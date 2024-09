Morte Maggie Smith: le reazioni e i tributi del mondo dello spettacolo

Pubblicazione: 27 settembre alle 16:04

La morte di Maggie Smith, una delle più grandi attrici della storia del cinema e del teatro, ha scosso profondamente l'industria dello spettacolo. Con una carriera che ha abbracciato oltre sette decenni, Smith ha lasciato un segno indelebile con interpretazioni iconiche sul palcoscenico del teatro, sul piccolo e sul grande schermo, incantando generazioni di spettatori. L'ondata di emozione che si è sollevata subito dopo la diffusione della notizia della sua morte sui social ha coinvolto non solo i suoi fan, ma anche personalità di Hollywood e del mondo dello spettacolo, che hanno voluto rendere omaggio a una figura leggendaria.

Attori, registi e colleghi che hanno avuto il privilegio di lavorare con lei o che sono stati ispirati dalla sua arte hanno condiviso sui social media e nei comunicati ufficiali messaggi di cordoglio e di ammirazione. Ecco quindi alcune delle toccanti reazioni di Hollywood alla perdita di Maggie Smith.

Iniziamo dai figli, gli attori Chris Larkin e Toby Stephens, che hanno diffuso un comunicato ufficiale:

È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la morte di Dame Maggie Smith. È morta serenamente in ospedale questa mattina presto, venerdì 27 settembre. Vi ringraziamo per i vostri gentili messaggi e il supporto, e chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento.

Hugh Bonneville, che ha recitato al fianco di Maggie Smith in Downton Abbey, l'ha omaggiata definendola una "vera leggenda della sua generazione". "Chiunque abbia mai condiviso una scena con Maggie testimonierà il suo occhio attento, il suo spirito acuto e il suo talento formidabile," ha dichiarato alla BBC. Ha aggiunto che le sue interpretazioni "magnifiche" sullo schermo vivranno per sempre.

Alistair Bruce, consulente storico di Downton Abbey, ha dichiarato a Sky News di essere "molto triste": "Era una vera e propria titanessa del cinema. Trasmetteva grande fiducia agli altri attori e attrici intorno a lei". "Credo che, con il suo talento, abbia contribuito in modo significativo al successo mondiale di Downton Abbey", ha continuato, aggiungendo qualche aneddoto dietro le quinte: "Non volevi darle consigli, come spesso facevo io, su come fare le cose nel periodo di Downton Abbey, senza prima conoscere bene ciò di cui parlavi". Ha ricordato quando le insegnò a preparare il tè da una caddy (una scatola di legno), dicendo: "Osservava e ascoltava, e poi con eleganza dava vita al gesto e lo trasformava in qualcosa di unico... Domava completamente ogni istruzione che le veniva data e la trasformava in qualcosa di potente da guardare. [...] Ricordo che non apprezzava necessariamente la mia presenza sul set. Ma una volta arrivati alla seconda stagione, credo che abbia completamente riconosciuto che sapevo di cosa stavo parlando, e che questo faceva parte del successo della prima stagione".

Whoopi Goldberg, che ha recitato con Maggie Smith nei due film di Sister Act, ha scritto su Facebook: "Maggie Smith era una donna straordinaria e un'attrice brillante. Non riesco ancora a credere di essere stata così fortunata da lavorare con una persona unica nel suo genere. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia... RIP".

Rob Lowe, che con lei recitò in Improvvisamente, l'estate scorsa per la BBC, scrive: "Sono rattristato nell'apprendere della scomparsa di Dame Maggie Smith. Ho avuto l'indimenticabile esperienza di lavorare con lei; condividere una scena con lei era come essere accanto a un leone. Poteva divorare chiunque, e spesso lo faceva. Ma era anche divertente e una splendida compagnia. Non sopportava gli sciocchi. Non vedremo mai più qualcuno come lei. Buon viaggio, signora Smith!".

Keir Starmer, primo ministro inglese, ha parlato di un "tesoro nazionale": "Dame Maggie Smith ci ha presentato nuovi mondi con le innumerevoli storie che ha interpretato nel corso della sua lunga carriera. È stata amata da tantissime persone per il suo grande talento, diventando un vero tesoro nazionale il cui lavoro sarà apprezzato per le generazioni a venire. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari. Che possa riposare in pace".

I BAFTA l'hanno ricordata come una "leggenda" del cinema britannico: "Siamo rattristati nell'apprendere che l'attrice Dame Maggie Smith, nota soprattutto per i film di Harry Potter e Downton Abbey, è morta all'età di 89 anni. Dame Maggie era una leggenda del palcoscenico e dello schermo britannico, vincitrice di cinque Bafta, oltre a un Bafta Special Award e un Bafta Fellowship durante la sua carriera altamente acclamata."

George Takei ha scritto: "Una grande stella del cinema e del teatro ci ha lasciati. Maggie Smith, conosciuta più recentemente per i suoi indimenticabili ruoli della Contessa Madre in Downton Abbey e della Professoressa McGranitt nei film di Harry Potter, è morta all'età di 89 anni. I fan, sia giovani che adulti, la rimpiangeranno profondamente".

