni momenti l'esibizione potesse apparire quasi “robotica”, ma ha interpretato quel limite come qualcosa da aprire e sviluppare. Non abbastanza, tuttavia, per utilizzare il suo X Pass. Stefano non è così riuscito a conquistare l'accesso alle Last Call.

Comunque la sua serata a X Factor non è finita davanti al tavolo dei giudici, ed una volta tornato dietro le quinte, ad aspettarlo c'era proprio Giorgia. La cantante lo ha raggiunto, gli ha stretto la mano e lo ha abbracciato, complimentandosi con lui per essersi confrontato con un pezzo tanto difficile. Un momento breve ma inevitabilmente carico di significato: Stefano non è riuscito a convincere i quattro giudici a portarlo avanti nella competizione, ma con Cambiare è riuscito a toccare proprio la persona per la quale quella canzone porta con sé un significato che va ben oltre qualsiasi gara televisiva.