Daniel Radcliffe, Emma Watson, J.K. Rowling e le star di Harry Potter piangono la morte di Maggie Smith

Pubblicazione: 28 settembre alle 08:30

Nelle ore successive alla diffusione della notizia della morte di Maggie Smith, avvenuta venerdì a 89 anni, sono arrivati tantissimi tributi nei confronti della grande attrice. Tra i più sentiti, ovviamente, quelli dei giovani protagonisti della saga di Harry Potter, che con lei hanno lavorato per anni durante la loro infanzia. Daniel Radcliffe, Emma Watson, ma anche molti altri attori hanno condiviso tributi rendendo omaggio all'interprete della Professoressa Minerva McGranitt.

L'autrice dei romanzi della saga e produttrice dei film (e della prossima serie tv) ha pubblicato un breve messaggio su Twitter: "Per qualche motivo pensavo sarebbe vissuta per sempre. RIP Dame Maggie Smith".

Il tributo di Daniel Radcliffe

Radcliffe, che ha interpretato il protagonista nella saga di otto film, ha ricordato la compianta attrice come "una mente brillante" e "una leggenda" in una dichiarazione condivisa con Variety.

"La prima volta che ho incontrato Maggie Smith avevo 9 anni e stavamo leggendo alcune scene per David Copperfield, che era il mio primo lavoro. Sapevo praticamente nulla di lei, se non che i miei genitori erano sbalorditi all'idea che avrei lavorato con lei. L'altra cosa che sapevo era che era una Dame, così la prima cosa che le ho chiesto quando ci siamo incontrati è stata 'vuoi che ti chiami Dame?' al che lei ha riso e ha detto qualcosa come 'non essere ridicolo!'. Ricordo che ero nervoso all'idea di incontrarla, ma lei mi mise subito a mio agio. È stata incredibilmente gentile con me in quell'occasione, e poi ho avuto la fortuna di continuare a lavorare con lei per altri 10 anni nei film di Harry Potter. Mi considererò sempre incredibilmente fortunato di aver potuto lavorare con lei e trascorrere del tempo con lei sul set. La parola leggenda è spesso usata a sproposito, ma se si applica a qualcuno della nostra industria, si applica sicuramente a lei. Grazie Maggie.

Il ricordo di Emma Watson

Emma Watson, che ha interpretato Hermione Granger, ha pubblicato un tributo a Smith nelle sue Instagram Stories:

Quando ero piccola non avevo idea della leggenda che fosse Maggie — la donna con cui ho avuto la fortuna di condividere lo stesso spazio. Solo da adulta ho capito di aver condiviso lo schermo con una vera definizione di grandezza. Era reale, onesta, divertente e fedele a se stessa. Maggie, c'erano molti professori maschi e, per Dio, tu tenevi testa a tutti. Grazie per tutta la tua gentilezza. Mi mancherai.

David Yates: "Una forza della natura sul set"

Il commento di David Yates, regista degli ultimi quattro film della saga di Harry Potter e dei tre film della saga di Animali Fantastici:

Maggie era una vera forza della natura sul set, formidabile, spesso intimidatoria – di un talento gigantesco – e sempre meticolosamente preparata. Aveva anche un senso dell'umorismo pungente e un cuore generoso. A un certo punto, a metà di un programma di produzione senza sosta – avevo girato quattro dei film di Harry Potter uno dopo l'altro – prese Yvonne (mia moglie) da parte e la rimproverò per non essersi presa cura di me a dovere durante una serie particolarmente impegnativa di riprese notturne. Maggie era, molto semplicemente, una regina della recitazione, e la presenza e il potere del suo lavoro non sono mai venuti meno o si sono affievoliti, neanche quando stava lottando con alcuni problemi di salute durante uno dei film. La sua personalità e il suo talento illuminavano qualsiasi set su cui si trovasse. Sono stato molto fortunato a lavorare con un gran numero di attori di talento, ma Maggie è in qualche modo al di sopra di tutti loro.

Gli altri attori della saga di Harry Potter

Bonnie Wright, che ha interpretato Ginny Weasley, ha dedicato un post su Instagram alla collega, ricordando la star di Harry Potter come la "carissima e venerata capo della Casa di Grifondoro." "Ci mancherai tantissimo nella comunità di Harry Potter", ha scritto Wright. "La mia scena preferita con Maggie è stata quando stavamo imparando tutti a ballare per il Ballo del Ceppo. Lei incarnava il perfetto equilibrio tra sarcasmo e cura affettuosa che caratterizzava la McGranitt. Manteneva i Grifondoro sempre sull'attenti. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Maggie in questo momento".

Secondo il collega Devon Murray (Seamus Finnigan), l'attrice era "la donna più gentile, premurosa e amorevole" che avesse mai incontrato, pur essendo anche "la più intimidatoria". "Abbiamo condiviso tanti bei momenti insieme che custodirò per sempre. #ripmaggie", ha scritto sui social.

Josh Herdman, che interpretava Gregory Goyle, ha pubblicato un "RIP" nelle sue Instagram Stories, mentre Afshan Azad, che interpretava Padma Patil, ha ricordato Smith come una "leggenda" e un'"icona": "Un onore assoluto aver condiviso la stessa stanza con te, per non parlare dello schermo. Non ci sarà mai un'altra come te. Pensieri e amore vanno a tutti i suoi amici e familiari e a tutta la famiglia di Harry Potter. RIP".

Anche gli account ufficiali della saga hanno condiviso un ricordo: