Maggie Smith è morta: aveva 89 anni

Pubblicazione: 27 settembre alle 15:26

Maggie Smith è morta oggi all'età di 89 anni. La notizia è stata confermata dai suoi figli, Chris Larkin e Toby Stephens, attraverso un comunicato ufficiale:

È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la morte di Dame Maggie Smith. È morta serenamente in ospedale questa mattina presto, venerdì 27 settembre. Vi ringraziamo per i vostri gentili messaggi e il supporto, e chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento.

Smith divenne celebre per i suoi ruoli iconici in film come La strana voglia di Jean, Camera con Vista e Gosford Park. Ma il grandissimo pubblico la ricorderà comedella saga di Harry Potter e la Contessa di Grantham in Downton Abbey

Nata nel 1934 a Oxford, Smith ha iniziato la sua carriera da giovane nel teatro locale, per poi passare a ruoli cinematografici e teatrali di grande rilievo. Dopo un inizio brillante con il thriller Nowhere to Go del 1958, è stata invitata da Laurence Olivier a unirsi alla nascente compagnia del National Theatre. Uno dei suoi ruoli più significativi è stato quello di Desdemona nella controversa produzione di Othello di Olivier nel 1964. Nel 1969 ha interpretato La strana voglia di Jean, vincendo l'Oscar come miglior attrice: nei decenni successivi ha continuato ricevere riconoscimenti per interpretazioni drammatiche sia a teatro che al cinema, mantenendo una carriera di successo, alternando ruoli cinematografici e teatrali di grande spessore. Ha partecipato a film come California Suite, per il quale ha vinto un secondo Oscar, Camera con Vista, Gosford Park, Un te con Mussolini e ha avuto ruoli indimenticabili in film come Sister Act e Hook - Capitan Uncino. Ha interpretato Minerva McGranitt nella saga di Harry Potter e la Contessa di Grantham in Downton Abbey. Negli ultimi anni, ha ottenuto un riconoscimento tardivo con The Lady in the Van, basato sulle memorie di Alan Bennett.

Nel 2023, Smith ha interpretato Lily Fox in un film drammatico irlandese, The Miracle Club, insieme a Kathy Bates e Laura Linney.

Complessivamente, nella sua lunga carriera ha ricevuto 2 Premi Oscar, 3 Golden Globe, 5 premi BAFTA, 5 Screen Actors Guild Awards, 4 Emmy Awards e 1 Tony Award.