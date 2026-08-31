Maggie Smith ha lasciato una fortuna ai suoi due figli: svelata l’enorme eredità da 18 milioni di euro

Pubblicazione: 31 agosto alle 08:45

Dame Maggie Smith ha lasciato ai suoi due figli attori una fortuna di quasi 16 milioni di sterline, equivalenti a circa 18 milioni di euro. I documenti di successione pubblicati di recente rivelano i dettagli del patrimonio accumulato in sette decenni di una carriera straordinaria che ha attraversato teatro, cinema e televisione, consacrando l'attrice britannica come una delle interpreti più rispettate del Regno Unito. La stella di Harry Potter e Downton Abbey si è spenta il 27 settembre 2024 all'età di 89 anni, dopo una lunga malattia, presso il Chelsea and Westminster Hospital di Londra.

Il suo patrimonio netto ammontava a, con un valore totale di. L'eredità è stata divisa equamente tra i suoi due figli, Chris Larkin e Toby Stephens, entrambi seguaci delle orme dei genitori nel mondo della recitazione. Ma la ricchezza di. Il cuore del suo lascito include anche, una tenuta isolata di cinque camere da letto nel West Sussex, nei pressi di Fittleworth, sulle South Downs.

Questa proprietà, dove l'attrice ha cresciuto i suoi figli e vissuto per oltre quarant'anni, comprende fienili, una scuderia e persino un vigneto. Un angolo di campagna inglese che rappresentava il suo rifugio dalla frenesia di Hollywood e dei set televisivi. Con una mossa strategica per tutelare il patrimonio familiare, Smith non ha lasciato la proprietà direttamente ai figli, ma l'ha inserita in un trust familiare costituito insieme a Chris e Toby nel 2019. Una scelta che rivela la lungimiranza dell'attrice anche nelle questioni patrimoniali, garantendo una gestione ordinata e protetta del suo lascito.

Maggie Smith in Harry Potter, fonte: Warner Bros.

I due figli provengono dal primo matrimonio con l'attore Robert Stephens, scomparso nel 1995. Chris Larkin, nato Christopher Stephens, ha costruito la sua carriera con ruoli in produzioni come Master and Commander - Sfida ai confini del mare e la serie televisiva Outlander. Toby Stephens, invece, è noto al grande pubblico per aver interpretato il cattivo Gustav Graves nel film di James Bond La morte può attendere e per il suo ruolo nella serie Netflix Lost in Space. Il testamento conteneva anche disposizioni relative ai diritti d'autore, ai copyright e alle opere inedite che Smith aveva ereditato dal suo secondo marito, il drammaturgo Beverley Cross.

Un dettaglio che testimonia come la vita dell'attrice fosse intrecciata non solo al cinema, ma anche al mondo letterario e teatrale. La fortuna accumulata daè il frutto di una carriera che definire leggendaria sarebbe riduttivo. Ha vinto il suo primo Oscar come miglior attrice protagonista per, per poi conquistare la seconda statuetta per. In totale, sei nomination agli Academy Awards, sette BAFTA, quattro Emmy, tre Golden Globe e un Tony Award. Un palmares che pochi possono vantare.

Nel 1990 le è stato conferito il titolo di Dama, il massimo riconoscimento britannico per un'artista. Ma per le generazioni più giovani, il volto di Maggie Smith è indissolubilmente legato a due personaggi iconici: la professoressa Minerva McGranitt nella saga di Harry Potter e Violet Crawley, Contessa Madre di Grantham, nella serie Downton Abbey. Quest'ultimo ruolo, in particolare, l'ha resa famosa per le sue battute taglienti e il suo portamento aristocratico, conquistando milioni di spettatori in tutto il mondo.

Maggie Smith in Downton Abbey, fonte: Carnival Films

Il suo ultimo ruolo cinematografico risale al 2023, quando ha recitato in The Miracle Club al fianco di Kathy Bates e Laura Linney. Un'ultima interpretazione che ha chiuso il cerchio di una carriera iniziata negli anni Cinquanta e mai rallentata, nemmeno di fronte all'età avanzata e alle difficoltà di salute. Nonostante il successo planetario e la fama, Maggie Smith ha sempre mantenuto la sua vita privata lontana dai riflettori. Poche interviste, nessuna presenza invasiva sui social media, nessuna voglia di alimentare il gossip. La sua eredità non è solo economica, ma artistica: un catalogo di interpretazioni che continueranno a ispirare attori e appassionati di cinema per generazioni.