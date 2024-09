Maggie Smith, una carriera straordinaria: 10 interpretazioni memorabili

Pubblicazione: 27 settembre alle 17:06

Con una carriera straordinaria che ha attraversato oltre sette decenni, Maggie Smith ha conquistato generazioni di spettatori in tutto il mondo grazie a un talento incredibile e alla capacità di dare vita a personaggi indimenticabili. Versatile sul palcoscenico come davanti alla macchina da presa, era particolarmente amata per i suoi ruoli nelle commedie, ma negli anni si è spesso reinventata partecipando a saghe cinematografiche come Harry Potter, a franchise come Downton Abbey, a film da Oscar e a drammi intensi.

Jean Brodie – La strana voglia di Jean (1969)

Con la sua morte, avvenuta oggi all’età di 89 anni , ci troviamo quindi a rendere omaggio a una vera. Ecco quindi una selezione dei 10 ruoli che riteniamo imprescindibili per conoscere la sua sterminata filmografia: ruoli che mostrano la sua versatilità e che l’hanno resa una leggenda.

Questa interpretazione le valse il suo primo premio Oscar, come Miglior attrice. In esso interpreta Jean Brodie, un'insegnante anticonformista e carismatica in grado di influenzare profondamente le sue allieve con le sue idee controverse.

Nella trasposizione cinematografica del celebre romanzo di Forster, Maggie Smith interpreta Charlotte Bartlett, per il quale ha ottenuto una nomination agli Oscar come Miglior attrice non protagonista.

Nonna Wendy – Hook – Capitan Uncino (1991)

Nel film di Steven Spielberg, Wendy Darling ha il volto di Maggie Smith, che offre un’interpretazione toccante e nostalgica che ha commosso grandi e piccini.

Madre Superiora – Sister Act (1992) e Sister Act 2 (1993)

In Sister Act e nel suo sequel, Maggie Smith ha interpretato l’indimenticabile Madre Superiora, che con la sua severità si contrappone perfettamente all’allegria della protagonista interpretata da Whoopi Goldberg. Un personaggio semplicemente irresistibile.

Mrs. Medlock – Il giardino segreto (1993)

Adattamento del celebre romanzo per ragazzi, questo film è un piccolo gioiellino nel quale Maggie Smith interpreta la rigida e autoritaria governante Mrs. Medlock: personaggio severo ma con un certo fascino che per certi versi potrebbe aver gettato le basi per la sua interpretazione in Harry Potter.

Constance Trentham – Gosford Park (2001)

Nel film corale di Robert Altman, Maggie Smith interpreta Constance Trentham, una contessa pungente e snob che potrebbe sembrare un modello per il suo ruolo in Downton Abbey. La sua interpretazione le ha fatto ottenere un’altra nomination agli Oscar come Miglior Attrice Non Protagonista.

Minerva McGranitt – Harry Potter (2001–2011)

Uno dei ruoli più indimenticabili dei romanzi di J.K. Rowling ha trovato, grazie a Maggie Smith, una perfetta trasposizione sullo schermo: quello della severa e rispettata professoressa di Trasfigurazione, Minerva McGranitt. Il suo equilibrio tra severità e affetto l’ha fatta amare da milioni di appassionati in tutto il mondo.

Violet Crawley, Contessa di Grantham – Downton Abbey (2010–2015, 2019, 2022)

La contessa Violet Crawley è caustica, spiritosa e arguta. Dopo il successo di Harry Potter, Smith è riuscita a entrare nel cuore dei fan di un altro franchise bilanciando umorismo e profondità.

Muriel Donnelly – Marigold Hotel (2011) e Ritorno al Marigold Hotel (2015)

In queste due commedie di successo Smith interpreta Muriel Donnelly, un’anziana inglese che si trasferisce in India in cerca di un nuovo inizio.

Miss Shepherd – The Lady in the Van (2015)

In The Lady in the Van, basato su una storia vera, Maggie Smith dà vita a Miss Shepherd, una donna senza fissa dimora che vive in un furgone parcheggiato di fronte alla casa di uno scrittore. Anche in questo caso, Smith riesce a fondere ironia e profondità.

Questi sono solo dieci ruoli in film da vedere per farsi un’idea della sterminata carriera di Maggie Smith. Ma sono indimenticabili, per esempio, anche le sue interpretazioni in Invito a cena con delitto, Assassinio sul Nilo e Un Té con Mussolini.