In una recente intervista con Variety ha commentato le critiche della differenza d’età tra lui ein, il film di Sam Levinson di cui abbiamo appena visto il trailer

L’attore, che ha 36 anni mentre Zendaya ne 24, ha spiegato:

La cosa non mi ha preoccupato perché è una donna. La gente si renderà conto in questo film di quanto sia donna. Ha molta più esperienza di me nell’industria. Io recito da sette anni, lei da molti di più, perciò sono io che imparo da lei. Sono il novellino. Ho fatto affidamento su di lei per tante cose, mentre lei mi ha raccontato un mucchio di storie su ciò che ha dovuto affrontare su Twitter e così via. Apprezzo la sua saggezza e il suo discernimento quando si tratta di questo ambiente, la ammiro tanto. Quello che mi elettrizza sull’uscita del film è che le persone vedranno quanto è matura in questo ruolo. Parliamo di versatilità, e Sam e Zendaya ne hanno apportata tantissima.