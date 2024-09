Harry Potter: la serie arriverà tra il 2026 e il 2027, si cercano le maestranze

Pubblicazione: 17 settembre alle 12:00

Con i casting per i ruoli di Harry, Ron e Hermione attualmente in corso, la fase di pre-produzione serie di Harry Potter per la HBO sembra procedere finalmente a gonfie vele ma, nonostante questo, pare che le tempistiche siano destinate a essere parecchio dilatate per quanto riguarda il suo debutto.

Alla cerimonia degli Emmy tenutasi questa domenica, infatti, il presidente di HBO/MAXha fatto due chiacchiere con Deadline riguardo alla possibile data di debutto della prima stagione, incentrata sulla Pietra Filosofale, parlando di una ipotetica fascia temporale tra la fine del 2026 e il 2027.

Ecco quanto dichiarato:

Gli sceneggiatori hanno iniziato a lavorare. Così come il regista (Mark Mylod). Per quanto riguarda il resto della squadra stiamo nominando i vari capi reparto e, una volta terminato con il processo di casting, saremo pronti a partire. Quindi per il lancio pensiamo ad un periodo di tempo tra la fine del 2026 e inizio del 2027. Gli sceneggiatori hanno da poco iniziato a lavorarci quindi è davvero troppo presto per parlare di una data di debutto. Ma con Francesca (Gardiner, sceneggiatura e showrunner) e Mark, siamo molto fiduciosi ed entusiasti per tutto ciò che verrà!

La serie, che quindi è ancora attualmente in sviluppo, si occuperà di trasporre tutti e sette i romanzi della saga in un nuovo adattamento televisivo fedele al materiale cartaceo scritto da J.K. Rowling. Sarà prodotta da Warner Bros. Television, Brontë Film (compagnia della Rowling) e dalla Heyday Films di David Heyman, che si è già occupata della produzione della saga cinematografica.