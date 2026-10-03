A X Factor basta “Cambiare” di Alex Baroni per emozionare Giorgia, ma il momento più intenso arriva dopo
A X Factor Stefano Camuffo canta “Cambiare” di Alex Baroni e Giorgia non trattiene l’emozione: dopo l’esibizione lo raggiunge e lo abbraccia.
Ci sono canzoni che, anche dopo molti anni, riescono a riportare improvvisamente a galla ricordi che sembravano rimasti lontani. È quello che è successo a Giorgia durante i Bootcamp di X Factor 2026, quando sul palco è salito un concorrente di appena 18 anni e ha scelto di confrontarsi con uno dei brani più importanti di Alex Baroni.
È bastato ascoltare le prime note perché le telecamere iniziassero a soffermarsi anche su di lei: la cantante ha seguito la performance in silenzio, con un sorriso ma gli occhi visibilmente lucidi. Anche i giudici, durante l'esibizione, hanno cercato con lo sguardo la conduttrice nel backstage. D'altronde per Giorgia, Cambiare non è semplicemente una canzone del repertorio italiano, visto che lei e Alex Baroni hanno avuto una relazione durata circa quattro anni, terminata prima dell'incidente stradale che nel 2002 portò alla morte del cantante a soli 35 anni.
Un legame sul quale Giorgia è tornata negli anni con grande discrezione, senza nascondere quanto quella perdita abbia segnato la sua vita. La performance di Stefano, però, ha creato una situazione quasi paradossale, e se Giorgia è rimasta profondamente colpita, i giudici non hanno avuto la stessa reazione. Al ragazzo è stata riconosciuta una notevole preparazione tecnica, ma Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno evidenziato soprattutto una mancanza di interpretazione e di trasporto emotivo.
Irama è stato quello che ha intravisto qualcosa in più nel ragazzo, raccontando di essersi in parte rivisto in lui da giovane, nella cura dei dettagli e nella voglia di dimostrare il proprio valore. Anche lui ha ammesso che in alcuni momenti l'esibizione potesse apparire quasi “robotica”, ma ha interpretato quel limite come qualcosa da aprire e sviluppare. Non abbastanza, tuttavia, per utilizzare il suo X Pass. Stefano non è così riuscito a conquistare l'accesso alle Last Call.
Comunque la sua serata a X Factor non è finita davanti al tavolo dei giudici, ed una volta tornato dietro le quinte, ad aspettarlo c'era proprio Giorgia. La cantante lo ha raggiunto, gli ha stretto la mano e lo ha abbracciato, complimentandosi con lui per essersi confrontato con un pezzo tanto difficile. Un momento breve ma inevitabilmente carico di significato: Stefano non è riuscito a convincere i quattro giudici a portarlo avanti nella competizione, ma con Cambiare è riuscito a toccare proprio la persona per la quale quella canzone porta con sé un significato che va ben oltre qualsiasi gara televisiva.