"Mai stata con Max": la musa di Sei un Mito svela il retroscena della storia d’amore nella serie 883

Pubblicazione: 28 ottobre alle 12:30

Per anni, attorno a Sei un mito, uno dei brani più celebri degli 883, si sono rincorse curiosità e ipotesi sull’identità della ragazza che aveva conquistato l’immaginazione di Max Pezzali e Mauro Repetto. Tra i nomi circolati nel tempo c’è stato anche quello di Sabrina Salerno, ma la storia reale è diversa. A ispirare la canzone è stata Chiara Cattaneo, originaria di Pavia, che ha raccontato per la prima volta diversi particolari di quel periodo. La sua testimonianza chiarisce anche un equivoco, tra lei e Pezzali non ci fu alcuna relazione sentimentale.

La conferma è arrivata attraverso Non ho ucciso l’uomo ragno,ha raccontato alcuni ricordi legati alla nascita degli 883.. All’epoca, lei frequentava il liceo scientifico Nicolò Copernico, lo stesso istituto dei due musicisti, e lavorava già come modella. La sua presenza non passava inosservata nella Pavia di quegli anni, dove i giovani si incontravano soprattutto nelle piazze e nei luoghi di ritrovo.. Leggendo il libro, ha trovato il proprio nome e ha potuto ricostruire il ricordo che il cantante aveva conservato di lei.

L’incontro a teatro è stato per entrambi un’occasione per ritrovarsi dopo molti anni. Repetto si ricordava della casa che Cattaneo possedeva a Pavia, dove lei viveva prima di trasferirsi a Milano, e l’ha accolta scherzando sul fatto che fosse rimasta bellissima come un tempo. Anche la donna ha raccontato quell’esperienza con ironia e affetto, senza attribuire alla vicenda significati romantici mai esistiti. All’epoca conosceva sia Pezzali sia Repetto, ma tra loro non c’era una frequentazione personale, erano ragazzi della stessa città, che condividevano gli stessi spazi e si vedevano in giro. Cattaneo era fidanzata, per questo ha precisato che la relazione tra Max e Michela Rossini mostrata nella serie dedicata agli 883 appartiene alla finzione televisiva. Il personaggio interpretato da Gaia Zampighi riprende alcuni tratti della ragazza reale, ma la trama sentimentale non corrisponde alla sua esperienza.

La vita di Cattaneo, nel frattempo, ha seguito un percorso lontano dai riflettori. Da giovanissima ha lavorato come modella, partecipando a sfilate per una nota casa di abiti da sposa e da cerimonia, a esperienze televisive e a uno spot rimasto in onda per molti anni. Nonostante le opportunità nel mondo dello spettacolo, ha scelto di proseguire gli studi e di non costruire il proprio futuro esclusivamente sull'aspetto fisico. In seguito ha lavorato in banca a Milano e si è trasferita a Londra dopo il matrimonio con un collega assunto da un importante istituto finanziario. Intorno ai quarant’anni ha deciso di cambiare strada, recuperando una passione che coltivava fin da ragazza, la danza.