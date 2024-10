Magazine Dreams, Jonathan Majors prenderà parte alla campagna promozionale del film: si punta alla stagione dei premi

Pubblicazione: 11 ottobre alle 17:37

La scorsa settimana, vi riportavamo che Magazine Dreams, dramma sportivo con protagonista Jonathan Majors, era stato acquisito da Briarcliff Entertainment e uscirà nelle sale nel 2025. La Searchlight Pictures aveva inizialmente acquistato il film al Sundance Film Festival del 2023, salvo poi rimetterlo sul mercato l'anno successivo, dopo che l'attore era stato ritenuto colpevole di molestie e aggressioni ai danni della sua ex fidanzata Grace Jabbari. Dopo alcuni mesi per deliberare, il giudice di New York Michael Gaffey ha stabilito ad aprile che avrebbe dovuto seguire un anno di terapia e orientamento sulla violenza domestica.

Quando ci rivolgiamo ai registi per acquisire i diritti di distribuzione sul territorio nazionale di film controversi, che sono stati scartati da altri, consideriamo questi film come beni in difficoltà. Magazine Dreams, almeno a quanto si dice, è stato acquistato da Searchlight per 10 milioni di dollari al Sundance Film Festival 2023. C'è un motivo per cui la società ha accettato di pagare quella cifra. Perché il film è davvero bello e Jonathan Majors offre un'interpretazione da premio. Questi fatti rimangono. Magazine Dreams non è stato un acquisto particolarmente costoso, date le circostanze. Lo porteremo al pubblico probabilmente all'inizio della primavera del 2025. Non credo che avrebbe dovuto aspettare un altro anno e mezzo dopo che Searchlight l'aveva scartato.

In un'intervista con THR , il fondatore di Briarcliff, Tom Ortenberg, ha ora spiegato perché ha deciso di puntare sulla pellicola:

Jonathan continua a sostenere il film e noi a sostenere lui. Non abbiamo ancora definito un'intera strategia di pubbliche relazioni su ciò che gli chiederemo o non gli chiederemo o su ciò che si sente o non si sente di fare. Ma Jonathan è e rimane un talento innegabile e farà assolutamente parte della campagna promozionale per il film.

Majors sarà dunque coinvolto nell'attività promozionale:

Scritto e diretto da Elijah Bynum, il film racconta di un aspirante culturista di nome Killian Maddox, che abusa di steroidi nel tentativo di diventare un'icona dello sport. Trovate tutte le altre informazioni nella nostra scheda.